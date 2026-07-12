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England Norway winners losers GFXGOAL
Thomas Hindle

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Courage, Thomas : tu es en demi-finale de la Coupe du monde ! Entre vainqueurs et perdants : le sélectionneur anglais Tuchel refuse de se reposer sur ses lauriers après une nouvelle performance brillante de Jude Bellingham, tandis qu’Erling Haaland rentre chez lui dans la déception

Winners & losers
Coupe du monde
Angleterre
T. Tuchel
J. Bellingham
E. Haaland
FEATURES
Norvège vs Angleterre
Norvège

Le plus beau moment de la soirée a eu lieu lorsque Jude Bellingham a fait ses adieux. Il n’a pas traîné. Même sa sortie du terrain était déterminée : une course directe, quelques baisers et un signe de la main à la foule. Sa performance a été à l’image de son départ : décisive et maîtrisée. Bellingham a pris le match en main, l’a modelé à sa guise, inscrit deux buts cruciaux et s’est illustré dans tous les domaines : tacles, passes, dribbles, encouragements.

L'Angleterre s'est imposée 2-1 après prolongation. Si la victoire de la semaine dernière à l'Azteca était le fruit du travail de onze joueurs dévoués, celle-ci est avant tout l'œuvre de Bellingham et de seize autres. Thomas Tuchel n'était toutefois pas satisfait, comme il l'a clairement fait savoir après le match. Il a qualifié la prestation de l'Angleterre de médiocre, manquant de qualité technique. C'est peut-être vrai, mais il reste désormais une demi-finale de Coupe du monde à disputer. Au football, c’est le résultat qui prime.

Avant le coup d’envoi, des rumeurs circulaient selon lesquelles la rencontre pourrait être reportée en raison de la chaleur accablante qui étouffait le sud de la Floride. Les Three Lions ont entamé la partie comme s’ils étaient déjà affectés par cette atmosphère lourde, enchaînant les passes avec lenteur malgré une emprise quasi totale sur le ballon.

Pourtant, c’est la Norvège qui a ouvert le score. Il a fallu un coup de chance, à vrai dire. Andreas Schjelderup cherchait sans doute à centrer lorsqu’il a lobé le ballon vers le second poteau à destination d’Erling Haaland, et il a haussé les épaules avec une satisfaction suffisante lorsque le ballon a rebondi sur le poteau avant de finir au fond des filets à la 36e minute. Juste avant la mi-temps, Bellingham a réveillé les siens : Anthony Gordon a centré vers l’intérieur, le milieu a contrôlé, s’est infiltré et a conclu du pied gauche dans le coin inférieur. Le score aurait même pu être de 2-1 à la pause lorsque Bellingham a lancé Harry Kane en profondeur, mais le capitaine, trop prompt, a vu son lob astucieux refusé.

La Norvège a attaqué dès le début de la seconde période et a failli doubler la mise : sur un corner, Torbjorn Heggem a expédié le ballon dans la lucarne, mais le VAR a annulé le but après avoir constaté une poussée d’Haaland sur Elliot Anderson au moment du centre. Les Scandinaves ont de nouveau frôlé le deuxième but à la 75e minute, lorsque la tête de Kristoffer Ajer a heurté la barre transversale. Les Three Lions se sont créés quelques occasions en fin de deuxième mi-temps, notamment sur un centre travaillé de Bukayo Saka que personne n’a su convertir. Mais à part cela, la rencontre semblait se diriger tout droit vers les prolongations.

L’Angleterre a frappé tôt dans la prolongation. Le tir malicieux de Morgan Rogers a été repoussé par le gardien. Trois joueurs norvégiens sont restés plantés sur place. Pas Bellingham, qui a glissé le ballon au fond des filets sur le rebond. Il ne restait alors plus qu’à défendre, ce que cette équipe d’Angleterre semble soudainement adorer. Dan Burn a repoussé plusieurs ballons de la tête. Jordan Pickford n’a pas eu un seul arrêt à effectuer. Cap sur les demi-finales, donc – malgré les récriminations de Tuchel.

GOAL dresse le bilan des gagnants et des perdants du Miami Stadium, où l’Angleterre a une nouvelle fois puisé dans ses réserves pour se qualifier et préparer un affrontement alléchant contre l’Argentine mercredi à Atlanta…

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : Jude Bellingham

    Combien de fois encore devra-t-il intervenir ? À force, Bellingham a pris l’habitude de sauver l’Angleterre. Cela s’est produit contre la Croatie, puis le Panama, ensuite le Mexique, et voilà que cela se répète. Pendant les 45 premières minutes, il a flirte avec le ballon, apparaissant et disparaissant tour à tour, une touche subtile par-ci, un appel malin par-là, sans jamais trouver l’espace nécessaire.

