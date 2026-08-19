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Coventry City subit un coup dur majeur alors que Frank Lampard révèle qu’Haji Wright est absent pour une durée pouvant aller jusqu’à trois mois
Coventry City subit un coup dur majeur avec une blessure
Coventry City devra se passer de Wright pour son retour en Premier League, comme l’a rapporté talkSPORT. Lampard a confirmé que l’attaquant pourrait être absent jusqu’à trois mois en raison d’une grave blessure au quadriceps. Ce coup dur signifie que Wright ne sera pas impliqué lorsque Coventry lancera sa nouvelle saison vendredi soir sur la pelouse d’Arsenal.
Le joueur de 28 ans a réalisé une saison exceptionnelle lors du dernier exercice, inscrivant 17 buts pour aider son équipe à décrocher le titre de Championship et la montée. Il a manqué les deux derniers matches amicaux de pré-saison contre l’Espanyol et Monaco, et son absence laisse un vide important dans l’effectif au moment où le club se prépare pour son premier match dans l’élite depuis 25 ans.
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Lampard fait part de sa déception après la blessure de Wright
S’exprimant avant le choc contre Arsenal, Lampard a abordé directement la situation. « Haji Wright ne sera pas disponible pour le match contre Arsenal, a déclaré Lampard. Il ne sera pas disponible pendant un petit moment ; il souffre d’une très grave blessure au quadriceps, ce qui est décevant pour Haji et pour nous. Cela va certainement durer plusieurs semaines, et cela pourrait même aller jusqu’à 12 semaines. »
Cette absence est particulièrement difficile à encaisser compte tenu des récents éloges de l’entraîneur envers Wright. Dans une interview exclusive accordée à GOAL hier, Lampard a souligné l’importance de Wright, notant que son triplé contre Middlesbrough la saison dernière avait mis en lumière l’esprit de compétition nécessaire pour l’élite.
Coventry se tourne vers ses nouvelles recrues pour apporter du tranchant offensif
Pendant que Wright poursuit sa convalescence, Coventry a réagi rapidement sur le marché des transferts pour renforcer ses options offensives. Le club a recruté à lui seul deux attaquants cette semaine, en faisant venir Taiwo Awoniyi de Nottingham Forest pour un montant rapporté de 9 millions de livres sterling, ainsi que Sidiki Cherif en provenance de Fenerbahce.
Awoniyi arrive avec quatre saisons d’expérience en Premier League, après avoir inscrit 21 buts en championnat durant son passage à Nottingham Forest. Sa présence va créer une forte concurrence pour les places de titulaire aux côtés d’Ellis Simms et Brandon Thomas-Asante. De plus, Coventry a battu son record de transfert à quatre reprises lors de ce mercato, en dépensant 23,1 millions de livres sterling pour le milieu de terrain Caleb Yirenkyi afin de s’assurer d’être prêt pour un calendrier exigeant.
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Quelle suite pour Coventry City ?
Coventry visera à obtenir un résultat positif contre Arsenal vendredi sans son meilleur buteur. Lampard n’a pas exclu d’autres recrues avant la date limite du 31 août, alors que le club s’efforce de préserver sa place en Premier League. Pendant ce temps, Wright entamera un vaste programme de rééducation, dans l’espoir d’être de retour dans les trois mois afin de finalement faire ses débuts tant attendus dans l’élite du football anglais.
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