Vingt-quatre ans. C’est le temps écoulé depuis le dernier sacre du Brésil en Coupe du monde, lors de l’édition 2002 coorganisée par le Japon et la Corée du Sud, conclue par un doublé de Ronaldo en finale face à l’Allemagne. Une éternité pour la sélection la plus titrée de l’histoire du tournoi. Il s’agit du même intervalle qui sépara la victoire de 1970 – la troisième et dernière Coupe du monde de Pelé avec la Seleção considérée comme la plus forte de l’histoire – du succès de 1994, acquis par le Brésil de Romário dans la fournaise de Pasadena aux tirs au but face à l’Italie.
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Coupe du monde : le Brésil a toujours l’obligation de gagner ; cette fois, avec Ancelotti et son leader Vinicius Jr
SELON LES LÉGENDES…
Pelé, Romario et Ronaldo : trois légendes, trois leaders techniques incontestés, capables de mener le Brésil au sommet du monde. En 2026, la Seleção aura de nouveau besoin d’un tel guide pour viser un sixième titre mondial. En 2014, 2018 et 2022, Neymar devait endosser ce rôle, mais sans succès : on se souvient surtout du traumatisant 1-7 en demi-finale contre l’Allemagne, le « Mineirazo », lors du Mondial à domicile. Malgré ses 128 sélections et 79 buts, Neymar, qui n’aplus porté le maillot auriverde depuis 2023, ne semble plus en mesure d’endosser ce rôle en 2026.
...À VINICIUS JR
Lors de cette édition, Vinicius Jr a pour mission de porter le Brésil à bout de bras et de le ramener sur le toit du monde. Né en 2000, il compte 48 sélections et 9 buts sous le maillot vert et or. En 2022, trop jeune pour peser réellement, il a disputé sa première Coupe du monde dans l’ombre de Neymar. Au Qatar, il a disputé trois matchs et inscrit un but, avant l’élimination aux tirs au but contre la Croatie en quarts de finale. Aujourd’hui, à 26 ans, Vinicius est au sommet de sa carrière et apparaît comme le joueur le plus talentueux de l’effectif brésilien. Aux États-Unis, au Mexique et au Canada, il sera la star de la Seleção, avec les honneurs et les responsabilités que cela implique. Si le capitaine Marquinhos incarne le leadership charismatique et spirituel de la Seleção, comme en témoigne son étreinte avec Gabriel après le penalty manqué en finale de Ligue des champions, Vinicius Jr. en est le maître à jouer.
ANCELOTTI, LE VINCENTE
Du terrain au banc, il n’y a qu’un pas : après avoir conquis deux Ligues des champions avec le Real Madrid, Vinicius espère désormais soulever, sous les ordres de Carlo Ancelotti, la Coupe du monde, la seule compétition encore plus prestigieuse que la C1. Oui, Ancelotti : le technicien italien incarne la véritable nouveauté et le pari audacieux de la Seleção. Après une série d’échecs avec des sélectionneurs locaux (de Carlos Alberto Parreira à Dunga, en passant par Scolari et Tite), la Fédération brésilienne a choisi de s’en remettre à l’expérience d’un entraîneur étranger déjà couronné de succès. Après avoir établi des records en club (cinq Ligues des champions et tous les principaux championnats européens à son palmarès), le natif de Reggiolo, né en 1959, entend désormais marquer l’histoire avec une sélection. Nommé en mai 2025 et déjà qualifié sans encombre pour la Coupe du monde, il a rapidement conquis la sympathie et la confiance de tout le football brésilien, au point de voir son contrat prolongé jusqu’en 2030 avant même le début du tournoi.
JUSQU'OÙ LE BRÉSIL PEUT-IL ALLER ?
Dès ce soir, lorsdu match d’ouverture contre le Maroc, nous pourrons évaluer les ambitions de cette sélection brésilienne, qui affrontera ensuite Haïti et l’Écosse dans le groupe C. Pour la nation la plus titrée de l’histoire, remporter la Coupe du monde est une « obligation » ; tout autre résultat que le sacre final sera perçu comme un échec, même si tous les échecs ne se valent pas. Malgré sonpalmarès, la Seleção n’est pas considérée comme le grand favori : les spécialistes et les bookmakers placent l’Espagne, la France et l’Angleterre devant l’équipe d’Ancelotti. Le Brésil figure dans le quatrième chapeau, aux côtés de l’Argentine et du Portugal. Au vu des pronostics, de l’effectif et du parcours de qualification, il paraît réaliste de viser au moins les quarts ou les demi-finales. Reste que tout un peuple rêve de la victoire finale, un fardeau confié en premier lieu à Vinicius Jr. et à Ancelotti.
Les convoqués
Gardiens : Alisson, Ederson, Weverton
Défenseurs : Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos
Milieux de terrain : Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho, Paquetá, Ederson
Attaquants : Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha, Rayan, Vinicius Jr
LE XI TITULAIRE
(4-2-3-1) : Alisson ; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos ; Casemiro, Bruno Guimarães ; Raphinha, Neymar, Vinícius Jr ; Cunha. Entraîneur : Ancelotti.