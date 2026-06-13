Lors de cette édition, Vinicius Jr a pour mission de porter le Brésil à bout de bras et de le ramener sur le toit du monde. Né en 2000, il compte 48 sélections et 9 buts sous le maillot vert et or. En 2022, trop jeune pour peser réellement, il a disputé sa première Coupe du monde dans l’ombre de Neymar. Au Qatar, il a disputé trois matchs et inscrit un but, avant l’élimination aux tirs au but contre la Croatie en quarts de finale. Aujourd’hui, à 26 ans, Vinicius est au sommet de sa carrière et apparaît comme le joueur le plus talentueux de l’effectif brésilien. Aux États-Unis, au Mexique et au Canada, il sera la star de la Seleção, avec les honneurs et les responsabilités que cela implique. Si le capitaine Marquinhos incarne le leadership charismatique et spirituel de la Seleção, comme en témoigne son étreinte avec Gabriel après le penalty manqué en finale de Ligue des champions, Vinicius Jr. en est le maître à jouer.



