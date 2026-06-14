De retour en Coupe du monde après 24 ans d’absence, la Turquie a connu un baptême amer. L’équipe de Montella s’est inclinée 2-0 pour son premier match de l’édition 2026 face à une Australie surprenante. Cahlanoglu, Yildiz (entré en jeu en seconde période) et leurs coéquipiers se sont heurtés au solide bloc australien, qui a défendu avec acharnement et frappé en contre-attaque : en première mi-temps, superbe ouverture du score par le jeune espoir Irankunda, puis, en seconde période, coup de grâce signé Metcalfe. La qualification s’annonce désormais ardue pour les Turcs, qui devront successivement défier les États-Unis et le Paraguay.
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Coupe du monde : la Turquie s’incline face à l’Australie ; Irankunda et Metcalfe mettent Montella, Calhanoglu et Yildiz en difficulté, la qualification s’annonce ardue
BUTS ET FAITS MARQUANTS
Australie - Turquie : 2-0
BUTEURS : Irankunda, Metcalfe
BUTS ET FAITS MARQUANTS –
86' – Coup franc de Calhanoglu, le gardien repousse en corner.
78' – Frappe en pivot d’Akturkoglu, sans succès, tant le match semble maudit pour les Turcs ;
75' – Nouvelle contre-attaque, nouveau but : Metcalfe part du milieu de terrain et bat le gardien d’une frappe du gauche. 2-0.
73' – Coup franc de Calhanoglu pour Celik, Beach repousse
57' – Frappe de coup franc d’Arda Güler repoussée par Beach
48' - La Turquie continue de dominer (Yildiz vient d'entrer en jeu), mais les Australiens se montrent dangereux en contre avec Bos
30' – Poteau de Bardakci ! Le tir du Turc, dévié par le gardien australien, vient heurter le montant.
27' - Premier tir, premier but : Irankunda conclut une contre-attaque fulgurante. Longue ouverture de la défense, accélération du jeune talent australien et frappe imparable : les Kangourous ouvrent le score !
LE SCORE