Courage, Thomas : tu es en demi-finale de la Coupe du monde ! Entre vainqueurs et perdants : le sélectionneur anglais Tuchel refuse de se reposer sur ses lauriers après une nouvelle performance brillante de Jude Bellingham, tandis qu’Erling Haaland rentre chez lui dans la déception

L'Angleterre s'est imposée 2-1 après prolongation. Si la victoire de la semaine dernière à l'Azteca était le fruit du travail de onze joueurs dévoués, celle-ci est avant tout l'œuvre de Bellingham et de seize autres. Thomas Tuchel n'était toutefois pas satisfait, comme il l'a clairement fait savoir après le match. Il a qualifié la prestation de l'Angleterre de médiocre, manquant de qualité technique. C'est peut-être vrai, mais il reste désormais une demi-finale de Coupe du monde à disputer. Au football, c’est le résultat qui prime.

Avant le coup d’envoi, des rumeurs circulaient selon lesquelles la rencontre pourrait être reportée en raison de la chaleur accablante qui étouffait le sud de la Floride. Les Three Lions ont entamé la partie comme s’ils étaient déjà affectés par cette atmosphère lourde, enchaînant les passes avec lenteur malgré une emprise quasi totale sur le ballon.

Pourtant, c’est la Norvège qui a ouvert le score. Il a fallu un coup de chance, à vrai dire. Andreas Schjelderup cherchait sans doute à centrer lorsqu’il a lobé le ballon vers le second poteau à destination d’Erling Haaland, et il a haussé les épaules avec une satisfaction suffisante lorsque le ballon a rebondi sur le poteau avant de finir au fond des filets à la 36e minute. Juste avant la mi-temps, Bellingham a réveillé les siens : Anthony Gordon a centré vers l’intérieur, le milieu a contrôlé, s’est infiltré et a conclu du pied gauche dans le coin inférieur. Le score aurait même pu être de 2-1 à la pause lorsque Bellingham a lancé Harry Kane en profondeur, mais le capitaine, trop prompt, a vu son lob astucieux refusé.

La Norvège a attaqué dès le début de la seconde période et a failli doubler la mise : sur un corner, Torbjorn Heggem a expédié le ballon dans la lucarne, mais le VAR a annulé le but après avoir constaté une poussée d’Haaland sur Elliot Anderson au moment du centre. Les Scandinaves ont de nouveau frôlé le deuxième but à la 75e minute, lorsque la tête de Kristoffer Ajer a heurté la barre transversale. Les Three Lions se sont créés quelques occasions en fin de deuxième mi-temps, notamment sur un centre travaillé de Bukayo Saka que personne n’a su convertir. Mais à part cela, la rencontre semblait se diriger tout droit vers les prolongations.

L’Angleterre a frappé tôt dans la prolongation. Le tir malicieux de Morgan Rogers a été repoussé par le gardien. Trois joueurs norvégiens sont restés plantés sur place. Pas Bellingham, qui a glissé le ballon au fond des filets sur le rebond. Il ne restait alors plus qu’à défendre, ce que cette équipe d’Angleterre semble soudainement adorer. Dan Burn a repoussé plusieurs ballons de la tête. Jordan Pickford n’a pas eu un seul arrêt à effectuer. Cap sur les demi-finales, donc – malgré les récriminations de Tuchel.

GOAL dresse le bilan des gagnants et des perdants du Miami Stadium, où l’Angleterre a une nouvelle fois puisé dans ses réserves pour se qualifier et préparer un affrontement alléchant contre l’Argentine mercredi à Atlanta…