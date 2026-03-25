Coupe du monde : les États-Unis exigent des cautions pouvant atteindre 15 000 euros pour entrer sur leur territoire : des difficultés pour cinq joueurs de l'équipe nationale

Une mesure qui risque toutefois d'avoir de lourdes répercussions sur ce grand événement footballistique. Selon The Athletic, le principal problème concerne directement les acteurs sur le terrain : les joueurs et le staff technique. En effet, le règlement ne prévoirait pour l'instant aucune exemption pour les athlètes professionnels, qui se retrouveraient donc dans la situation paradoxale de devoir verser des cautions comprises entre 5 000 et 15 000 dollars pour pouvoir participer au tournoi. Une somme qui serait certes restituée à la sortie du pays dans les délais prévus par le visa, mais qui représente néanmoins un obstacle significatif sur le plan organisationnel et bureaucratique.



