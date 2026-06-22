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Rondo GFX June 22GOAL
Thomas Hindle

Traduit par

Coupe du monde, le point : l’équipe nationale masculine des États-Unis peut-elle prétendre au titre ? Quels joueurs ont déjà brillé ? Et Curaçao a-t-il vraiment une chance de créer la surprise ?

Analysis
États-Unis
Curaçao
FEATURES
Coupe du monde
L. Messi
Kylian Mbappé
E. Haaland

Alors que la Coupe du monde bat son plein, la rédaction de GOAL U.S. dresse un premier bilan du tournoi et s’interroge : a-t-il répondu aux attentes ?

Dix jours après le coup d’envoi, la Coupe du monde livre déjà plusieurs enseignements. Côté positif : peu d’équipes semblent réellement faibles. La Turquie et le Paraguay ont légèrement déçu, l’Algérie aussi, mais toutes les autres formations possèdent un vrai potentiel, y compris la Tunisie, dont le recrutement de Hervé Renard compense les limites sportives.

Résultat : un tournoi indécis et spectaculaire. Pas de véritable favori, des stars qui répondent présentes et des pays hôtes déjà qualifiés ou presque. Rien de bien nouveau, donc. Place au spectacle !

Quelques bémols tout de même : les pauses d’hydratation, toujours agaçantes (même si elles n’« assassinent » pas encore le football, dixit le sélectionneur uruguayen Marcelo Bielsa), et la situation de l’Iran, contraint de limiter son séjour aux États-Unis malgré l’accueil majoritaire du tournoi par ce pays.

Malgré ces petits accrocs, le spectacle est au rendez-vous. Pour aller plus loin, les rédacteurs de GOAL analysent tout cela dans un nouveau numéro de… The Rondo.

  • France Senegal Mbappe OliseGetty Images

    Quelle a été la plus grande surprise du tournoi jusqu’à présent ?

    Tom Hindle : En réalité, peu de ces « petits » pays constituent de réelles surprises. Tous ont puisé dans leur diaspora pour constituer des équipes nationales solides. Le Cap-Vert, Curaçao ou même Haïti ont aligné des formations comprenant des joueurs européens de bon niveau (oui, c’est notre baromètre de la qualité, qu’il soit juste ou non). La vraie surprise, alors ? Aucune nation ne s’est encore imposée comme favorite. La France a été dominée par le Sénégal avant que Mbappé ne sorte un « Mbappé ». L’Espagne ne semble pas encore au point. L’Angleterre de Jude Bellingham a brillé 20 minutes, puis a flanché. Quant à l’Algérie, elle a été largement dominée par l’Argentine.

    Alex Labidou : Sans hésiter, le Cap-Vert. Les insulaires ont démontré qu’avec une alchimie collective, des talents complémentaires, un encadrement rigoureux et un brin de chance, tout devenait possible. Il est encore tôt pour les imaginer soulever le trophée, mais leur parcours interpelle et laisse présager un avenir intéressant.

    Ryan Tolmich : En réalité, c’est la réussite globale de la formule. Les craintes étaient nombreuses avant le coup d’envoi, mais, dans l’ensemble, l’ambiance est restée conviviale et chaleureuse. Certes, quelques accrocs subsistent, du prix des billets à la question iranienne, mais l’expérience demeure un vrai plaisir : des stades archi-combles, une atmosphère électrique et des rencontres haletantes. Un début prometteur.

    • Publicité
  • Arda Guler Turkiye 2026Getty Images

    Quelle a été la plus grande déception du tournoi jusqu’à présent ?

    TH : En tant qu’équipe, je mise sur la Turquie. Éternels outsiders, les Ottomans semblaient pourtant promis à un bel avenir sur le papier ; pourtant, en phase de groupes, ils sont restés bien en deçà des attentes. Autre motif d’agacement : ces satanées pauses d’hydratation. Combien de fois un match a-t-il atteint son paroxysme avant d’être soudain interrompu ? Oui, elles sont utiles sous les climats chauds, mais en salle… franchement…

    AL : La Turquie. Beaucoup la voyaient comme un prétendant au titre, voire en tête de son groupe, mais le collectif ne répond pas malgré un effectif talentueux. Arda Güler, sa star, a déjà parlé d’un « cauchemar » dont il aimerait se réveiller. Des têtes risquent de tomber.

    RT : Les deux premières sorties de la Turquie ont créé une véritable surprise. Beaucoup de bruit, surtout de la part de Hakan Çalhanoğlu, mais aucune efficacité face à deux adversaires à sa portée. Nombreux étaient ceux qui la voyaient comme un outsider, mais elle a finalement été l’une des premières équipes à prendre la porte.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    L'équipe nationale masculine des États-Unis est-elle enfin prise au sérieux ?

    TH : Oui et non. Il convient de prendre du recul et d’examiner les adversaires rencontrés. Le Paraguay s’est montré plutôt faible, et le sélectionneur australien a commis une erreur classique en suranalysant la situation : il a laissé son meilleur attaquant sur le banc lors de la victoire 2-0 à Seattle. Cette formation est-elle supérieure à celle qui a perdu face à l’Allemagne il y a quelques semaines ? Oui. Suffisamment pour passer l’étape suivante ? Rien n’est moins sûr. Quoi qu’il en soit, elle est extrêmement plaisante à regarder, et cela compte.

