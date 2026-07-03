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Coupe du monde, Soulier d’or, Ballon d’or ! Kylian Mbappé est-il sur le point de rafler tous les trophées ? Un ancien international français réagit à ces « critiques étranges »
Mbappé coiffe le classement du Soulier d’or de la Coupe du monde, ex aequo avec Messi.
Mbappé a connu deux saisons frustrantes au Santiago Bernabéu, son transfert spectaculaire en Espagne en tant que joueur libre en 2024 n’ayant pas donné les résultats escomptés. Il a toutefois maintenu un niveau individuel remarquable, inscrivant 86 buts pour les Blancos en 103 apparitions.
Il n’a toutefois pas réussi à remporter de grands titres au cours de ces deux campagnes. Le joueur de 27 ans a dû se contenter d’observer de loin son ancien club, le Paris Saint-Germain, remporter deux titres consécutifs en Ligue des champions, tandis que Barcelone dominait la Liga.
Ses sélections avec les Bleus lui ont offert un bol d’air : il y a poursuivi son irrésistible ascension statistique. Devenu meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avec 62 réalisations, il a déjà inscrit six buts lors de la Coupe du monde 2026, ce qui l’alignera avec la légende argentine Lionel Messi.
Un nouveau Soulier d’or, déjà conquis au Qatar en 2022, est à sa portée. La France, grande favorite, vise un deuxième sacre planétaire après celui de 2018 et pourrait même défendre son bien au Moyen-Orient. En cas de succès, son capitaine pourrait être désigné meilleur joueur du tournoi et figurer parmi les principaux prétendants au Ballon d’Or.
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Le « Galactico » français Mbappé va-t-il rafler tous les trophées ?
Interrogé sur la capacité de Mbappé à rafler tous les trophées, l’ancien international français Saha – s’exprimant pour le compte de Freebets.com, le site qui regroupe les meilleurs sites de paris – a déclaré à GOAL : « Il en a l’air. Il a peut-être raté la Liga et la Ligue des champions, mais oui, il est en mode revanche et ça lui va vraiment bien.
Il donne aussi l’impression d’être un capitaine vraiment sympa, qui a réussi à faire bien jouer les autres joueurs. Je ne vois aucun problème avec [Michael] Olise, [Ousmane] Dembélé, [Desire] Doué ou [Bradley] Barcola. Toutes les critiques à son sujet ? Bla-bla-bla. Il a su faire taire ses détracteurs, c’est impressionnant, et s’il garde ce rythme – il reste encore au moins trois matchs à disputer.
« Dans cet élan, il voudra disputer une finale, marquer encore et entrer dans l’histoire. Je lui souhaite bonne chance, car il a dû faire face à des critiques très étranges. Il s’en est très bien sorti. »
Mbappé espère savourer pour la première fois la gloire du Ballon d'Or
Mbappé a dû faire face à des doutes quant à sa capacité à diriger en tant que capitaine et à inspirer ses coéquipiers. Une série de performances emblématiques en Amérique du Nord a fait taire ces sceptiques, le « Galactico » madrilène évoluant au sommet de son art.
Saha s’était déjà confié à GOAL au sujet des prétentions de son compatriote au Ballon d’Or, un prix qui lui a toujours échappé au profit d’un autre : « Ça commence à poser un peu de questions sur le plan personnel. Disons que, sur le plan spirituel, il semble être en quelque sorte un chat noir. C’est donc cette mauvaise passe qu’il souhaite rectifier au plus vite.
« C’est toujours agréable de voir quelqu’un réussir et atteindre ses objectifs quand il en a le potentiel. Je pense qu’il le mérite. Même si certains critiquent son style de jeu, il veut tout avoir.
Chaque situation doit tourner autour de lui, et c’est là la marque des plus grands. Mais parfois, quand les choses ne se passent pas comme prévu, il est facile de critiquer. Si Cristiano [Ronaldo] n’avait pas réussi à remporter tous ces trophées au fil des années, il aurait été condamné depuis longtemps. »
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Calendrier de la France : qui Mbappé et ses coéquipiers affronteront-ils en huitièmes de finale de la Coupe du monde ?
La France s'est qualifiée haut la main pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, grâce à une équipe dirigée par Didier Deschamps qui brille par ses nombreux buts et son sens de l'attaque. Elle affrontera le Paraguay samedi au Lincoln Financial Field de Philadelphie, avec une place en quarts de finale à la clé.
Kylian Mbappé, qui évolue depuis une décennie sous les feux des projecteurs, espère mener l’attaque et démontrer qu’il est le meilleur joueur de la planète.
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