La Cremonese se mobilise : elle compte désormais trois points d'avance sur la quatrième place du bas du classement, occupée par Lecce, à neuf journées de la fin du championnat. L'aventure de Davide Nicola semble désormais toucher à sa fin ; ces dernières heures, le nom de Marco Giampaolo a été évoqué pour le remplacer et tenter de sauver les Grigiorossi, en pleine crise avec seulement deux points récoltés depuis le début de la phase retour.
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Cremonese : accord trouvé avec Giampaolo pour le poste d'entraîneur : du nouveau concernant la durée du contrat
LA DURÉE DE L'ACCORD« Les derniers détails sont en cours de finalisation avant la signature de Giampaolo en tant que nouvel entraîneur : un accord verbal a été conclu pour un contrat d'un an et demi », rapporte Sky Sport. Il ne s'agit donc pas d'un accord de quelques semaines, mais d'un engagement jusqu'à la fin de l'année 2027, même en cas de relégation. À ce stade, on attend les deux annonces officielles : celle du limogeage de Nicola et celle de l'arrivée de son successeur.
LA DERNIÈRE EXPÉRIENCE DE GIAMPAOLO
Giampaolo a réussi à assurer le maintien de Lecce lors de la saison 2024/25, et ce de manière spectaculaire en remportant une victoire cruciale lors de la dernière journée sur le terrain de la Lazio (1-0 grâce à un but de Coulibaly), qui a coûté la relégation à la Venise de Di Francesco. Ce même Di Francesco qui entraîne aujourd'hui Lecce et contre lequel il se battra pour rester en Serie A.
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