Les premiers signes de tension sont apparus en avril, lorsque le défenseur chevronné Rudiger aurait eu une vive altercation avec un coéquipier au centre d’entraînement du club.

Selon The Athletic, l’international allemand en aurait été l’instigateur, accentuant la déstabilisation d’un groupe encore sonné par son élimination en Ligue des champions face au Bayern Munich.

Bien que le défenseur se soit ensuite excusé et ait tenté de rétablir la paix en invitant l’équipe et leurs familles à un déjeuner, l’incident a maintenu un climat tendu pour les dernières semaines de la saison.

Malgré cette embrouille, Rudiger n’a pas fait l’objet de sanctions internes officielles, même si l’épisode continue d’alimenter les discussions au sein des cercles restreints du club alors qu’il se prépare pour un déplacement crucial en Catalogne.



