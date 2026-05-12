Cette situation est due à un but contre son camp du gardien d'Al-Nassr, Bento, marqué à la huitième minute du temps additionnel, privant ainsi le leader du classement d'une victoire et le contraignant à un match nul 1-1 face à son poursuivant direct.

L’ancien joueur de Leipzig, Mohamed Simakan, avait auparavant ouvert le score pour Al-Nassr, profitant d’un corner tiré par Kingsley Coman en première période dans le derby de Riyad.