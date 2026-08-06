« Craignez le pire ! » - Shay Given avertit les supporters de Newcastle que la relégation est une menace bien réelle après le désastre du mercato estival

S’exprimant via BOYLE Sports, qui propose les dernières cotes du football, Given s’est montré d’une franchise brutale au sujet de la situation actuelle.

« Je pense qu’il est naturel pour tous les supporters de craindre le pire. C’est ancré en nous, cela s’est construit au fil des années », a déclaré l’ancien gardien. « Newcastle a perdu certains de ses meilleurs joueurs et les a remplacés par des joueurs plus jeunes, qui ont assurément un avenir prometteur devant eux, mais il peut leur falloir du temps pour s’adapter et trouver leur rythme, surtout en Premier League. »

L’aspect peut-être le plus inquiétant de l’été de Newcastle a été la désintégration totale de son entrejeu. Given a pointé du doigt la perte de ses éléments créatifs et défensifs comme une source majeure d’inquiétude. Il a ajouté : « Sandro Tonali et Anthony Gordon sont déjà partis et il semble que Bruno Guimaraes soit sur le point de les rejoindre, ce qui signifie que presque tout le milieu de terrain a été décimé. C’est énormément de qualité et d’expérience. »

La situation concernant le capitaine du club constitue le coup de grâce pour des supporters déjà sous le choc. Cette nouvelle vague de départs intervient dans la foulée du transfert retentissant de la saison dernière, qui a vu l’attaquant vedette Alexander Isak rejoindre Liverpool dans le cadre d’un transfert record de 125 millions de livres sterling. Avec la vente de Gordon à Barcelone et celle de Tonali à Tottenham, des informations indiquent désormais qu’Arsenal a trouvé un accord de 75 millions de livres sterling pour s’attacher les services de Guimaraes, affaiblissant encore davantage un Newcastle qui semble privilégier l’équilibre financier à l’intégrité sportive.