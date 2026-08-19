Coventry City devra se passer de Wright pour son retour en Premier League, comme l’a rapporté talkSPORT. Lampard a confirmé que l’attaquant pourrait être absent jusqu’à trois mois en raison d’une grave blessure au quadriceps. Ce coup dur signifie que Wright ne sera pas impliqué lorsque Coventry lancera sa nouvelle saison vendredi soir sur la pelouse d’Arsenal.

Le joueur de 28 ans a réalisé une saison exceptionnelle lors du dernier exercice, inscrivant 17 buts pour aider son équipe à décrocher le titre de Championship et la montée. Il a manqué les deux derniers matches amicaux de pré-saison contre l’Espanyol et Monaco, et son absence laisse un vide important dans l’effectif au moment où le club se prépare pour son premier match dans l’élite depuis 25 ans.