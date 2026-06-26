La Cremonese a finalisé son premier recrutement de l'été 2026/2027, quelques semaines après sa relégation en Serie B et la confirmation de Marco Giampaolo à la tête de l'équipe. Après avoir passé ce matin les traditionnelles visites médicales préalables à la signature, le milieu de terrain Tommaso Berti est officiellement devenu un nouveau joueur du club lombard, en provenance de Cesena. Son transfert s’est conclu pour un montant de 2,7 millions d’euros.
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Cremonese : premier coup sur le marché des transferts pour la Serie B, l’affaire est conclue pour Tommaso Berti, en provenance de Cesena pour 2,7 millions d’euros
LE COMMUNIQUÉ
Communiqué officiel de l’U.S. Cremonese: le club a acquis définitivement les droits sportifs de Tommaso Berti, en provenance du Cesena FC. Milieu de terrain né en 2004, il possède déjà une solide expérience chez les professionnels, avec 139 matchs au compteur sous les couleurs de Cesena, club où il a été formé et où il a fait ses débuts en Serie C à seulement 17 ans. Après avoir contribué au titre des Bianconeri en 2023/24, il s’est illustré lors des deux dernières saisons de Serie B avec 11 passes décisives et 6 buts en 67 matchs, s’imposant comme l’un des meilleurs jeunes de la division. Il a également fait ses débuts avec l’Italie espoirs lors des qualifications à l’Euro, avant d’être convoqué en juin dernier par la sélection A pour les matchs amicaux contre la Grèce et le Luxembourg. »
LES PREMIERS MOTS
Voici les premiers mots de Tommaso Berti, désormais joueur de la Cremonese : « Pour moi, la Cremo est une véritable étape de montagne, le genre d’obstacle qui vous pousse dans vos retranchements et vous oblige à montrer de quoi vous êtes fait. Je suis ravi et impatiente de démarrer pour rencontrer le groupe et découvrir la ville. »