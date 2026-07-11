La 66e minute du match Espagne-Belgique s’est avérée décisive. Le gardien des Diables Rouges, Thibaut Courtois, a été remplacé par Rudi Garcia après la pause rafraîchissement, cédant sa place à Senne Lammens. À la 88e minute, une relance maladroite de ce dernier a permis à Merino de marquer le but décisif. Après la rencontre, le numéro un du Real Madrid a livré sa version des faits.
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Courtois : « Je ne voulais pas sortir, c'est Garcia qui a pris cette décision. Marquer un autre but contre moi aurait été difficile. »
L'ACCIDENT
« J'ai ressenti quelque chose lors d'un dégagement lointain : rien de précis, juste une sensation. Je pensais que ce n’était qu’une simple tension au biceps fémoral, car j’avais déjà effectué une trentaine de dégagements longs », explique le gardien belge à DAZN Espagne. « Je l’ai un peu ressenti lors d’un arrêt, puis, sur un autre dégagement, j’ai senti que ça s’aggravait. Je me suis donc assis un instant pour me faire examiner par le médecin : je voulais continuer, mais je n’arrivais plus à bien dégager. »
LE CHANGE
« J'ai expliqué à Garcia que je ne me sentais pas encore à 100 %, que je n'arrivais pas à frapper la balle avec puissance, mais que je souhaitais poursuivre l'échauffement pendant cinq minutes afin de juger de mes sensations et de l'évolution du match. Si je n’avais pas eu à frapper trop de ballons avec puissance, j’aurais pu tenir. Il m’a alors prévenu : si je n’étais pas à 100 %, il me remplacerait. C’est son rôle, et cela ne me pose aucun problème. L’équipe passe avant tout, mais je me sentais bien et je m’attendais à ce qu’il soit très difficile de marquer un deuxième but contre moi. »
À propos de Lammens
« Après tout, c’est le football : inutile de crucifier ce gardien. Il a réalisé une grande saison à Manchester United et il reste, quoi qu’il arrive, un excellent gardien. »
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