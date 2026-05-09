Le penalty manqué par Harry Kane a bien sûr été l’un des sujets chauds après la victoire laborieuse du Bayern à Wolfsburg. Après tout, il s’agissait de son premier échec depuis le point de penalty en Bundesliga, lui qui en avait précédemment transformé 24. Sans oublier Jeanuel Belocian, qui, en grattant le sol de ses pieds, aurait peut-être altéré la surface du point de penalty au détriment de l’attaquant anglais.
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« Coups bas » ou fair-play ? Le Bayern et Wolfsburg débattent de la polémique autour du penalty manqué par Harry Kane
Après la rencontre, les observateurs ont longuement débattu : faut-il reprocher aux défenseurs de Wolfsburg un geste anti-sportif ou considérer cette ruse comme un simple coup de malice, presque une banalité du métier, à prendre avec détachement ?
La manœuvre de Belocian a en tout cas réussi, même si l’on ignore si c’est elle qui a provoqué la légère glissade de Kane sur son pied gauche et son tir lointain au-dessus de la transversale.
« Ce sont des petits coups bas qu’il faut peut-être parfois utiliser quand on se retrouve en bas du classement », a déclaré Patrick Wimmer, de Wolfsburg, sur Sky. « On ne sait pas si c’est pour ça que ça est arrivé à Harry Kane, c’était peut-être aussi à cause de ses chaussures. »
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Hecking agacé : « Un tir manqué, ça fait du bien à Kane de temps en temps »
L’entraîneur des Loups, Dieter Hecking, dont l’équipe lutte toujours pour éviter la relégation en fin de saison, a exprimé son agacement : « Si c’est ça l’image qu’on veut retenir… Harry Kane a manqué son premier penalty aujourd’hui, et ça lui fera du bien. »
Tom Bischof, jeune joueur du Bayern connu pour son franc-parler, a jugé le comportement de Belocian inacceptable. « Je sais que Wolfsburg se bat pour éviter la relégation, mais cette action reste inutile », a déclaré le joueur de 20 ans. « Le fair-play doit toujours primer, même quand l’enjeu est élevé. »
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Kompany : « Vont-ils accepter la relégation sans livrer bataille ? »
Si le jeune gardien du Bayern, Jonas Urbig, a fait preuve de largesse en « ne rien retenir » de l’incident, son entraîneur, Vincent Kompany, a commenté la scène avec la sagesse et le tact qui le caractérisent. « Que voulez-vous qu’ils fassent ? Qu’ils applaudissent quand on marque un but ? Qu’ils descendent en deuxième division sans rien tenter ? », a demandé Kompany sur Sky. « Que le joueur de Wolfsburg fasse ça ? Bien sûr, il ferait mieux de ne pas le faire. Mais je peux aussi le comprendre. »
Malgré le raté de Kane, le Bayern s’est imposé 1-0 à Wolfsburg. Les Loups restent 16es avec 26 points. Samedi, ils se rendront chez leur voisin, le FC St. Pauli, qui totalise le même nombre de points. Une défaite à Hambourg entraînerait la relégation de Wolfsburg.