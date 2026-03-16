Cremonese, Nicola : « Le maintien ? J'y crois, mais nous sommes fragiles »

ANALYSE DU MATCH – « Les sifflets du stade sont compréhensibles, il faut rester solidaires de l'équipe. Mais je ne me sens pas de dire quoi que ce soit à nos supporters qui nous ont toujours contestés ; c'est normal qu'ils expriment leur colère, cela pourrait même nous faire du bien. L'équipe a tout donné aujourd'hui, mais en ce moment nous sommes fragiles, nous encaissons des buts trop facilement. Nous avons essayé de créer des occasions. Je préfère voir les qualités de nos joueurs et je ne blâme personne. Le maintien est à trois points, même si ce n’est pas facile vu notre fragilité. Il faut créer un tournant dès le prochain match. J’y crois, c’est notre objectif ».

AVENIR – « Nous nous remettons en question. Si les résultats ne viennent pas sur une période assez longue, il faut essayer différentes approches. L’analyse doit être un peu plus approfondie : plus que de marquer peu de buts, nous sommes un peu fragiles en défense. Aujourd’hui, dès la première occasion, nous en avons pris un : c’est un fait, c’est à nous de résoudre la situation. On ne la résout pas en ajoutant de la tristesse ou de la déprime, mais avec l’enthousiasme de ceux qui savent que le maintien est à trois points. Tout reste encore à conquérir. »