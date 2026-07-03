Coupe du monde, Soulier d’or, Ballon d’or ! Kylian Mbappé est-il sur le point de rafler tous les trophées ? Un ancien international français réagit à ces « critiques étranges »

Mbappé a connu deux saisons frustrantes au Santiago Bernabéu, son transfert spectaculaire en Espagne en tant que joueur libre en 2024 n’ayant pas donné les résultats escomptés. Il a toutefois maintenu un niveau individuel remarquable, inscrivant 86 buts pour les Blancos en 103 apparitions.

Il n’a toutefois pas réussi à remporter de grands titres au cours de ces deux campagnes. Le joueur de 27 ans a dû se contenter d’observer de loin son ancien club, le Paris Saint-Germain, remporter deux titres consécutifs en Ligue des champions, tandis que Barcelone dominait la Liga.

Ses sélections avec les Bleus lui ont offert un bol d’air : il y a poursuivi son irrésistible ascension statistique. Devenu meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avec 62 réalisations, il a déjà inscrit six buts lors de la Coupe du monde 2026, ce qui l’alignera avec la légende argentine Lionel Messi.

Un nouveau Soulier d’or, déjà conquis au Qatar en 2022, est à sa portée. La France, grande favorite, vise un deuxième sacre planétaire après celui de 2018 et pourrait même défendre son bien au Moyen-Orient. En cas de succès, son capitaine pourrait être désigné meilleur joueur du tournoi et figurer parmi les principaux prétendants au Ballon d’Or.