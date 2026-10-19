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Crise à Old Trafford ! Michael Carrick reconnaît que la situation de Manchester United « n’est pas brillante » après le nul contre Leeds et son pire départ depuis 40 ans
Un après-midi frustrant à Elland Road
Les visiteurs ont d’abord pris l’initiative dans le Yorkshire, ouvrant le score en première période grâce à Bryan Mbeumo. Leur avantage a toutefois été de courte durée. Incapables de dégager le ballon sur un corner, ils ont laissé Dominic Calvert-Lewin marquer de près à la 51e minute, permettant à l’équipe locale d’arracher un point.
Ce résultat aggrave la crise que traverse Manchester United. Le club n’a récolté que sept points lors de ses sept premiers matches de championnat et n’a plus gagné sur la scène nationale depuis août. Toutes compétitions confondues, il ne compte qu’une victoire lors de ses sept dernières rencontres.
Manchester United connaît ainsi son pire début de saison depuis 1986. Le match nul contre Leeds conclut une semaine agitée, marquée par une défaite face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions et par les critiques publiques du défenseur Lisandro Martinez concernant le manque d’activité du club sur le marché des transferts cet été.
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Carrick exige un sursaut
Malgré la pression croissante, l’entraîneur de Manchester United est resté combatif face à la presse après le match. Il a reconnu la réalité difficile de la position de son équipe en championnat, tout en affirmant croire à un redressement rapide de ses joueurs.
« Nous ne prétendons pas que tout va bien, mais il arrive de traverser des difficultés et il faut trouver le moyen de les surmonter », a déclaré Carrick. « Je comprends que la situation ne soit pas réjouissante, mais je ne doute pas que nous puissions enchaîner les bons résultats. »
Réaffirmant sa confiance dans le groupe actuel, il a ajouté : « Nous devons trouver le moyen de surmonter ces difficultés. Nous avons traversé une période où les choses pouvaient prendre différentes directions, mais nous sommes tout à fait capables de gagner des matches.
« Je ne suis pas là pour comparer la situation à une période quelconque [du passé], mais nous savons que nous pouvons y arriver. Nous l’avons fait pendant un certain temps et nous estimons que notre groupe est meilleur aujourd’hui. Beaucoup de choses m’encouragent et je pense que nous pouvons encore réaliser une très bonne saison. »
Une plateforme pour la récupération
En coulisses, l’atmosphère tendue qui a suivi les déclarations fracassantes de Martinez semble avoir galvanisé le groupe. Carrick a souligné un changement d’état d’esprit notable à l’approche du choc face à leurs rivaux historiques.
« Aujourd’hui, on avait l’impression de prendre un nouveau départ, d’accepter la situation et d’agir en conséquence », a expliqué Carrick. « Cet engagement était bien là, et il le fallait aujourd’hui. Je n’en doutais pas, je le sentais. L’ambiance au sein du groupe ces deux derniers jours a été aussi bonne qu’elle ne l’avait pas été depuis longtemps. »
Évoquant les difficultés propres à un match à Elland Road, il a ajouté : « Il y avait une tension particulière, de l’intensité. J’ai parlé aux joueurs de l’histoire de cette confrontation, de ce que représente ce stade et de ce qu’il faut pour gagner ici.
« Cela vous met vraiment à l’épreuve. Notre prestation n’a pas été parfaite, mais nous avons montré beaucoup de choses. Cela ne m’a pas surpris.
« Nous ne nous emballons pas, car nous n’avons pas gagné. Mais si vous continuez à faire les bonnes choses pour les bonnes raisons, vous finissez par obtenir ce que vous méritez. »
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Place aux obligations européennes
Manchester United doit immédiatement se reconcentrer sur la compétition européenne pour rebondir après sa récente défaite à Madrid. Les hommes de Carrick se rendront mercredi en Italie pour un déplacement crucial en Ligue des champions face à Como, club de Serie A.
Obtenir un bon résultat en Europe est désormais indispensable pour alléger l’énorme pression qui pèse sur l’encadrement. Manchester United devra faire preuve de régularité pour sauver une saison qui menace de lui échapper davantage.
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