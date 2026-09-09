Le latéral de 31 ans manquait visiblement au groupe principal à Carrington mercredi matin. Alors que Manchester United se prépare à recevoir l’équipe azerbaïdjanaise de Sabah FK jeudi soir, son absence initiale à l’entraînement a d’abord suscité des interrogations parmi les supporters.

Cependant, l’absence du défenseur était entièrement planifiée par le staff médical du club. Selon Manchester Evening News, Shaw profitait simplement d’un jour de repos prévu, plutôt que de soigner un nouveau problème physique.

Matthijs de Ligt était lui aussi absent de l’entraînement sur le terrain, alors qu’il poursuit sa longue rééducation après un grave problème au dos. Nouvelle plus positive pour Carrick, le jeune du centre de formation Harry Amass a été aperçu avec le groupe professionnel afin de compléter les rangs.



