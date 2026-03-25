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Gabriele Stragapede

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Coupe du monde : le classement des chansons les plus populaires. « Waka Waka » en tête, voici où se classe « Un'Estate Italiana » d'Italia '90

Coupe du monde

Le classement complet des 10 chansons les plus populaires de tous les temps lors des Coupes du monde.

L'attente de la Coupe du monde commence à se faire sentir : jeudi soir, l'Italie devra atteindre son objectif en passant par les barrages contre l'Irlande du Nord en demi-finale, puis, le cas échéant, contre le vainqueur du match Bosnie-Galles en finale.

Mais avant de savoir si la sélection de Gattuso se qualifiera, remontons le temps, revenons en arrière et revivons les émotions des précédentes éditions de laCoupe du monde grâce à la musique, en redécouvrant le classement des chansons les plus populaires de l'histoire de laCoupe du monde.

La sortie de « Lighter » a officiellement donné le coup d'envoi de l'expérience de la Coupe du monde pour les fans du monde entier (les recherches sur « Jelly Roll World Cup Song » ont augmenté de 110 %) et les experts de Live Football Tickets ont établi un classement des chansons les plus célèbres de tous les temps (commercialisées comme chansons officielles de laCoupe du monde) en analysant les vues sur YouTube, les écoutes sur Spotify, les BPM, l’énergie et leur capacité à divertir et à faire danser.

C'est ainsi qu'est né un classement des chansons officielles les plus populaires de tous les temps pour la Coupe du monde.

  • 9.

    Titre : The Time of Our Lives

    Édition : 2006, Allemagne

    YouTube : 10 324 287

    Spotify : 5 132 078

    Divertissement et capacité à faire danser : 24

    BPM : 88

    Énergie : 59

    Note finale : 4,47

    • Publicité

  • 8.

    Boom

    2002, Corée du Sud et Japon

    77 000

    251 591

    58

    120

    79

    5,1

  • 7.

    Gloryland

    1994, États-Unis

    477 000

    500 331

    42

    134

    43

    5,48

  • 6.

    Un été italien (To Be Number One)

    1990, Italie

    19 000 000

    54 975 377

    51

    118

    73

    5,66

  • 5.

    Cup of Life (La Coupe de la vie)

    1998, France

    47 777 816

    55 284 210

    71

    128

    91

    7,75

  • 4.

    Allez, allez (Better Together)

    2022, Qatar

    143 692 639

    57 299 736

    73

    129

    83

    8,12

  • 3.

    Profitez de la vie

    2018, Russie

    52 568 143

    163 759 528

    58

    144

    94

    8,37

  • 2.

    Nous ne faisons qu'un (Olé Olé)

    2014, Brésil

    1 012 377 633

    403 580 974

    59

    125

    94

    8,37

  • 1.

    Au feu, au feu

    2010, Afrique du Sud

    4 469 905 051

    82 049 654

    76

    127

    87

    8,49