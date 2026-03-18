Cremonese : accord trouvé avec Giampaolo pour le poste d'entraîneur : du nouveau concernant la durée du contrat

« Les derniers détails sont en cours de finalisation avant la signature de Giampaolo en tant que nouvel entraîneur : un accord verbal a été conclu pour un contrat d'un an et demi », rapporte Sky Sport. Il ne s'agit donc pas d'un accord de quelques semaines, mais d'un engagement jusqu'à la fin de l'année 2027, même en cas de relégation. À ce stade, on attend les deux annonces officielles : celle du limogeage de Nicola et celle de l'arrivée de son successeur.