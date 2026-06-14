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Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

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Coupe du monde : la Turquie s’incline face à l’Australie ; Irankunda et Metcalfe mettent Montella, Calhanoglu et Yildiz dans une situation délicate, la qualification s’annonce difficile

Coupe du monde
Australie vs Türkiye
Australie
Türkiye

Comment s'est déroulé le match entre l'Australie et la Turquie lors de la Coupe du monde 2026 ?

De retour en Coupe du monde après 24 ans d’absence, la Turquie a connu un baptême amer. L’équipe de Montella s’est inclinée 2-0 lors de son premier match de l’édition 2026 face à une Australie surprenante. Calhanoglu, Yildiz (entré en jeu en seconde période) et leurs coéquipiers se sont heurtés au solide bloc australien,qui a défendu avec acharnement et frappé en contre-attaque : en première mi-temps, superbe ouverture du score par le jeune espoir Irankunda, puis, en seconde période, coup de grâce signé Metcalfe. La qualification s’annonce désormais ardue pour les Turcs, qui devront successivement défier les États-Unis et le Paraguay.

  • BUTS ET FAITS MARQUANTS

    Australie - Turquie : 2-0


    BUTEURS : Irankunda, Metcalfe


    BUTS ET FAITS MARQUANTS –

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  • LE SCORE

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