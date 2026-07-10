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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Coupe du monde : l'Espagne élimine la Belgique grâce à Merino et se hisse en demi-finale, où elle affrontera la France

Espagne vs Belgique
Coupe du monde
Espagne
Belgique

Suivez en direct le deuxième quart de finale de la Coupe du monde

L'Espagne s'impose 2-1 face à la Belgique au SoFi Stadium d'Inglewood, à Los Angeles, et se qualifie pour les demi-finales de laCoupe du monde 2026. Mardi, l'Espagne affrontera la France.


Les Furie Rosse dominent la première partie de la première mi-temps et ouvrent le score grâce à Fabian Ruiz, mais au moment où elles sont au meilleur de leur forme, elles ne parviennent pas à doubler la mise. À la première occasion, la Belgique égalise d’une tête de De Ketelaere. En seconde période, plus équilibrée, l’Espagne reprend progressivement le contrôle et, après plusieurs remplacements, l’équipe de De la Fuente l’emporte grâce à un but de Merino en fin de match. Comme face au Portugal en huitièmes, Merino entre en jeu tardivement et fait la différence.




ESPAGNE-BELGIQUE 2-1

BUTEURS : 30' Fabian Ruiz (E), 41' De Ketelaere (B), 88' Merino (E)


  • BUTS ET FAITS MARQUANTS

    97' – Un tir du gauche lointain de Cucurella est repoussé par Lammens.

    92' - Sortie hasardeuse d'Unai Simon, mais la défense espagnole éloigne le danger.

    88' - Tir de Cubarsi, Lammens repousse, mais Merino, fraîchement entré en jeu, suit et marque

    71' – Problème musculaire pour Courtois, qui cède sa place à Lammens

    62' – Sur l’autre front, De Bruyne tente sa chance, en vain. En contre, Oyarzabal s’essaie

    61' - Encore Yamal, toujours d'un tir enroulé du gauche, mais Courtois s'interpose

    55' - Belle action orchestrée par Doku et De Bruyne, conclue par une frappe de De Cuyper qui termine dans le petit filet

    52' – Frappe dangereuse du gauche de Yamal, repoussée en corner par la défense belge

    41' - De Ketelaere égalise d'une belle tête, à bout portant, sur un centre de Castagne depuis la droite

    40' – Encore Yamal, dont la frappe du gauche frôle le poteau après une percée solitaire

    35' – Coup franc dangereux de Yamal, bien capté par Courtois

    30' - Tir-centre de Dani Olmo repoussé par Courtois, Fabian Ruiz suit et ouvre le score du droit

    21' - Yamal enroule sa frappe gauche depuis l'entrée de la surface, mais le ballon frôle la lucarne

    10' – Une frappe de Rodri est repoussée par Ngoy


    Avant le coup d’envoi, Tielemans, initialement aligné par Garcia, a déclaré forfait à l’échauffement en raison d’un problème physique ; il est remplacé par Vanaken et ne prend même pas place sur le banc.

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  • ESPAGNE - BELGIQUE : LES COMPOSITIONS OFFICIELLES ET LE TABELLIN

    Espagne - Belgique : 2-1

    BUTEURS : 30' Fabian Ruiz (E), 41' De Ketelaere (B), 88' Merino (E)


    ESPAGNE (4-3-3-1) : Unai Simon ; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella ; Rodri, Fabian Ruiz (55' Pedri) ; Lamine Yamal, Dani Olmo (86' Merino), Baena (55' Ferran Torres) ; Oyarzabal (79' Nico Williams). Sélectionneur : De la Fuente.


    BELGIQUE (4-2-3-1) : Courtois (71^e Lammens) ; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper (60^e Seys) ; Raskin, Vanaken (60^e Lukaku) ; Trossard (60e Witsel), De Bruyne (86e Saelemaekers), Doku ; De Ketelaere. Sélectionneur : Garcia.


    Arbitre : Oliver (ANG)

    Aucune exclusion.

    AVERTISSEMENTS : Cubarsi (S), De Bruyne (B), Laporte (S), Witsel (B)



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