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« Cris est un symbole du Portugal ! » : pourquoi Jorge Jesus défend le statut de Cristiano Ronaldo tout en lançant un avertissement sévère
Jorge Jesus salue Cristiano Ronaldo comme un symbole du Portugal
Le nouveau sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, a répondu aux critiques des médias visant le capitaine Cristiano Ronaldo avant l'entrée en lice de jeudi en Ligue des nations de l'UEFA contre le pays de Galles à l'Estadio Jose Alvalade. Le technicien de 72 ans a confirmé que l'attaquant de 41 ans sera titulaire au moment où l'équipe entame la défense de son titre.
Jesus, qui a précédemment entraîné Ronaldo à Al-Nassr, a défendu avec passion l'importance de son capitaine pour la nation.
Il a souligné que Ronaldo restait essentiel à l'identité de l'équipe nationale.
- AFP
L’entraîneur utilise les affluences dans les stades de Hong Kong pour prouver la valeur de Ronaldo
Présent au Portugal Football Summit, Jesus a cité un exemple frappant de son passage sur le banc d'Al-Nassr pour illustrer la stature et l'influence mondiales inégalées de Ronaldo. Il a souligné que l'affluence est passée de 3 000 spectateurs sans Ronaldo à un stade plein de 55 000 personnes lorsque l'attaquant a joué à Hong Kong.
Cependant, l'entraîneur en chef a clairement indiqué que ce statut, à lui seul, ne garantit pas automatiquement une place de titulaire pendant 90 minutes à chaque match.
« Cris est un symbole du Portugal et de l'équipe nationale, a expliqué Jesus. Mais cela seul ne suffit pas pour qu'il joue toujours. Nous avons joué un match à Hong Kong sans lui et il y avait 3 000 personnes ; quand il a joué, il y en avait 55 000. Il joue demain et j'espère qu'il marquera un ou deux buts. »
Jesus apporte de nouvelles dynamiques tactiques avec un accent mis sur la performance
De retour aux côtés de Ronaldo en sélection, Jesus a exposé ses plans pour mettre en place de nouvelles dynamiques tactiques tout en respectant les bases déjà établies au sein du groupe. Il a réaffirmé sa préférence pour un système avec un milieu défensif de métier et un duo d'attaquants.
L'entraîneur a souligné que, si le leadership de Ronaldo reste essentiel, la sélection à long terme sera jugée sur la forme du moment plutôt que sur les accomplissements passés.
Il s'est dit pleinement confiant dans la capacité du groupe à s'adapter rapidement à ses concepts tactiques.
- Getty Images Sport
Les champions en titre visent le maximum de points face au pays de Galles
Le Portugal lance sa campagne de Ligue des nations dans le groupe A4 avec l’objectif de démarrer par une victoire sous la direction de Jesus, à Lisbonne. La Seleção affronte une équipe du pays de Galles bien organisée avant de préparer son match de groupe suivant contre la Norvège à l’Estadio do Dragao.
Ronaldo cherchera à être le point d’ancrage de l’attaque et à étoffer son record de buts en sélection.
Le Portugal aborde la rencontre de jeudi avec l’objectif de défendre sa couronne en Ligue des nations.
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