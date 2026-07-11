Courtois : « Je ne voulais pas sortir, c'est Garcia qui a pris cette décision. Marquer un autre but contre moi aurait été difficile. »

« J'ai expliqué à Garcia que je ne me sentais pas encore à 100 %, que je n'arrivais pas à frapper la balle avec puissance, mais que je souhaitais poursuivre l'échauffement pendant cinq minutes afin de juger de mes sensations et de l'évolution du match. Si je n’avais pas eu à frapper trop de ballons avec puissance, j’aurais pu tenir. Il m’a alors prévenu : si je n’étais pas à 100 %, il me remplacerait. C’est son rôle, et cela ne me pose aucun problème. L’équipe passe avant tout, mais je me sentais bien et je m’attendais à ce qu’il soit très difficile de marquer un deuxième but contre moi. »