    Puis l’occasion s’est présentée : Gordon l’a repéré dans un rare espace libre. Bellingham a pris son élan, se contentant pour l’essentiel de courir en ligne droite avec beaucoup de détermination. Il a conclu du pied gauche, récupéré le ballon et l’a ramené jusqu’à la ligne médiane. Il a d’ailleurs failli délivrer une passe décisive avant la mi-temps, lorsqu’il a lancé Kane en profondeur. Après la pause, il a reculé d’un cran. Declan Rice a cédé sa place à Eze, et Bellingham est passé du 10 au 8 avec brio.

    La deuxième partie de son récital est intervenue en prolongation : pur instinct. Morgan Rogers a tiré, le gardien a repoussé, Bellingham a bondi. Il devient ainsi le deuxième plus jeune joueur de l’histoire à marquer deux fois lors de deux matchs consécutifs à élimination directe en Coupe du monde. Devant lui, un certain Pelé, adolescent. Pas de bien mauvaise compagnie. Même un Tuchel grognon a résumé la situation avec une pointe de poésie : « Mettez Harry et Jude ensemble, et ils feront le reste. »

    • Publicité
  • Erling HaalandGetty

    FLOP : Erling Haaland

    Ce match était censé tourner autour de Haaland contre Kane. C’était, du moins, le scénario annoncé avant le coup d’envoi. Si les deux joueurs sont restés discrets, Haaland a finalement été le plus décevant. L’Angleterre l’a parfaitement muselé : seulement 21 touches de balle, dont cinq dans la surface adverse. Il s’est créé deux demi-occasions – une arrêtée, l’autre non cadrée – et n’a jamais pu se détacher en contre-attaque. Il a bien failli se créer une occasion majeure lorsque Alex Sorloth a choisi de frapper plutôt que de le servir en profondeur.

    Il faut aussi saluer le travail défensif de l’Angleterre, qui l’a parfaitement contenu. John Stones a confirmé sa belle prestation de l’Azteca en tenant 120 minutes, tandis que Marc Guehi a parfaitement joué son rôle. Remplacé à la mi-temps des prolongations, Haaland voit ainsi s’arrêter sa série de 14 matchs consécutifs avec au moins un but, et conclure une entrée en matière tardive mais prometteuse en Coupe du monde. Il a disparu lors de cette rencontre, mais il reviendra certainement.

    « Nous avons été très, très bons aujourd’hui en défense centrale. Ils ont marqué Haaland de près sans relâche… ils ont été physiques, courageux, et très, très solides tout au long du match », a déclaré Tuchel.

  • Elliot AndersonGetty

    Vainqueur : Elliot Anderson

    Anderson a été l’un des hommes de base du sélectionneur Tuchel durant cette Coupe du monde. Titularisé dès les premiers matchs, il a enchaîné les minutes au poste de milieu relayeur, là où Tuchel attend de lui qu’il assure la cohésion du collectif. Le rôle lui va, mais il ne l’a pas encore pleinement maîtrisé dans ce tournoi.

    Par moments, les distances entre les lignes sont mal gérées, les intervalles trop grands ; il multiplie alors les passes latérales. Fermez un œil, inclinez la tête, et on croirait presque voir Jordan Henderson. Rien de honteux, mais on attendait d’Anderson, joueur évalué à plus de 100 millions de livres, qu’il impose davantage sa présence.

    Rice a cédé sa place à Eberechi Eze à la mi-temps, modifiant l’équilibre du milieu de terrain. Alors que la rencontre se transformait en un chaos, la nouvelle recrue de Manchester City est restée sereine. Il a réalisé le deuxième plus grand nombre de passes du match, délivré le deuxième plus grand nombre de passes vers l’avant et effectué plus de récupérations défensives que quiconque. C’est aussi lui qui a lancé l’action ayant conduit à l’égalisation de l’Angleterre. Une performance complète au milieu de terrain, précisément quand les Three Lions en avaient besoin.

