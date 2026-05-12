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Andreas Koenigl

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CR7 devra encore patienter avant de remporter son premier titre en Arabie saoudite ! Al-Nassr laisse filer le titre de champion

Al Nasr FC vs Al Hilal
Al Nasr FC
Saudi Pro League
C. Ronaldo

CR7 devra encore patienter avant de remporter son premier titre en Saudi Pro League, Al-Nassr ayant manqué l’occasion de s’assurer le titre avant la fin de la saison face à Al-Hilal.

Cristiano Ronaldo, qui évolue à Al-Nassr, devra encore patienter avant de remporter son premier titre en Saudi Pro League. Son équipe a laissé filer la possibilité de remporter le championnat avant l'heure lors du match au sommet contre Al-Hilal.

  • Cette situation est due à un but contre son camp du gardien d'Al-Nassr, Bento, marqué à la huitième minute du temps additionnel, privant ainsi le leader du classement d'une victoire et le contraignant à un match nul 1-1 face à son poursuivant direct.

    L’ancien joueur de Leipzig, Mohamed Simakan, avait auparavant ouvert le score pour Al-Nassr, profitant d’un corner tiré par Kingsley Coman en première période dans le derby de Riyad.

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  • CR7 va-t-il être sacré champion depuis son canapé ?

    Avec encore deux matchs à disputer pour Al-Hilal, l'écart est exactement de six points, tandis qu'Al-Nassr compte déjà un match de plus à son actif.

    Ronaldo pourrait donc savourer le titre depuis son canapé samedi prochain : Al-Hilal recevra le NEOM SC et n’aura pas le droit à l’erreur. Pour clore la saison, l’équipe de CR7 accueillera le Damac FC.

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