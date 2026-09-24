« Cris est un symbole du Portugal ! » : pourquoi Jorge Jesus défend le statut de Cristiano Ronaldo tout en lançant un avertissement sévère

Le nouveau sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, a répondu aux critiques des médias visant le capitaine Cristiano Ronaldo avant l'entrée en lice de jeudi en Ligue des nations de l'UEFA contre le pays de Galles à l'Estadio Jose Alvalade. Le technicien de 72 ans a confirmé que l'attaquant de 41 ans sera titulaire au moment où l'équipe entame la défense de son titre.

Jesus, qui a précédemment entraîné Ronaldo à Al-Nassr, a défendu avec passion l'importance de son capitaine pour la nation.

Il a souligné que Ronaldo restait essentiel à l'identité de l'équipe nationale.



