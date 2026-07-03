Coupe du monde : la rencontre Mexique-Angleterre pourrait être avancée en raison d’un risque d’orages et de foudre. Le match Brésil-Norvège pourrait quant à lui être reporté

La foudre s’invite à nouveau dans cette Coupe du monde. Comme lors de la Coupe du monde des clubs un an plus tôt, orages et fortes pluies menacent d’interrompre les rencontres, à l’image du France-Irak du 23 juin, arrêté deux heures à la mi-temps, ou du Mexique-Équateur, dont le coup d’envoi a été repoussé.

Pour éviter que l’histoire ne se répète lors du huitième de finale Mexique-Angleterre, programmé dimanche 5 juillet à 18h heure locale (lundi 6 juillet à 2h du matin en Italie), la FIFA, selon la Gazzetta dello Sport, étudierait la possibilité d’avancer le coup d’envoi afin d’éviter un orage prévu en fin d’après-midi à Mexico.