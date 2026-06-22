Dix jours après le coup d’envoi, la Coupe du monde livre déjà plusieurs enseignements. Côté positif : peu d’équipes semblent réellement faibles. La Turquie et le Paraguay ont légèrement déçu, l’Algérie aussi, mais toutes les autres formations possèdent un vrai potentiel, y compris la Tunisie, dont le recrutement de Hervé Renard compense les limites sportives.

Résultat : un tournoi indécis et spectaculaire. Pas de véritable favori, des stars qui répondent présentes et des pays hôtes déjà qualifiés ou presque. Rien de bien nouveau, donc. Place au spectacle !

Quelques bémols tout de même : les pauses d’hydratation, toujours agaçantes (même si elles n’« assassinent » pas encore le football, dixit le sélectionneur uruguayen Marcelo Bielsa), et la situation de l’Iran, contraint de limiter son séjour aux États-Unis malgré l’accueil majoritaire du tournoi par ce pays.

Malgré ces petits accrocs, le spectacle est au rendez-vous. Pour aller plus loin, les rédacteurs de GOAL analysent tout cela dans un nouveau numéro de… The Rondo.