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  • Orjan NylandGetty

    FLOP : Orjan Nyland

    Du héros au zéro. Tel est le destin contrarié d'Orjan Nyland. Impérial contre le Brésil, le gardien norvégien avait multiplié les parades et arrêté un penalty, propulsant les siens vers l'exploit. Ce jour-là, il était un héros. Mais ce mardi, il a commis une erreur cruciale.

    Le tir puissant de Morgan Rogers à la 93^e minute a été repoussé par Nyland, mais le gardien norvégien n’a pas capté le ballon, qui est revenu dans les pieds de Bellingham. Ce dernier a aussitôt marqué, scellant ainsi le sort de la rencontre.

    À la fin du match, Nyland était en larmes et a dû être réconforté par ses coéquipiers. Une conclusion cruelle pour une Coupe du monde jusqu’alors magnifique.

  • FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

    Vainqueur : Thomas Tuchel

    Objectivement, il est un peu drôle que Tuchel ne soit pas satisfait. Bien sûr, il a le droit d’avoir ses exigences et d’apporter ses ajustements tactiques. Il souhaite clairement que cette équipe d’Angleterre soit très performante. Mais la réalité, qu’il faut reconnaître comme encourageante, c’est que l’Angleterre dispute sa quatrième demi-finale de Coupe du monde de son histoire, et sa deuxième en 36 ans.

    Ses critiques d’après-match – l’Angleterre a manqué de rigueur, n’a pas fait circuler le ballon assez rapidement et a manqué de qualité technique – sont parfaitement justifiées. Il a une vision très précise du style de jeu qu’il veut imposer. « Je suis entraîneur de football. Je pense que nous pouvons mieux jouer. Ce n’était pas un match de haut niveau dans l’ensemble. L’entraîneur de football en moi continue de penser que nous pouvons et devons pratiquer un meilleur football », a déclaré Tuchel.

    Mais lorsque son plan s’est heurté à la chaleur étouffante de Miami, le technicien allemand a su s’adapter. Ses choix de coaching ont été décisifs : des remplacements sans pitié, mais pertinents. Rice, à court de jus, a cédé sa place à la mi-temps ; Eze, entré en cours de jeu, a ensuite pesé sur le match avant de se montrer décisif en prolongation. Noni Madueke n’a jamais trouvé son rythme en première période ; Bukayo Saka, toujours légèrement gêné dans ses courses, a apporté davantage de justesse technique. Tous ont rempli leur mission : Reece James, Djed Spence, Morgan Rogers et Dan Burn.

    C’était courageux, opportuniste et engagé. Ce n’est peut-être pas l’équipe que Tuchel imagine, mais il a su utiliser son effectif avec maestria pour faire la différence. Suffira-t-il pour remporter la Coupe du monde ? Pas à lui seul. Mais il conduit l’Angleterre vers la victoire, et c’est une excellente nouvelle.

    « Ce sont des moments à savourer pleinement. Je suis très fier des joueurs et impressionné par leur mentalité. Tout le mérite leur revient », a déclaré Tuchel.

  • Declan RiceGetty

    FLOP : Declan Rice

    Tuchel a expliqué après la rencontre que le remplacement de Rice s’inscrivait dans un risque calculé. Le milieu de terrain avait passé la majeure partie des trois derniers jours au lit. Le technicien savait qu’il ne pourrait pas s’appuyer sur son joueur clé pendant 90 minutes, d’autant plus sous cette chaleur. Des choix difficiles s’imposaient donc. Rice a ainsi cédé sa place plus tôt que prévu, afin de laisser à Tuchel une marge de manœuvre pour la suite du match.

    « Nous avons fait entrer [Eze] et [Saka] sur l’aile droite, ce qui impliquait de sortir [Anderson] ou [Rice]… Je savais qu’il ne tiendrait pas 90 minutes, et il y avait une possibilité que le match aille jusqu’à 120. Je ne voulais donc pas gâcher une autre occasion ; j’ai donc décidé de remplacer Rice plus tôt que nécessaire afin de conserver un changement pour plus tard », a expliqué Tuchel.

    C’était aussi un choix judicieux pour préserver Rice, qui a peiné pendant ses 45 minutes sur la pelouse. Dès le coup d’envoi, il n’était que l’ombre de lui-même : jambes lourdes, souffle court, dos voûté. Même ses corners, habituellement redoutables, ne franchissaient pas le premier rideau défensif. Heureusement pour lui, ses coéquipiers ont pris le relais. Tuchel espère désormais qu’il aura retrouvé son niveau – ou du moins qu’il sera opérationnel – d’ici mercredi.