    AL : Cette équipe a le profil d’un quart de finaliste, une performance que peu d’observateurs imaginaient avant le coup d’envoi du tournoi. Il faut rendre hommage à Pochettino pour avoir intégré des joueurs comme Alex Freeman au groupe, sans doute son coup de maître. Il faut aussi saluer sa capacité à dénicher des talents comme Matt Freese et à faire preuve de souplesse tactique, comme il l’a montré vendredi dernier en alignant Folarin Balogun et Ricardo Pepi ensemble.

    RT : Tout dépend de ce qu’on entend par « légitime ». Sont-ils plutôt bons ? Absolument. Reste-t-il des incertitudes sur leur capacité à briller face à l’élite de l’élite ? Bien sûr. C’est un immense pas en avant par rapport aux Coupes du monde précédentes, mais certaines questions ne trouveront leur réponse qu’une fois les phases à élimination directe entamées. Une fois que nous y serons, nous saurons alors où en est vraiment cette équipe.

  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le Curaçao peut-il se qualifier pour les 32^(es) de finale ?

    TH : Pourquoi pas ? Ce tournoi a été totalement imprévisible, et ils doivent absolument décrocher trois points face à la Côte d’Ivoire. Est-il raisonnable de parier contre eux ? Je ne le pense pas. Ils pourraient toutefois avoir besoin d’un petit coup de pouce de la part des Allemands pour assurer la victoire, mais sinon, il est temps d’y croire.

    AL : Curaçao a captivé l’imagination de milliards de fans de foot à travers le monde. Mais leur parcours s’achèvera jeudi face à la Côte d’Ivoire.

    RT : « Ce serait beau, mais ce sera très, très difficile. Les Curaçais affrontent une sélection ivoirienne qui n’a rien à perdre, et ils doivent absolument gagner pour se qualifier. Il leur faudra bien plus qu’un exploit de leur gardien pour y parvenir, donc je doute qu’ils y réussissent. »

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Quel joueur star t’a le plus impressionné ?

    TH : Une seule réponse s’impose : Leo Messi. Un hat-trick dès l’entrée en matière ? Il éblouit tout le monde.

    AL : Ma réponse vous semblera sans doute banale et pourrait évoluer après le match France-Irak prévu plus tard dans la journée, mais je rends hommage à Kylian Mbappé. À seulement 27 ans, il est déjà ex aequo au troisième rang des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde. Il lui reste au moins deux Coupes du monde à disputer ; il pourrait donc terminer sa carrière en tant que meilleur buteur de l’histoire de la compétition.

    Certains estiment qu’il n’a pas encore atteint les sommets attendus en club, mais sur la scène internationale, il se hisse déjà au niveau de Pelé et Messi, une bien belle compagnie.

    RT : Rendez-vous dans quelques jours. Messi, Erling Haaland, Mbappé et Harry Kane ont déjà brillé, mais ils doivent encore s’exprimer lors de la deuxième partie des matches de poules. Au sein de ce groupe, Messi pourrait émerger, car, soyons honnêtes, c’est lui qui avait le plus à prouver au regard de son club.


  • US-FBL-WC-2026-FANSAFP

    Quel bilan peut-on dresser jusqu’à présent de l’Amérique du Nord en tant que pays hôte ?

    TH : Le bilan est mitigé. Les supporters semblent adhérer, mais même si l’on organisait une Coupe du monde dans un cratère sur Mars, les Écossais trouveraient le moyen de s’enivrer et de scander les refrains des Proclaimers. Côté infrastructures ? Euhhh… Il est VRAIMENT regrettable que l’équipe nationale iranienne n’ait été autorisée à rester aux États-Unis que moins de 36 heures par match. Les transports demeurent un casse-tête dans plusieurs villes (New York et New Jersey en tête de liste), même si d’autres, comme Seattle, ont su briller. Dans l’ensemble, le bilan est donc… presque positif.

    AL : Franchement, le cauchemar logistique a frappé plusieurs villes américaines, entre des plans de circulation mal conçus (Kansas City) et des sites mal aménagés, comme à Craplife – alias le stade de New York/New Jersey.

    Malgré ces accrocs, le bilan global dépasse les attentes. Il faut saluer les supporters, qui ont fait fi des problèmes et se sont amusés : des Écossais qui ont mis Boston sens dessus dessous aux Norvégiens qui ont surfé sur les escaliers mécaniques, le spectacle était aussi sur les trottoirs. Il est réconfortant de voir des supporters du monde entier savourer des enseignes locales comme Waffle House ou Chick-fil-A. Malgré ces accrocs logistiques aux États-Unis, le bilan est bien plus positif au Mexique et au Canada, où l’organisation a été à la hauteur.

    RT : Fantastique. Malgré le pessimisme ambiant avant le tournoi, la réalité a surpassé les attentes. Ce n’était pas parfait, l’Iran en est la preuve, mais, dans l’ensemble, cette Coupe du monde a pris des allures d’événement planétaire. L’Écosse à Boston, l’Algérie à Lawrence (Kansas), les supporters américains qui ont investi Seattle… Autant de souvenirs déjà gravés au terme de ces premières semaines.


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