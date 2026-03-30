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Craig Bellamy s'exprime sur son avenir au Pays de Galles alors que les rumeurs le donnant au Celtic s'intensifient après la défaite en barrage de la Coupe du monde
Une déception sur la scène internationale
La défaite de la semaine dernière a immédiatement soulevé des questions quant à l'avenir de Bellamy, d'autant plus que le Celtic poursuit sa recherche d'un successeur définitif à l'entraîneur par intérim Martin O'Neill. Si Bellamy a reconnu que cette défaite avait été très douloureuse, il est resté réfléchi quant à sa situation actuelle au sein de la sélection galloise, laissant entendre qu'il ne souhaitait pas abandonner son poste malgré ce récent revers. Bellamy a pris les rênes de l'équipe nationale en 2024 et a mené l'équipe à huit victoires et quatre nuls en 17 matchs à la tête de l'équipe.
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Bellamy se confie sur ses projets d'avenir
S'exprimant après la défaite, Bellamy s'est montré franc quant au poids émotionnel de ces deux dernières semaines. « C'est toujours difficile quand on n'atteint pas son objectif », a-t-il déclaré. « La semaine prochaine sera une semaine vide, car j'avais tellement hâte d'aller à Salt Lake City, et je croyais sincèrement que ça allait se faire. La déception a donc été plus grande que ce à quoi je m'attendais. Mais l'énergie nécessaire pour se recentrer et vouloir retenter l'aventure est bel et bien toujours là. »
Le Gallois a continué d’exprimer sa passion pour son rôle en équipe nationale malgré la déception. « J’adore vraiment ça. J’adore vraiment ça. On en reparlera probablement plus tard, car pour l’instant, je suis entièrement concentré sur l’Irlande du Nord. Mais oui, c’est le meilleur rôle au monde », a-t-il ajouté.
Répondre aux rumeurs concernant le Celtic
Lorsqu'on l'a interrogé plus en détail sur les rumeurs de plus en plus insistantes le liant à un retour à Glasgow, Bellamy est resté quelque peu évasif, mais a réaffirmé son attachement à son pays. « C'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux », a-t-il déclaré. « Rien ne pourra jamais rivaliser avec ce [poste]. Alors pourquoi voudrais-je y renoncer ? »
Il s'est toutefois abstenu de s'engager définitivement à rester à long terme, laissant la porte légèrement entrouverte à d'éventuels prétendants. « Je ne sais pas. Mais est-ce le moment [d'en parler] ? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire de plus. C'est intense. J'adore vraiment faire ça », a conclu Bellamy.
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La course au poste d'entraîneur à Parkhead
Bellamy s'est imposé comme le favori sur les marchés des paris pour le poste d'entraîneur du Celtic, devançant d'autres candidats de renom. Il est actuellement en concurrence avec des noms tels que Robbie Keane et Roberto Martinez, alors que la direction du club de Lennoxtown cherche à consolider ses plans pour la saison à venir après le passage temporaire d'O'Neill.
En attendant, il dirigera toutefois le Pays de Galles lors d'un match amical contre l'Irlande du Nord, qui a également manqué sa place en finale des barrages.