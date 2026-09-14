Coupe féminine de Serie A : Roma impressionnante, en finale avec la Juventus. Samedi sur le terrain à Viareggio

La finale de la Coupe de Serie A féminine opposera la Juventus à la Roma. La Juventus a pris le dessus sur l’Inter samedi soir à Biella, en s’imposant 1-0 grâce au but contre son camp de Van Diemen, la Roma a triomphé à Sassuolo contre les joueuses de Colantuono, qui s’étaient imposées 1-0 au Tre Fontane dans le groupe. Trois semaines plus tard, au Ricci, c’est une tout autre histoire : dans le 7-1 final, triplé de Piemonte, doublé de van Dooren et buts de Doms et Giugliano. Pour Sassuolo, Fercocq a marqué en fin de match.