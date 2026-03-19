Cet après-midi, la Cremonese a présenté son nouvel entraîneur, Marco Giampaolo. Voici les propos du technicien qui succède à Davide Nicola sur le banc des Grigiorossi.
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Cremonese, Giampaolo se présente : « Je ne peux pas acheter le temps, mais rien n'est impossible. Je vais essayer de suivre l'exemple de Gigi Simoni »
Son arrivée sur le banc
« Avant tout, je tiens à remercier M. Arvedi pour cette opportunité, la même qu’il m’avait offerte il y a douze ans et qui a marqué ma renaissance. Je reviens dans un environnement que je connais bien, dans un centre sportif qui s’est amélioré et où les conditions de travail étaient exceptionnelles à l’époque et le sont toujours aujourd’hui. J'arrive ici avec beaucoup d'enthousiasme, d'envie et de passion, autant d'éléments qui constituent le moteur de mon travail et le carburant de ce métier. La seule chose que je ne peux pas acheter, c'est le temps, mais nous ferons tout notre possible, voire l'impossible, pour atteindre notre objectif : c'est une immersion totale, nous sommes ici pour travailler et nous le ferons avec beaucoup de passion ».
LA COMPARAISON AVEC GIGI SIMONI
« Quand je parle aux joueurs, j'insiste toujours sur l'importance de l'identité, de l'attachement à un club et de la motivation que peut apporter l'histoire d'un club. La Cremonese a près de 125 ans d'histoire, donc porter ce maillot implique de prendre ses responsabilités. Il faut représenter au mieux l'équipe pour laquelle on joue, porter haut les couleurs : c'est ce à quoi les joueurs doivent penser et c'est pour cela qu'il faut toujours donner 100 %, même si cela peut entraîner des erreurs. Gigi Simoni a atteint cet objectif il y a de nombreuses années et nous devons faire tout notre possible, voire l'impossible, pour y parvenir. Je suis très attaché à lui et je suis toujours en contact avec son fils. »
LES PREMIERS JOURS AVEC LA CREMONESE
« Le temps est compté : hier, nous avons travaillé la gestion des charges, puis j'ai pu profiter de la séance d'aujourd'hui et j'aurai celle de demain. Je vais devoir m'attacher à travailler sur deux ou trois points précis ; il est essentiel de transmettre des informations aux joueurs sans pour autant perdre de vue l'essentiel. Le reste doit venir des joueurs, avec cet attachement dont je parlais tout à l’heure : on joue toujours à onze contre onze, mais le reste, c’est l’esprit et la motivation. Je veux une équipe qui ne baisse jamais la tête et qui joue toujours les matchs, sinon on perd deux fois : à cause du résultat et parce qu’on n’a pas essayé de jouer. Si je devais changer quelque chose, je devrais le faire en respectant les caractéristiques de mes joueurs ».
COMMENT GÉRER LES MOMENTS DIFFICILES
« L'aspect physique est toujours subordonné à l'aspect mental. Quand on a la tête lourde, les jambes le sont aussi, et on finit par arriver derrière ses adversaires. Sur le plan mental, l'équipe s'est montrée réceptive à mes propositions, mais elle traîne derrière elle une série de matchs où elle n'a pas réussi à obtenir de résultat, ce qui sape sa confiance. J'ai demandé aux joueurs de se lancer dans les matchs et de faire preuve de courage : peu m'importe s'ils commettent des erreurs. »
LES PROBLÈMES
« Je comprends que pour ceux qui évoluent dans ce milieu, toute l'attention soit tournée vers la Cremonese, mais je suis resté chez moi pendant trente journées et j'ai suivi tout le championnat. Les problèmes de la Cremo, toutes les autres équipes les ont aussi, et il est clair que nous devons dès maintenant avoir un peu de chance de notre côté, car le temps presse. Mais tant que le calendrier vous offre une chance, il faut en profiter, et dans le football, tout peut arriver : il faut garder une attitude positive et avoir le courage nécessaire pour agir, car les choses peuvent changer. Je comprends que la tendance récente ait fait perdre confiance, mais il faut trouver la force en soi en sachant que le football réserve des surprises. En Serie A, il n’y a pas de matchs faciles et tout le monde est bien préparé tactiquement, mais même les matchs qui semblent impossibles peuvent être gagnés. Les problèmes de la Cremo, d’autres les ont aussi, nous devons rendre la vie difficile à ceux qui sont là jusqu’au bout et nous battre contre nous-mêmes pour retrouver notre estime et notre confiance. Rien n’est perdu, on se bat et on lutte. »
LES MODIFICATIONS
« Quand un nouvel entraîneur arrive, les joueurs redoublent d’attention : cela ne signifie pas que le second soit meilleur que le premier, mais la curiosité de comprendre ce que le nouvel entraîneur a à dire peut sans doute servir de moteur. Il faut toutefois savoir comment réagir face à un événement négatif ; on peut certes changer, mais il faut que le joueur ait la peau dure. Au début, cette équipe a montré qu’elle était capable de marquer des points et de faire de bons matchs, donc le potentiel est là. Les joueurs ne doivent pas s'attarder sur le problème, sinon ils le traîneront derrière eux : il faut avoir le courage de se tromper encore, mais en toute conscience, car on a de la personnalité. Et c'est un conseil que j'ai également donné individuellement à sept ou huit joueurs. Évidemment, quand on n'est pas serein, tout est plus lourd, mais il faut la force d'aller de l'avant. Si on reste là, on est perdant. »