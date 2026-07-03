AFP
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« Courir 1 000 marathons ! » - Pourquoi Cristiano Ronaldo pourrait bien avoir encore un marathon dans le ventre pour la Coupe du monde 2030, comme l'explique un ancien coéquipier de Manchester United, qui met en avant ce qui rend ce « robot », considéré comme le plus grand de tous les temps, si unique
Le Portugal co-organisera la Coupe du monde 2030 aux côtés de l’Espagne et du Maroc.
Le Portugal assumera les fonctions de co-organisateur aux côtés de l’Espagne et du Maroc. Les Portugais comptent bien offrir un spectacle mémorable, et Ronaldo devrait jouer un rôle de premier plan dans cette aventure. Reste à savoir s’il enfilera ses crampons pour battre de nouveaux records et fouler la pelouse.
Âgé de 38 ans, il ne montre aucun signe de ralentissement, savourant notamment le titre de champion de la Saudi Pro League conquis avec Al-Nassr lors de la saison 2025-2026. Il a déjà décroché plusieurs Soulier d’Or au Moyen-Orient, et il lui reste encore douze mois à courir sur le contrat le plus lucratif de sa carrière.
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1 000 buts et jouer aux côtés de son fils : à 41 ans, Ronaldo a encore des objectifs à atteindre
Une prolongation de contrat pourrait être officialisée à Riyad, alors que CR7 poursuit ses objectifs personnels. Il vise les 1 000 buts en carrière et rêve de jouer aux côtés de son fils aîné, Cristiano Jr.
Prolonger sa carrière lui permettrait d’atteindre ces deux objectifs tout en repoussant encore les limites de l’excellence. Il est déjà le joueur le plus capé et le meilleur buteur de l’histoire du football international masculin, et il s’est engagé à rester à la disposition de son pays dès que celui-ci fera appel à lui.
Son pays pourrait-il à nouveau faire appel à lui en 2028 pour le Championnat d’Europe, avant de se concentrer collectivement sur une nouvelle Coupe du monde ? Ronaldo reste discret sur ses projets à long terme, malgré les déclarations de sa sœur évoquant une « dernière danse », mais l’attrait d’un nouveau tournoi majeur à domicile est évident.
Ronaldo pourrait-il prolonger sa carrière afin de disputer une septième Coupe du monde ?
Le quintuple lauréat du Ballon d’Or a bâti sa carrière en faisant taire les sceptiques et en défiant toute logique, prenant un malin plaisir à donner tort à ses détracteurs. À l’approche de la Coupe du monde 2026, de nouvelles interrogations surgissent, mais ne risquent-elles pas simplement d’attiser le feu sacré de l’une des plus grandes icônes du sport ?
Interrogé sur le sujet, Saha, ancien coéquipier de Ronaldo à Manchester United et intervenant pour Freebets.com, a confié à GOAL : « C’est là le problème : à un moment, il devra bien s’arrêter, car il reste un être humain. Mais oui, il joue comme un robot.
Il possède un physique hors du commun et son cerveau ne fonctionne pas comme le nôtre. Je ne suis pas sûr que même Messi possède cette configuration mentale, car Messi sait qu’il ne peut pas courir autant que Cristiano. Il est conscient d’avoir besoin de huit ou neuf coéquipiers entièrement dédiés à son jeu ; sans cela, il ne pourrait pas évoluer de la sorte.
Cristiano ne réclame rien : il s’appuie sur sa seule condition physique et affirme, en substance : “Je suis en forme, je suis au niveau, j’ai la trentaine bien sonnée, alors je vais marquer, avec ou sans vous”. Cette mentalité force le respect.
« La différence entre les deux est énorme. Certes, ce sont deux monstres, mais je respecte davantage ce joueur. Regardez ses stats : 9,5, 10 voire 11 km parcourus par match. C’est fou, il a peut-être déjà couru 1 000 marathons ! »
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Calendrier du Portugal : Ronaldo s'apprête à affronter l'Espagne
Ronaldo a préservé une condition physique optimale tout au long d’une carrière éclatante qui l’a conduit du Sporting CP à Al-Nassr, en passant par Manchester United, le Real Madrid et la Juventus. Il a accumulé un palmarès impressionnant, mais une victoire lui échappe encore.
La gloire en Coupe du monde lui a jusqu’ici échappé, mais il entend bien cocher cette case. Le Portugal, qui doit affronter son voisin espagnol dès les huitièmes de finale en 2026, aura fort à faire ; un nouvel échec pourrait inciter CR7 à prolonger sa carrière jusqu’à la mi-quarantaine, voire au-delà, en direction de 2030.
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