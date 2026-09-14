La finale de la Coupe de Serie A féminine opposera la Juventus à la Roma. La Juventus a pris le dessus sur l’Inter samedi soir à Biella, en s’imposant 1-0 grâce au but contre son camp de Van Diemen, la Roma a triomphé à Sassuolo contre les joueuses de Colantuono, qui s’étaient imposées 1-0 au Tre Fontane dans le groupe. Trois semaines plus tard, au Ricci, c’est une tout autre histoire : dans le 7-1 final, triplé de Piemonte, doublé de van Dooren et buts de Doms et Giugliano. Pour Sassuolo, Fercocq a marqué en fin de match.
Gribaudi/ImagePhoto
Traduit par
Coupe féminine de Serie A : Roma impressionnante, en finale avec la Juventus. Samedi sur le terrain à Viareggio
L’an dernier, c’est la Juventus qui a gagné
Le trophée sera donc encore une affaire entre la Juventus et la Roma, protagonistes de chacune des cinq dernières finales des compétitions italiennes, entre la Coupe d’Italie, la Supercoupe d’Italie et la Serie A Women’s Cup. L’an dernier à Castellamare di Stabia, lors de la toute première finale de l’histoire de la Serie A Women’s Cup, la Juve de Canzi s’était imposée à la 92e minute : 3-2 avec des buts de Vangsgaard, Bonansea et Thomas. Haavi et Giugliano avaient marqué pour la Roma, qui était revenue deux fois au score.
Sur le terrain samedi à Viareggio
À Viareggio, samedi prochain, le trophée 2026 sera attribué, avec un coup d’envoi à 18 heures au « Torquato Bresciani ».
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles