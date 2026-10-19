Les visiteurs ont d’abord pris l’initiative dans le Yorkshire, ouvrant le score en première période grâce à Bryan Mbeumo. Leur avantage a toutefois été de courte durée. Incapables de dégager le ballon sur un corner, ils ont laissé Dominic Calvert-Lewin marquer de près à la 51e minute, permettant à l’équipe locale d’arracher un point.

Ce résultat aggrave la crise que traverse Manchester United. Le club n’a récolté que sept points lors de ses sept premiers matches de championnat et n’a plus gagné sur la scène nationale depuis août. Toutes compétitions confondues, il ne compte qu’une victoire lors de ses sept dernières rencontres.

Manchester United connaît ainsi son pire début de saison depuis 1986. Le match nul contre Leeds conclut une semaine agitée, marquée par une défaite face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions et par les critiques publiques du défenseur Lisandro Martinez concernant le manque d’activité du club sur le marché des transferts cet été.



