Selon le journal espagnol Marca, six joueurs du Real Madrid refuseraient actuellement de s’adresser à leur entraîneur. Aucun nom n’a été dévoilé.
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Crise de glace et nouveau conflit au Real Madrid : six joueurs auraient cessé toute communication avec l’entraîneur Álvaro Arbeloa
Ces derniers jours, les informations se multiplient : un climat glacial régnerait au sein de certaines parties du groupe et envers Arbeloa. Selon Mundo Deportivo, l’ambiance est « explosive » et le vestiaire une véritable « poudrière ». Des stars telles que Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Jude Bellingham seraient à l’origine de tensions, parfois même entre elles.
Plus tôt, Marca et AS avaient déjà révélé une vive altercation entre Dani Ceballos et Arbeloa, après laquelle le milieu de terrain aurait décidé de couper tout contact avec l’entraîneur adjoint. Dani Carvajal, actuellement blessé, se montrerait également très insatisfait de son rôle au sein du groupe. Son contrat, qui expire cet été, ne devrait pas être prolongé.
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Real Madrid : altercation houleuse entre Valverde et Tchouameni ?
Selon Marca, des tensions sont survenues entre Federico Valverde et Aurélien Tchouameni. Lors d’une séance d’entraînement, les deux milieux de terrain se sont vivement disputés et bousculés avant de poursuivre leur altercation jusqu’aux vestiaires. Ils ont failli en venir aux mains.
Cet incident s’inscrit dans une série de tensions, dont un précédent accrochage entre Antonio Rüdiger et Alvaro Carreras, récemment révélé. Selon SPOX, les rumeurs d’une gifle de l’Allemand au latéral gauche sont infondées.
Selon The Athletic, Mbappé aurait récemment eu un vif échange avec un membre du staff technique, allant jusqu’aux insultes. D’après L’Équipe, plusieurs joueurs commenceraient à contester le comportement et les privilèges du champion du monde de 27 ans.
Après une deuxième saison sans titre majeur – le FC Barcelone pourrait d’ailleurs être sacré dimanche lors du Clásico –, Arbeloa, arrivé en début d’année pour succéder à Xabi Alonso, serait sur le point d’être écarté. José Mourinho serait le candidat préféré du président Florentino Pérez, tandis que Toni Kroos est évoqué depuis des semaines pour un retour dans un rôle dirigeant.