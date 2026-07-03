Le quintuple lauréat du Ballon d’Or a bâti sa carrière en faisant taire les sceptiques et en défiant toute logique, prenant un malin plaisir à donner tort à ses détracteurs. À l’approche de la Coupe du monde 2026, de nouvelles interrogations surgissent, mais ne risquent-elles pas simplement d’attiser le feu sacré de l’une des plus grandes icônes du sport ?

Interrogé sur le sujet, Saha, ancien coéquipier de Ronaldo à Manchester United et intervenant pour Freebets.com, a confié à GOAL : « C’est là le problème : à un moment, il devra bien s’arrêter, car il reste un être humain. Mais oui, il joue comme un robot.

Il possède un physique hors du commun et son cerveau ne fonctionne pas comme le nôtre. Je ne suis pas sûr que même Messi possède cette configuration mentale, car Messi sait qu’il ne peut pas courir autant que Cristiano. Il est conscient d’avoir besoin de huit ou neuf coéquipiers entièrement dédiés à son jeu ; sans cela, il ne pourrait pas évoluer de la sorte.

Cristiano ne réclame rien : il s’appuie sur sa seule condition physique et affirme, en substance : “Je suis en forme, je suis au niveau, j’ai la trentaine bien sonnée, alors je vais marquer, avec ou sans vous”. Cette mentalité force le respect.

« La différence entre les deux est énorme. Certes, ce sont deux monstres, mais je respecte davantage ce joueur. Regardez ses stats : 9,5, 10 voire 11 km parcourus par match. C’est fou, il a peut-être déjà couru 1 000 marathons ! »