La Cremonese prend des mesures d'urgence : elle compte désormais trois points d'avance sur la quatrième place du bas du classement, occupée par Lecce, à neuf journées de la fin du championnat. L'aventure de Davide Nicola touchant à sa fin, le nom de Marco Giampaolo a fait surface ces dernières heures pour le remplacer et tenter de sauver les Grigiorossi en pleine crise, qui n'ont récolté que deux points depuis le début de la phase retour.
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Cremonese, c'est officiel : Nicola est limogé. Un accord a été trouvé avec Giampaolo pour le poste d'entraîneur, du nouveau concernant la durée du contrat
LA DURÉE DE L'ACCORD
« Les derniers détails sont en cours de finalisation avant la signature de Giampaolo en tant que nouvel entraîneur : un accord verbal a été conclu pour un contrat d'un an et demi », rapporte Sky Sport. Il ne s'agit donc pas d'un accord de quelques semaines, mais d'un engagement jusqu'à la fin de l'année 2027, même en cas de relégation. Il ne reste plus qu'à attendre l'annonce officielle.
LA DERNIÈRE EXPÉRIENCE DE GIAMPAOLO
Giampaolo a réussi à assurer le maintien de Lecce lors de la saison 2024/25, et ce de manière spectaculaire en remportant une victoire cruciale lors de la dernière journée sur le terrain de la Lazio (1-0 grâce à un but de Coulibaly), qui a coûté la relégation à la Venise de Di Francesco. Ce même Di Francesco qui entraîne aujourd'hui Lecce et contre lequel il se battra pour rester en Serie A.
LE COMMUNIQUÉ OFFICIEL
L'U.S. Cremonese annonce avoir démis M. Davide Nicola de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe première.
Le club grigiorosso tient à remercier l'entraîneur et son staff pour le professionnalisme, l'engagement et le dévouement dont ils ont fait preuve dans leur travail quotidien depuis leur arrivée à Crémone.
LES PAROLES DE NICOLA
De son côté, Davide Nicola déclare : « Je tiens à remercier le club de m'avoir donné l'occasion de diriger cette équipe au cours d'une saison aussi exigeante. Je pars avec la conviction qu'ensemble, nous aurions pu atteindre notre objectif. »