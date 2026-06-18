Selon la Fédération ivoirienne de football, qui confirme des informations de The Athletic, l’attaquant appartenant à l’Eintracht Francfort – prêté à Nice la saison dernière – s’est vu refuser son visa d’entrée au Canada pour le match de samedi contre l’Allemagne à Toronto, car il fait l’objet d’une enquête pour soupçon de match truqué. Dans un communiqué, la Fédération ivoirienne de football précise : « À ce jour, aucune procédure n’a été officiellement notifiée à son encontre. Elye Wahi reste un élément important de la sélection nationale de Côte d’Ivoire. »