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« Craignez le pire ! » - Shay Given avertit les supporters de Newcastle que la relégation est une menace bien réelle après le désastre du mercato estival
Given tire la sonnette d’alarme sur l’exode à St James’ Park
Sur les bords de la Tyne, l’ambiance est passée d’un optimisme européen à une véritable anxiété après une série de départs très médiatisés qui ont laissé Newcastle vulnérable. La profondeur d’effectif qui a propulsé Newcastle vers la Ligue des champions a été complètement démantelée. Avec Eddie Howe quittant son poste à peine quelques semaines avant la nouvelle saison, la base tactique de l’équipe a disparu en même temps que ses stars.
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L’exode au sein de l’effectif laisse Newcastle à découvert
S’exprimant via BOYLE Sports, qui propose les dernières cotes du football, Given s’est montré d’une franchise brutale au sujet de la situation actuelle.
« Je pense qu’il est naturel pour tous les supporters de craindre le pire. C’est ancré en nous, cela s’est construit au fil des années », a déclaré l’ancien gardien. « Newcastle a perdu certains de ses meilleurs joueurs et les a remplacés par des joueurs plus jeunes, qui ont assurément un avenir prometteur devant eux, mais il peut leur falloir du temps pour s’adapter et trouver leur rythme, surtout en Premier League. »
L’aspect peut-être le plus inquiétant de l’été de Newcastle a été la désintégration totale de son entrejeu. Given a pointé du doigt la perte de ses éléments créatifs et défensifs comme une source majeure d’inquiétude. Il a ajouté : « Sandro Tonali et Anthony Gordon sont déjà partis et il semble que Bruno Guimaraes soit sur le point de les rejoindre, ce qui signifie que presque tout le milieu de terrain a été décimé. C’est énormément de qualité et d’expérience. »
La situation concernant le capitaine du club constitue le coup de grâce pour des supporters déjà sous le choc. Cette nouvelle vague de départs intervient dans la foulée du transfert retentissant de la saison dernière, qui a vu l’attaquant vedette Alexander Isak rejoindre Liverpool dans le cadre d’un transfert record de 125 millions de livres sterling. Avec la vente de Gordon à Barcelone et celle de Tonali à Tottenham, des informations indiquent désormais qu’Arsenal a trouvé un accord de 75 millions de livres sterling pour s’attacher les services de Guimaraes, affaiblissant encore davantage un Newcastle qui semble privilégier l’équilibre financier à l’intégrité sportive.
La peur d’une véritable relégation s’empare de Newcastle
Given, qui a passé plus d’une décennie au club et a été témoin de hauts et de bas, a refusé d’édulcorer la réalité de la situation. Il a admis que la menace d’une relégation en Championship n’est pas qu’une simple exagération. « Si je vous disais que je suis assis ici en ce moment en affirmant que je ne suis pas du tout inquiet et totalement certain que tout ira bien, je ne dirais probablement pas la vérité », a conclu Given. « Il y aura des inquiétudes parmi les supporters à l’approche de la saison à venir. »
Le manque de remplaçants confirmés, poste pour poste, pour des joueurs comme Isak et Gordon a laissé l’effectif sans mordant. Le départ de voix expérimentées comme Kieran Trippier n’a fait qu’aggraver la crise de leadership, laissant un groupe jeune et désuni traverser l’une des périodes les plus difficiles de l’histoire moderne du club sous la propriété menée par les Saoudiens.
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Un projet en quête d’une nouvelle identité
Le passage de la stabilité de l’ère Howe à l’incertitude du mandat de Matthias Jaissle intervient au pire moment possible. Alors que la saison approche à grands pas, Newcastle se retrouve dans une course contre-la-montre pour intégrer ses nouvelles recrues et mettre en place un style de jeu cohérent.
Au final, les supporters de Newcastle en sont réduits à se demander ce qu’il est advenu du grand plan de domination mondiale. L’accent mis sur le fair-play financier a contraint le club à vendre, ce qui a indéniablement abaissé le plafond de l’équipe première.
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