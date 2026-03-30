S'exprimant après la défaite, Bellamy s'est montré franc quant au poids émotionnel de ces deux dernières semaines. « C'est toujours difficile quand on n'atteint pas son objectif », a-t-il déclaré. « La semaine prochaine sera une semaine vide, car j'avais tellement hâte d'aller à Salt Lake City, et je croyais sincèrement que ça allait se faire. La déception a donc été plus grande que ce à quoi je m'attendais. Mais l'énergie nécessaire pour se recentrer et vouloir retenter l'aventure est bel et bien toujours là. »

Le Gallois a continué d’exprimer sa passion pour son rôle en équipe nationale malgré la déception. « J’adore vraiment ça. J’adore vraiment ça. On en reparlera probablement plus tard, car pour l’instant, je suis entièrement concentré sur l’Irlande du Nord. Mais oui, c’est le meilleur rôle au monde », a-t-il ajouté.