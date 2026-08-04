Le gardien a exprimé sa joie après avoir bouclé son transfert définitif à la CBS Arena. « Je suis vraiment heureux, j’ai énormément d’émotions en moi, a-t-il déclaré. Il y a de l’excitation, je peux enfin me détendre en sachant que c’est fait et que je suis de retour avec les gars et dans un club où j’aimais être. »

L’entraîneur de Coventry, Lampard, a lui aussi salué le retour de son gardien numéro un, déclarant : « C’est formidable d’avoir Carl de retour avec nous de manière permanente. C’est un grand professionnel, quelqu’un avec une excellente mentalité, et il a eu un impact énorme sur l’équipe en nous aidant à être promus la saison dernière. J’ai hâte de retravailler avec lui et de l’accueillir à nouveau dans le groupe. »