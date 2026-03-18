Cremonese, c'est officiel : Nicola est limogé. Un accord a été trouvé avec Giampaolo pour le poste d'entraîneur, du nouveau concernant la durée du contrat

Giampaolo a réussi à assurer le maintien de Lecce lors de la saison 2024/25, et ce de manière spectaculaire en remportant une victoire cruciale lors de la dernière journée sur le terrain de la Lazio (1-0 grâce à un but de Coulibaly), qui a coûté la relégation à la Venise de Di Francesco. Ce même Di Francesco qui entraîne aujourd'hui Lecce et contre lequel il se battra pour rester en Serie A.