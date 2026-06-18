Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-CIVAFP

Traduit par

Coupe du monde : la Côte d’Ivoire a elle aussi son cas « Thomas Partey ». Elye Wahi est visé par une enquête pour soupçon de match arrangé, mais il sera bien aligné au Canada face à l’Allemagne. Que s’est-il passé ?

Coupe du monde
E. Wahi
Côte d'Ivoire

L’équipe nationale africaine doit faire face à la perte momentanée d’un joueur clé, avant de finalement le retrouver à temps pour la rencontre prévue à Toronto.

Une nouvelle affaire « Partey » éclate à la Coupe du monde 2026. Rappelons que le milieu de terrain ghanéen, ancien de l’Atlético Madrid et d’Arsenal, n’avait pas pu affronter le Panama, faute d’autorisation d’entrée au Canada en raison d’une procédure pour agression sexuelle. Même scénario pour l’attaquant ivoirien Elye Wahi, initialement empêché de rejoindre sa sélection pour affronter l’Allemagne. Mais, dans la soirée du 18 juin, un revirement de situation est intervenu : le document requis est parvenu aux autorités, permettant ainsi à l’avant-centre de fouler la pelouse.

  • WAHI A ÉTÉ EXCLU

    Selon la Fédération ivoirienne de football, qui confirme des informations publiées par The Athletic, l’attaquant appartenant à l’Eintracht Francfort – prêté à Nice la saison dernière – s’est vu refuser son visa d’entrée au Canada pour le match de samedi contre l’Allemagne à Toronto. La raison : il fait l’objet d’une enquête pour une affaire présumée de match truqué. Dans un communiqué, la Fédération ivoirienne de football précise : « À ce jour, aucune procédure n’a été officiellement notifiée à son encontre. Elye Wahi reste un élément important de la sélection nationale de Côte d’Ivoire. »

    • Publicité

  • Reste aux États-Unis

    Initialement, Wahi, qui avait participé à la première sortie des Éléphants face à l’Équateur, devait rester au camp de base américain tandis que ses coéquipiers se rendaient au Canada pour affronter l’Allemagne samedi.


    Finalement, l’attaquant ivoirien a obtenu dans la soirée son visa d’entrée au Canada et sera bien à la disposition de sa sélection pour la rencontre face à l’Allemagne. Le déblocage de la situation est intervenu grâce à un document transmis par le parquet de Marseille aux autorités canadiennes, qui ont alors autorisé l’entrée du footballeur sur leur territoire.

Coupe du monde
Allemagne crest
Allemagne
ALM
Côte d'Ivoire crest
Côte d'Ivoire
CIV