Une nouvelle affaire « Partey » éclate à la Coupe du monde 2026. Rappelons que le milieu de terrain ghanéen, ancien de l’Atlético Madrid et d’Arsenal, n’avait pas pu affronter le Panama, faute d’autorisation d’entrée au Canada en raison d’une procédure pour agression sexuelle. Même scénario pour l’attaquant ivoirien Elye Wahi, initialement empêché de rejoindre sa sélection pour affronter l’Allemagne. Mais, dans la soirée du 18 juin, un revirement de situation est intervenu : le document requis est parvenu aux autorités, permettant ainsi à l’avant-centre de fouler la pelouse.
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Coupe du monde : la Côte d’Ivoire a elle aussi son cas « Thomas Partey ». Elye Wahi est visé par une enquête pour soupçon de match arrangé, mais il sera bien aligné au Canada face à l’Allemagne. Que s’est-il passé ?
WAHI A ÉTÉ EXCLU
Selon la Fédération ivoirienne de football, qui confirme des informations publiées par The Athletic, l’attaquant appartenant à l’Eintracht Francfort – prêté à Nice la saison dernière – s’est vu refuser son visa d’entrée au Canada pour le match de samedi contre l’Allemagne à Toronto. La raison : il fait l’objet d’une enquête pour une affaire présumée de match truqué. Dans un communiqué, la Fédération ivoirienne de football précise : « À ce jour, aucune procédure n’a été officiellement notifiée à son encontre. Elye Wahi reste un élément important de la sélection nationale de Côte d’Ivoire. »
Reste aux États-Unis
Initialement, Wahi, qui avait participé à la première sortie des Éléphants face à l’Équateur, devait rester au camp de base américain tandis que ses coéquipiers se rendaient au Canada pour affronter l’Allemagne samedi.
Finalement, l’attaquant ivoirien a obtenu dans la soirée son visa d’entrée au Canada et sera bien à la disposition de sa sélection pour la rencontre face à l’Allemagne. Le déblocage de la situation est intervenu grâce à un document transmis par le parquet de Marseille aux autorités canadiennes, qui ont alors autorisé l’entrée du footballeur sur leur territoire.