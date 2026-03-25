Coupe du monde : le classement des chansons les plus populaires. « Waka Waka » en tête, voici où se classe « Un'Estate Italiana » d'Italia '90

L'attente de la Coupe du monde commence à se faire sentir : jeudi soir, l'Italie devra atteindre son objectif en passant par les barrages contre l'Irlande du Nord en demi-finale, puis, le cas échéant, contre le vainqueur du match Bosnie-Galles en finale.

Mais avant de savoir si la sélection de Gattuso se qualifiera, remontons le temps, revenons en arrière et revivons les émotions des précédentes éditions de laCoupe du monde grâce à la musique, en redécouvrant le classement des chansons les plus populaires de l'histoire de laCoupe du monde.

La sortie de « Lighter » a officiellement donné le coup d'envoi de l'expérience de la Coupe du monde pour les fans du monde entier (les recherches sur « Jelly Roll World Cup Song » ont augmenté de 110 %) et les experts de Live Football Tickets ont établi un classement des chansons les plus célèbres de tous les temps (commercialisées comme chansons officielles de laCoupe du monde) en analysant les vues sur YouTube, les écoutes sur Spotify, les BPM, l’énergie et leur capacité à divertir et à faire danser.

C'est ainsi qu'est né un classement des chansons officielles les plus populaires de tous les temps pour la Coupe du monde.