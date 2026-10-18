Malgré l’image inquiétante de son attaquant vedette quittant le terrain en boitant, l’entraîneur de City, Enzo Maresca, a rapidement tenté de calmer les inquiétudes. Il a révélé que les premiers examens du buteur étaient rassurants, même si un bilan complet reste à établir.

« Nous verrons », a déclaré Maresca après le match. « Erling a dit qu’il allait bien. Je n’ai pas de nouvelles pour le moment. »

L’entraîneur est ensuite revenu sur une fin de match chaotique, au cours de laquelle l’infirmerie s’est soudain remplie. « Malheureusement, en 10 minutes, nous avons eu quatre ou cinq joueurs [blessés] : Matheus [Nunes], [Mateo] Kovacic, Erling, Antoine [Semenyo] et Nico [O'Reilly] aussi. Mais ils sont à l’intérieur maintenant et nous verrons », a-t-il expliqué.

Précisant l’état général de son effectif, Maresca a désigné Semenyo comme sa principale source d’inquiétude. « Je leur ai demandé à tous. Matheus et Kova ont dit qu’ils allaient bien. Erling a dit la même chose. Quant à Nico, c’est toujours son dos, si vous vous souvenez [de la blessure] contre Coventry. C’est toujours le même problème. Le seul dont nous devons attendre des nouvelles, c’est Antoine. »



