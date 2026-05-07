Crise de glace et nouveau conflit au Real Madrid : six joueurs auraient cessé toute communication avec l’entraîneur Álvaro Arbeloa

Selon Marca, des tensions sont survenues entre Federico Valverde et Aurélien Tchouameni. Lors d’une séance d’entraînement, les deux milieux de terrain se sont vivement disputés et bousculés avant de poursuivre leur altercation jusqu’aux vestiaires. Ils ont failli en venir aux mains.

Cet incident s’inscrit dans une série de tensions, dont un précédent accrochage entre Antonio Rüdiger et Alvaro Carreras, récemment révélé. Selon SPOX, les rumeurs d’une gifle de l’Allemand au latéral gauche sont infondées.

Selon The Athletic, Mbappé aurait récemment eu un vif échange avec un membre du staff technique, allant jusqu’aux insultes. D’après L’Équipe, plusieurs joueurs commenceraient à contester le comportement et les privilèges du champion du monde de 27 ans.

Après une deuxième saison sans titre majeur – le FC Barcelone pourrait d’ailleurs être sacré dimanche lors du Clásico –, Arbeloa, arrivé en début d’année pour succéder à Xabi Alonso, serait sur le point d’être écarté. José Mourinho serait le candidat préféré du président Florentino Pérez, tandis que Toni Kroos est évoqué depuis des semaines pour un retour dans un rôle dirigeant.