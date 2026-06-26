Communiqué officiel de l’U.S. Cremonese: le club a acquis définitivement les droits sportifs de Tommaso Berti, en provenance du Cesena FC. Milieu de terrain né en 2004, il possède déjà une solide expérience chez les professionnels, avec 139 matchs au compteur sous les couleurs de Cesena, club où il a été formé et où il a fait ses débuts en Serie C à seulement 17 ans. Après avoir contribué au titre des Bianconeri en 2023/24, il s’est illustré lors des deux dernières saisons de Serie B avec 11 passes décisives et 6 buts en 67 matchs, s’imposant comme l’un des meilleurs jeunes de la division. Il a également fait ses débuts avec l’Italie espoirs lors des qualifications à l’Euro, avant d’être convoqué en juin dernier par la sélection A pour les matchs amicaux contre la Grèce et le Luxembourg. »