Initialement, Wahi, qui avait participé à la première sortie des Éléphants face à l’Équateur, devait rester au camp de base américain tandis que ses coéquipiers se rendaient au Canada pour affronter l’Allemagne samedi.





Finalement, l’attaquant ivoirien a obtenu dans la soirée son visa d’entrée au Canada et sera bien à la disposition de sa sélection pour la rencontre face à l’Allemagne. Le déblocage de la situation est intervenu grâce à un document transmis par le parquet de Marseille aux autorités canadiennes, qui ont alors autorisé l’entrée du footballeur sur leur territoire.