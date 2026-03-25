À quelques mois du coup d'envoi de la prochaine Coupe du monde, une question délicate se profile à l'horizon, qui risque de se transformer en véritable affaire internationale, avec des répercussions non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur les plans logistique et économique. Sous les feux de la rampe se trouvent certaines équipes nationales africaines déjà qualifiées pour la Coupe du monde, ainsi que leurs supporters, prêts à suivre leurs équipes outre-mer.
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Coupe du monde : les États-Unis exigent des cautions pouvant atteindre 15 000 euros pour entrer sur leur territoire : des difficultés pour cinq joueurs de l'équipe nationale
LES PAYS CONCERNÉS
Plus précisément, l'Algérie, le Cap-Vert, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Tunisie figurent en effet sur une liste d'environ 50 pays dont les ressortissants, pour obtenir un visa d'entrée aux États-Unis, seraient tenus de verser une caution particulièrement élevée, pouvant atteindre 15 000 euros. Il s'agit d'une mesure introduite dans le cadre des politiques migratoires mises en place sous l'administration de Donald Trump, avec pour objectif déclaré de lutter contre l'immigration clandestine.
CAUTION POUR LES JOUEURS : QUE SE PASSE-T-IL ?
Une mesure qui risque toutefois d'avoir de lourdes répercussions sur ce grand événement footballistique. Selon The Athletic, le principal problème concerne directement les acteurs sur le terrain : les joueurs et le staff technique. En effet, le règlement ne prévoirait pour l'instant aucune exemption pour les athlètes professionnels, qui se retrouveraient donc dans la situation paradoxale de devoir verser des cautions comprises entre 5 000 et 15 000 dollars pour pouvoir participer au tournoi. Une somme qui serait certes restituée à la sortie du pays dans les délais prévus par le visa, mais qui représente néanmoins un obstacle significatif sur le plan organisationnel et bureaucratique.
La FIFA à l'œuvre
La question est désormais entre les mains de la FIFA, qui est engagée dans des négociations serrées avec les autorités américaines afin de trouver une solution permettant au moins de protéger les délégations officielles. L'objectif est d'obtenir une dérogation qui permette aux joueurs et aux membres du staff d'éviter de payer la caution, garantissant ainsi une participation sans encombre aux équipes nationales concernées.
ET LES SUPPORTERS ?
La situation semble en revanche différente, et nettement plus complexe, pour les supporters. Pour eux, pour l'instant, l'hypothèse d'une exemption semble lointaine. Et cela risque d'avoir un impact significatif sur la fréquentation des tribunes, déjà mise à rude épreuve par les coûts élevés d'un voyage intercontinental et par une organisation tout sauf simple. Le danger concret est de voir une participation réduite précisément de la part de ces supporters qui, historiquement, contribuent à faire de la Coupe du monde une fête mondiale de couleurs, de passion et d’identité.