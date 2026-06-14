Coupe du monde : la Turquie s’incline face à l’Australie ; Irankunda et Metcalfe mettent Montella, Calhanoglu et Yildiz en difficulté, la qualification s’annonce ardue

Australie - Turquie : 2-0





BUTEURS : Irankunda, Metcalfe





BUTS ET FAITS MARQUANTS –

86' – Coup franc de Calhanoglu, le gardien repousse en corner.

78' – Frappe en pivot d’Akturkoglu, sans succès, tant le match semble maudit pour les Turcs ;

75' – Nouvelle contre-attaque, nouveau but : Metcalfe part du milieu de terrain et bat le gardien d’une frappe du gauche. 2-0.

73' – Coup franc de Calhanoglu pour Celik, Beach repousse

57' – Frappe de coup franc d’Arda Güler repoussée par Beach

48' - La Turquie continue de dominer (Yildiz vient d'entrer en jeu), mais les Australiens se montrent dangereux en contre avec Bos

30' – Poteau de Bardakci ! Le tir du Turc, dévié par le gardien australien, vient heurter le montant.

27' - Premier tir, premier but : Irankunda conclut une contre-attaque fulgurante. Longue ouverture de la défense, accélération du jeune talent australien et frappe imparable : les Kangourous ouvrent le score !