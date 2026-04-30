Coupe du monde U17 de la FIFA 2026 : les dates du tournoi mondial junior au Qatar ont été annoncées

La FIFA et le Comité d’organisation local (LOC) du Qatar ont officialisé les dates de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2026.

La compétition se tiendra au Qatar du 19 novembre au 13 décembre 2026.

Il s’agira de la deuxième des cinq Coupes du monde U17 consécutives que le pays accueillera entre 2025 et 2029.

Comme en 2025, l’ensemble des rencontres se tiendra dans l’Aspire Zone, qui regroupe plusieurs terrains de classe mondiale au sein d’un complexe de compétition ultramoderne.



