Cristiano Ronaldo, qui évolue à Al-Nassr, devra encore patienter avant de remporter son premier titre en Saudi Pro League. Son équipe a laissé filer la possibilité de remporter le championnat avant l'heure lors du match au sommet contre Al-Hilal.
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CR7 devra encore patienter avant de remporter son premier titre en Arabie saoudite ! Al-Nassr laisse filer le titre de champion
Cette situation est due à un but contre son camp du gardien d'Al-Nassr, Bento, marqué à la huitième minute du temps additionnel, privant ainsi le leader du classement d'une victoire et le contraignant à un match nul 1-1 face à son poursuivant direct.
L’ancien joueur de Leipzig, Mohamed Simakan, avait auparavant ouvert le score pour Al-Nassr, profitant d’un corner tiré par Kingsley Coman en première période dans le derby de Riyad.
CR7 va-t-il être sacré champion depuis son canapé ?
Avec encore deux matchs à disputer pour Al-Hilal, l'écart est exactement de six points, tandis qu'Al-Nassr compte déjà un match de plus à son actif.
Ronaldo pourrait donc savourer le titre depuis son canapé samedi prochain : Al-Hilal recevra le NEOM SC et n’aura pas le droit à l’erreur. Pour clore la saison, l’équipe de CR7 accueillera le Damac FC.