Cremonese, Giampaolo se présente : « Je ne peux pas acheter le temps, mais rien n'est impossible. Je vais essayer de suivre l'exemple de Gigi Simoni »

« Je comprends que pour ceux qui évoluent dans ce milieu, toute l'attention soit tournée vers la Cremonese, mais je suis resté chez moi pendant trente journées et j'ai suivi tout le championnat. Les problèmes de la Cremo, toutes les autres équipes les ont aussi, et il est clair que nous devons dès maintenant avoir un peu de chance de notre côté, car le temps presse. Mais tant que le calendrier vous offre une chance, il faut en profiter, et dans le football, tout peut arriver : il faut garder une attitude positive et avoir le courage nécessaire pour agir, car les choses peuvent changer. Je comprends que la tendance récente ait fait perdre confiance, mais il faut trouver la force en soi en sachant que le football réserve des surprises. En Serie A, il n’y a pas de matchs faciles et tout le monde est bien préparé tactiquement, mais même les matchs qui semblent impossibles peuvent être gagnés. Les problèmes de la Cremo, d’autres les ont aussi, nous devons rendre la vie difficile à ceux qui sont là jusqu’au bout et nous battre contre nous-mêmes pour retrouver notre estime et notre confiance. Rien n’est perdu, on se bat et on lutte. »