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Crise au Real Madrid ? Kylian Mbappé et Antonio Rüdiger impliqués dans des accrochages au vestiaire juste avant le Clásico
Rudiger provoque une altercation dans les vestiaires
Les premiers signes de tension sont apparus en avril, lorsque le défenseur chevronné Rudiger aurait eu une vive altercation avec un coéquipier au centre d’entraînement du club.
Selon The Athletic, l’international allemand en aurait été l’instigateur, accentuant la déstabilisation d’un groupe encore sonné par son élimination en Ligue des champions face au Bayern Munich.
Bien que le défenseur se soit ensuite excusé et ait tenté de rétablir la paix en invitant l’équipe et leurs familles à un déjeuner, l’incident a maintenu un climat tendu pour les dernières semaines de la saison.
Malgré cette embrouille, Rudiger n’a pas fait l’objet de sanctions internes officielles, même si l’épisode continue d’alimenter les discussions au sein des cercles restreints du club alors qu’il se prépare pour un déplacement crucial en Catalogne.
- AFP
Mbappé est en conflit avec le staff technique.
La tension ne s’est pas limitée au groupe de joueurs : Mbappé s’est livré à une vive altercation avec un membre du staff technique d’Álvaro Arbeloa. Selon les informations disponibles, l’attaquant français a explosé de colère lors d’un exercice d’entraînement après que l’assistant, qui tenait le rôle d’arbitre assistant, lui a signalé un hors-jeu.
Selon plusieurs sources, l’attaquant aurait alors employé des « termes insultants », accentuant un climat déjà tendu avec le staff technique.
Cet incident survient après des rumeurs persistantes sur un refroidissement des relations entre Mbappé et le staff technique, le joueur ayant déjà manifesté sa frustration à l’occasion d’un remplacement récent.
Un voyage de convalescence controversé suscite l’indignation
La décision de Mbappé de se rendre en Italie et en Sardaigne alors qu’il se remettait d’une blessure aux ischio-jambiers a provoqué une vive polémique. Pendant que ses coéquipiers arrachaient une victoire contre l’Espanyol, cette escapade de l’attaquant a été perçue par beaucoup comme un manque d’engagement à un moment crucial pour le club. En privé, certains membres du staff ont critiqué le club pour ne pas avoir adopté une position plus ferme concernant les activités du joueur pendant sa rééducation.
L’entourage du joueur a toutefois répliqué, estimant ce traitement injuste. Dans un communiqué, ses représentants ont déclaré : « Une partie des critiques repose sur une interprétation exagérée d’éléments liés à une période de convalescence strictement supervisée par le club, et ne reflète pas la réalité de l’engagement de Kylian ni son travail quotidien pour l’équipe. »
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Arbeloa garde le mystère sur sa participation au Clásico.
Arbeloa a tenté de minimiser l’incident, rappelant que les joueurs sont libres de gérer leur temps de repos comme ils l’entendent. « Pendant leur temps libre, chaque joueur fait ce qu’il juge bon, et je ne m’en mêle pas », a déclaré l’entraîneur.
Il a également rappelé que « toute la gestion des joueurs blessés est supervisée et gérée par le staff médical du club, qui décide quand ils doivent se rendre à Valdebebas et quand leur présence n’est pas nécessaire ».
Malgré ses déclarations publiques de soutien, certains rapports indiquent qu’Arbeloa serait, en privé, mécontent de la gestion de la direction. Tous les regards sont désormais tournés vers la question de savoir si le meilleur buteur du club sera apte pour le match décisif de dimanche au Camp Nou.