« Coups bas » ou fair-play ? Le Bayern et Wolfsburg débattent de la polémique autour du penalty manqué par Harry Kane

Après la rencontre, les observateurs ont longuement débattu : faut-il reprocher aux défenseurs de Wolfsburg un geste anti-sportif ou considérer cette ruse comme un simple coup de malice, presque une banalité du métier, à prendre avec détachement ?

La manœuvre de Belocian a en tout cas réussi, même si l’on ignore si c’est elle qui a provoqué la légère glissade de Kane sur son pied gauche et son tir lointain au-dessus de la transversale.

« Ce sont des petits coups bas qu’il faut peut-être parfois utiliser quand on se retrouve en bas du classement », a déclaré Patrick Wimmer, de Wolfsburg, sur Sky. « On ne sait pas si c’est pour ça que ça est arrivé à Harry Kane, c’était peut-être aussi à cause de ses chaussures. »