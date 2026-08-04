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Coventry City boucle un transfert record dans l’histoire du club pour recruter Carl Rushworth en provenance de Brighton de manière définitive
Coventry boucle le transfert record de Rushworth
Coventry a officiellement bouclé le transfert définitif du gardien Rushworth en provenance de Brighton pour un montant record dans l’histoire du club, estimé à 22 millions de livres sterling. Le portier de 25 ans a signé un contrat de longue durée à la CBS Arena après avoir remporté le Gant d’or lors de la campagne victorieuse des Sky Blues en Championship la saison dernière. Cet accord met fin au passage de sept ans de Rushworth à Brighton, où il n’a jamais disputé le moindre match avec l’équipe première et a enchaîné six prêts distincts.
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Lampard se félicite de l’arrivée définitive de Rushworth
Le gardien a exprimé sa joie après avoir bouclé son transfert définitif à la CBS Arena. « Je suis vraiment heureux, j’ai énormément d’émotions en moi, a-t-il déclaré. Il y a de l’excitation, je peux enfin me détendre en sachant que c’est fait et que je suis de retour avec les gars et dans un club où j’aimais être. »
L’entraîneur de Coventry, Lampard, a lui aussi salué le retour de son gardien numéro un, déclarant : « C’est formidable d’avoir Carl de retour avec nous de manière permanente. C’est un grand professionnel, quelqu’un avec une excellente mentalité, et il a eu un impact énorme sur l’équipe en nous aidant à être promus la saison dernière. J’ai hâte de retravailler avec lui et de l’accueillir à nouveau dans le groupe. »
Les Sky Blues poursuivent leur construction dans l’élite
L’arrivée de Rushworth marque la quatrième recrue estivale de Coventry, alors que le club prépare son retour tant attendu en Premier League. Le club avait auparavant battu son record de transfert en recrutant le défenseur suisse Aurele Amenda en provenance de l’Eintracht Francfort pour 17 millions de livres sterling, dépassant les 7,7 millions de livres sterling déboursés pour Haji Wright en 2023. Les dirigeants des Sky Blues ont encore renforcé l’effectif de Frank Lampard en bouclant les arrivées de Loum Tchouna et de Frank Onyeka.
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L’équipe de Lampard attendue au test Arsenal
L’équipe de Lampard se concentre sur sa préparation tactique avant son retour dans l’élite, après un quart de siècle d’attente. Le calme de Rushworth dans les buts offrira une base essentielle lorsque Coventry lancera sa campagne contre le champion en titre Arsenal à l’Emirates Stadium le 21 août. Être confronté à un match d’ouverture redoutable servira de baromètre immédiat au club, qui cherche à s’installer en Premier League.
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