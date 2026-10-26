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el clasico Kylian Mbappe Lamine Yamal (C)Getty Images
Traduit par

Course au Ballon d'or : le partenariat historique entre le Real et le Barça va-t-il voler en éclats, ou Lequin a-t-il un autre avis ?

FEATURES
FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
L. Yamal
Kylian Mbappé
H. Kane
L. Messi
C. Ronaldo
K. Benzema
L. Modric
Espagne
France
Angleterre
Argentine
Portugal
Croatie

Qui prendra le dessus sur son rival ?

Tous les regards sont tournés vers la capitale britannique Londres, où se déroule ce soir la cérémonie du Ballon d'Or 2026, dans une course qui pourrait marquer un nouveau tournant dans l'histoire de la plus importante distinction individuelle du monde du football.

Les deux géants que sont le Real Madrid et le Barça comptent le même nombre de sacres pour ce prestigieux trophée, avec 12 occasions chacun, selon le décompte des joueurs qui l'ont remporté en représentant chaque club.

Alors, l'un des deux géants espagnols parviendra-t-il à rompre cette égalité et à s'emparer seul de la tête, ou bien Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich, en décidera-t-il autrement et bouleversera-t-il les calculs de la compétition ?

  • Mbappé, l'espoir du Real

    Le Real Madrid possède un palmarès riche en lauréats du Ballon d'Or : Alfredo Di Stéfano l'a remporté à deux reprises, en 1957 et 1959, et Raymond Kopa y a ajouté le trophée en 1958, avant que Luís Figo ne décroche le titre en 2000, Ronaldo Nazário en 2002, et Fabio Cannavaro en 2006.

    L'ère moderne a également été marquée par le brio de Cristiano Ronaldo sous le maillot du club merengue, lui qui a remporté le Ballon d'Or à 4 reprises durant son passage au Real Madrid, en 2013, 2014, 2016 et 2017, avant que Luka Modrić n'ajoute le trophée en 2018, puis Karim Benzema en 2022, portant le total du club à 12 trophées.

    Kylian Mbappé a l'occasion d'inscrire son nom à cette liste s'il parvient à décrocher le trophée en 2026, ce qui pourrait offrir au Real Madrid une suprématie historique sur son rival du Barça et mettre fin à l'égalité qui existe entre les deux clubs.

  • Barcelone et Messi : une domination qui a marqué l'histoire

    De l'autre côté, le Barça possède un palmarès tout aussi prestigieux, qui a débuté avec Luis Suárez Miramontes, lauréat du Ballon d'Or en 1960, puis Johan Cruyff, sacré à deux reprises en 1973 et 1974, avant que Hristo Stoitchkov ne remporte le trophée en 1994, Rivaldo en 1999 et Ronaldinho en 2005.

    Mais la plus grande part de la gloire du club catalan revient à Lionel Messi, qui a décroché le Ballon d'Or à six reprises sous les couleurs du Barça, en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019, portant le total des récompenses du club à 12, à égalité avec le Real Madrid.

    Le Barça espère que Lamine Yamal perpétuera cet héritage, car une victoire de sa part offrirait au club catalan son treizième titre et lui permettrait de prendre seul la tête du classement historique, au lieu de laisser le Real Madrid creuser l'écart.

  • Kane va-t-il la rafler ?

    Kane : le concurrent qui pourrait retarder le verdict


    Au cœur de la rivalité espagnole, Harry Kane s'impose comme un concurrent capable de changer la donne, après avoir livré une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich et la sélection d'Angleterre, au cours de laquelle il a inscrit 73 buts avec son club et sa sélection, selon les chiffres qui circulent dans le cadre de la course au trophée.

    Kane a également été sacré Soulier d'or européen pour la saison 2025-2026 et a contribué aux succès nationaux du Bayern Munich, son influence s'étendant jusqu'à la Ligue des champions, même si le parcours de l'équipe s'est arrêté en demi-finale.

    L'attaquant anglais a bénéficié d'un soutien manifeste de la part des dirigeants du Bayern Munich, puisque le directeur général du club, Jan-Christian Dreesen, s'est dit potentiellement heureux de le voir remporter le Ballon d'or, soulignant que ses buts records avec le club et la sélection d'Angleterre lui donnent de solides raisons de rivaliser.

    Entre l'ambition de Mbappé d'offrir au Real Madrid la suprématie historique et le désir de Yamal de maintenir le Barça au sommet, se dresse la chance pour Kane de s'emparer du trophée et de maintenir les deux clubs à égalité.

    Londres sera-t-elle le théâtre de la fin du partenariat historique entre les deux géants espagnols, ou bien l'attaquant anglais repoussera-t-il le dénouement de cette rivalité à une autre échéance ?

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