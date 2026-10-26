Tous les regards sont tournés vers la capitale britannique Londres, où se déroule ce soir la cérémonie du Ballon d'Or 2026, dans une course qui pourrait marquer un nouveau tournant dans l'histoire de la plus importante distinction individuelle du monde du football.

Les deux géants que sont le Real Madrid et le Barça comptent le même nombre de sacres pour ce prestigieux trophée, avec 12 occasions chacun, selon le décompte des joueurs qui l'ont remporté en représentant chaque club.

Alors, l'un des deux géants espagnols parviendra-t-il à rompre cette égalité et à s'emparer seul de la tête, ou bien Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich, en décidera-t-il autrement et bouleversera-t-il les calculs de la compétition ?