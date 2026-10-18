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Crise des blessures à Manchester City ?! Enzo Maresca donne des nouvelles inquiétantes après la sortie d’Erling Haaland en boitant face à Ipswich
Haaland regagne le tunnel en boitant
Le buteur norvégien a inscrit un doublé lors de la courte victoire de Manchester City contre Ipswich Town (3-2), samedi. Sa journée s’est toutefois mal terminée après un violent choc avec Jack Clarke dans les dernières minutes du temps additionnel.
Visiblement très douloureux, Haaland n’a même pas attendu le coup de sifflet final. L’attaquant a quitté le terrain avant la fin du match et s’est directement dirigé vers les vestiaires, suscitant aussitôt des inquiétudes quant à son état physique. Il n’a pas été le seul touché au cours de cette fin de rencontre marquée par les chocs : plusieurs autres joueurs de l’équipe première ont reçu des coups en fin de match.
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Maresca livre des nouvelles médicales contrastées
Malgré l’image inquiétante de son attaquant vedette quittant le terrain en boitant, l’entraîneur de City, Enzo Maresca, a rapidement tenté de calmer les inquiétudes. Il a révélé que les premiers examens du buteur étaient rassurants, même si un bilan complet reste à établir.
« Nous verrons », a déclaré Maresca après le match. « Erling a dit qu’il allait bien. Je n’ai pas de nouvelles pour le moment. »
L’entraîneur est ensuite revenu sur une fin de match chaotique, au cours de laquelle l’infirmerie s’est soudain remplie. « Malheureusement, en 10 minutes, nous avons eu quatre ou cinq joueurs [blessés] : Matheus [Nunes], [Mateo] Kovacic, Erling, Antoine [Semenyo] et Nico [O'Reilly] aussi. Mais ils sont à l’intérieur maintenant et nous verrons », a-t-il expliqué.
Précisant l’état général de son effectif, Maresca a désigné Semenyo comme sa principale source d’inquiétude. « Je leur ai demandé à tous. Matheus et Kova ont dit qu’ils allaient bien. Erling a dit la même chose. Quant à Nico, c’est toujours son dos, si vous vous souvenez [de la blessure] contre Coventry. C’est toujours le même problème. Le seul dont nous devons attendre des nouvelles, c’est Antoine. »
Maresca établit une nouvelle référence en Premier League
Si ces trois points ont permis aux leaders du championnat de prendre six points d’avance en tête du classement, l’après-midi a appartenu à Maresca, devenu le premier entraîneur de l’histoire de la compétition à remporter ses sept premiers matches à la tête d’un club.
En atteignant ce cap, Maresca a battu les records que détenaient jusqu’ici des figures légendaires comme Pep Guardiola, Carlo Ancelotti et Ole Gunnar Solskjaer. Tous trois avaient remporté six victoires consécutives au début de leurs mandats respectifs à Manchester City, Chelsea et Manchester United.
« Je suis très heureux, car dans ce métier, il faut gagner des matches », a déclaré Maresca. « Nous avons réussi à en gagner sept de suite et ce qui m’a rendu très heureux, c’est de voir, jour après jour, la façon dont les joueurs travaillent et leurs progrès. Aujourd’hui, j’ai trouvé que nous avions maîtrisé le match, créé des occasions et été bons sans ballon. Nous nous en sortons bien et je pense que c’est le plus important. »
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Des chocs décisifs en perspective
Le service médical de City procédera à des examens approfondis dans les prochains jours. Semenyo devra attendre avec inquiétude d’en connaître l’étendue exacte de sa blessure. Maresca espérera que ces examens ne révèlent rien de grave, afin de disposer d’un effectif au complet pour la série de matches qui l’attend.
City se tournera ensuite vers l’Europe avec un match contre l’AEK en Ligue des champions. Après cette rencontre, le club se déplacera sur le terrain d’Aston Villa. Le mois d’octobre s’achèvera par deux matches exigeants contre Brighton : les deux équipes se retrouveront d’abord au quatrième tour de la Coupe d’Angleterre, puis en Premier League.
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