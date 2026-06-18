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Coupe du monde : la Côte d’Ivoire a elle aussi son cas « Thomas Partey ». Elye Wahi est visé par une enquête pour soupçon de match truqué et ne participera pas au match Canada-Allemagne. Que s’est-il passé ?

Coupe du monde
E. Wahi
Côte d'Ivoire

L’équipe nationale africaine doit faire face à l’absence d’un joueur clé pour la rencontre prévue à Toronto.

Une nouvelle affaire « Partey » éclate à la Coupe du monde 2026. Rappelons que l’ancien milieu de terrain de l’Atlético Madrid et d’Arsenal, pilier du Ghana, n’avait pas pu affronter le Panama : il n’avait pas obtenu l’autorisation d’entrer au Canada en raison d’une procédure pour agression sexuelle. Même situation pour l’attaquant ivoirien Elye Wahi, forfait pour la rencontre face à l’Allemagne.

  • WAHI A ÉTÉ EXCLU

    Selon la Fédération ivoirienne de football, qui confirme des informations de The Athletic, l’attaquant appartenant à l’Eintracht Francfort – prêté à Nice la saison dernière – s’est vu refuser son visa d’entrée au Canada pour le match de samedi contre l’Allemagne à Toronto, car il fait l’objet d’une enquête pour soupçon de match truqué. Dans un communiqué, la Fédération ivoirienne de football précise : « À ce jour, aucune procédure n’a été officiellement notifiée à son encontre. Elye Wahi reste un élément important de la sélection nationale de Côte d’Ivoire. »

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  • Reste aux États-Unis

    Il est acquis que Wahi, aligné lors du match d’ouverture de la Coupe du monde contre l’Équateur avec la Côte d’Ivoire, restera à la base américaine tandis que ses coéquipiers voyageront en Allemagne pour la rencontre de samedi. Il sera toutefois à nouveau opérationnel pour la dernière journée de poule face à Curaçao, programmée à Philadelphie.

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