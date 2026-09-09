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Crise au poste d’arrière gauche ?! Pourquoi Luke Shaw a manqué l’entraînement de Manchester United avant l’ouverture de la Ligue des champions contre Sabah FK
L’absence programmée de Shaw expliquée
Le latéral de 31 ans manquait visiblement au groupe principal à Carrington mercredi matin. Alors que Manchester United se prépare à recevoir l’équipe azerbaïdjanaise de Sabah FK jeudi soir, son absence initiale à l’entraînement a d’abord suscité des interrogations parmi les supporters.
Cependant, l’absence du défenseur était entièrement planifiée par le staff médical du club. Selon Manchester Evening News, Shaw profitait simplement d’un jour de repos prévu, plutôt que de soigner un nouveau problème physique.
Matthijs de Ligt était lui aussi absent de l’entraînement sur le terrain, alors qu’il poursuit sa longue rééducation après un grave problème au dos. Nouvelle plus positive pour Carrick, le jeune du centre de formation Harry Amass a été aperçu avec le groupe professionnel afin de compléter les rangs.
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Le focus se déplace vers la gestion de la charge
Le caractère programmé du repos de Shaw souligne un changement clair dans la gestion de la charge de travail à Old Trafford. À 31 ans, il a été un élément incontournable lors de la campagne de Premier League de la saison dernière, profitant largement d’un calendrier allégé en l’absence d’engagements européens.
Maintenant que Manchester United dispute de nouveau des compétitions continentales après une interruption de deux ans, préserver la forme physique des joueurs clés est devenu primordial. Le club a activement exploré des options au poste d’arrière gauche durant le mercato estival afin d’assurer une couverture adéquate, mais n’est finalement pas parvenu à recruter une doublure.
Le joueur de Newcastle Lewis Hall a fait l’objet d’un suivi attentif en tant que cible prioritaire, avant que l’équipe de recrutement ne réoriente son attention vers des alternatives moins coûteuses. Alejandro Balde, du FC Barcelone, et le défenseur du Racing Santander Jorge Salinas ont tous deux été évalués, mais le mercato s’est refermé sans aucune arrivée dans ce secteur.
La profondeur au poste d'arrière gauche reste une source d'inquiétude
Une véritable blessure de Shaw entraînerait un important remaniement défensif pour Carrick. En l'absence d'une doublure spécialiste dans l'effectif professionnel, les latéraux droits Diogo Dalot et Noussair Mazraoui restent les candidats les plus probables pour dépanner sur le flanc gauche si l'Anglais venait à être contraint de déclarer forfait.
Cette vulnérabilité accentue fortement la pression autour de la stratégie médicale actuelle de Manchester United. Gérer un calendrier surchargé entre les compétitions nationales et européennes signifie que le staff doit choisir avec beaucoup de soin les moments où laisser souffler les titulaires essentiels.
L'effectif évolue déjà avec des moyens réduits dans d'autres secteurs. Amad Diallo se remet toujours d'une blessure à la cheville survenue quelques jours seulement avant le coup d'envoi de la nouvelle saison. Pendant ce temps, la recrue estivale Carlos Baleba est toujours écartée des terrains en raison d'un problème similaire contracté lors de sa préparation de pré-saison avec Brighton.
- AFP
Le derby de Manchester est prioritaire
Manchester United accueille Sabah à Old Trafford jeudi soir en tant que grand favori, ce qui offre à Carrick une occasion idéale de faire tourner son effectif. Avec le derby de Manchester à forts enjeux qui se profile contre Manchester City dimanche, plusieurs joueurs en manque de temps de jeu pourraient se voir offrir de précieuses minutes en Europe.
Reste à voir si Shaw sera immédiatement relancé dans le onze de départ face aux visiteurs azerbaïdjanais. Cependant, son programme de reprise sur mesure laisse fortement penser que le latéral expérimenté est préparé pour l’affrontement crucial du week-end contre Manchester City.
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