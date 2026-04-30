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Coupe du monde U17 de la FIFA 2026 : les dates du tournoi mondial junior au Qatar ont été annoncées
La Coupe du monde U17 de la FIFA 2026 débutera le 19 novembre.
La FIFA et le Comité d’organisation local (LOC) du Qatar ont officialisé les dates de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2026.
La compétition se tiendra au Qatar du 19 novembre au 13 décembre 2026.
Il s’agira de la deuxième des cinq Coupes du monde U17 consécutives que le pays accueillera entre 2025 et 2029.
Comme en 2025, l’ensemble des rencontres se tiendra dans l’Aspire Zone, qui regroupe plusieurs terrains de classe mondiale au sein d’un complexe de compétition ultramoderne.
La compétition réunira 48 équipes, poursuivant ainsi le succès de l'édition 2025.
L’édition 2026 du tournoi réunira 48 équipes, comme l’année dernière. Le tirage au sort final de la Coupe du monde U17 de la FIFA 2026 se tiendra à Zurich le 21 mai.
Au total, 104 rencontres sont au programme, avec plusieurs matchs prévus chaque jour au sein du complexe Aspire Zone.
Ce concept centralisé a été l’un des piliers du succès de l’édition 2025, qui a attiré plus de 197 460 spectateurs pour 104 matchs disputés sur quinze jours.
Avec les stars de demain réunies au même endroit pour exhiber leur talent, les recruteurs ont répondu présents : l’édition 2025 a accueilli plus de 130 recruteurs issus des plus grands clubs mondiaux.
Tout laisse penser que l’édition 2026 suivra la même trajectoire.
Tous les regards sont tournés vers la prochaine génération de stars.
Le Qatar a servi de tremplin à la prochaine génération de stars, avec des joueurs comme Mateus Mide (Portugal), Johannes Moser (Autriche), Samuele Inacio (Italie), Hamza Abdelkarim (Égypte), Jesse Bisiwu (Belgique) et Nathan De Cat (Belgique) qui se sont illustrés l’année dernière.
Le Portugal avait finalement levé le trophée après une finale indécise face à l’Autriche, Anisio Cabral concluant meilleur buteur de la compétition.
Cette année, de nouveaux talents s’apprêtent à briller à l’Aspire Zone, au Qatar.
La finale se déroulera au stade international Khalifa.FIFA
La finale du tournoi se tiendra au stade international Khalifa, tout comme en 2025, lorsque 38 901 spectateurs avaient assisté au sacre du Portugal.
Inauguré en 1976, l’ouvrage fête cette année son 50^e anniversaire. Il avait déjà accueilli des rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2022 et d’autres événements sportifs majeurs.