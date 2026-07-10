Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Coupe du monde : l'Espagne écarte la Belgique grâce à Merino et file en demi-finales, où elle défiera la France. Les « Furie Rosse » ne sont plus qu'à une victoire du record de l'Italie

Espagne vs Belgique
Coupe du monde
Espagne
Belgique

Espagne-Belgique : 2-1 lors du deuxième quart de finale de la Coupe du monde 2026.

L'Espagne s'impose 2-1 face à la Belgique au SoFi Stadium d'Inglewood, à Los Angeles, et se qualifie pour les demi-finales de laCoupe du monde 2026. Mardi à 21 heures (heure italienne), à Dallas, l'Espagne affrontera la France.


Les Furie Rosse dominent la première partie de la première mi-temps et ouvrent le score par Fabian Ruiz, mais, alors qu’elles sont à leur meilleur niveau, elles ne parviennent pas à doubler la mise. À la première occasion, la Belgique égalise d’une tête de De Ketelaere. En seconde période, plus équilibrée, l’Espagne reprend progressivement le contrôle et, après plusieurs remplacements, l’équipe de De la Fuente l’emporte grâce à un but de Merino en fin de match. Comme face au Portugal en huitièmes, Merino entre en jeu tardivement et fait la différence.


L’Espagne reste invaincue depuis 36 matchs toutes compétitions confondues ; seule l’Italie, entre 2018 et 2021 (37 matchs), a fait mieux parmi les sélections européennes.



ESPAGNE - BELGIQUE : 2-1

BUTEURS : 30' Fabian Ruiz (E), 41' De Ketelaere (B), 88' Merino (E)


  • BUTS ET FAITS MARQUANTS

    97' – Un tir du gauche lointain de Cucurella est repoussé par Lammens.

    92' - Sortie hasardeuse d'Unai Simon, mais la défense espagnole repousse le danger.

    88' - Tir de Cubarsi, Lammens repousse, et Merino, fraîchement entré en jeu, reprend et marque

    71' – Problème musculaire pour Courtois, qui cède sa place à Lammens

    62' - De l'autre côté, De Bruyne tente sa chance sans succès. Sur la contre-attaque, tentative d'Oyarzabal

    61' - Encore Yamal, toujours d'une frappe enroulée du gauche, mais Courtois s'interpose

    55' - Belle action orchestrée par Doku et De Bruyne, conclue par une frappe de De Cuyper qui termine dans le petit filet

    52' – Frappe dangereuse du gauche de Yamal, repoussée en corner par la défense belge

    41' - De Ketelaere égalise d'une belle tête, à bout portant, sur un centre de Castagne depuis la droite

    40' – Encore Yamal, dont la frappe du gauche frôle le poteau après une belle percée

    35' – Coup franc dangereux de Yamal, repoussé par Courtois

    30' - Tir-centre de Dani Olmo repoussé par Courtois, Fabian Ruiz suit et ouvre le score du droit

    21' – Yamal enroule sa frappe gauche depuis l'entrée de la surface, mais le ballon frôle la lucarne

    10' – Une frappe de Rodri est repoussée par Ngoy


    Avant le coup d’envoi, Tielemans, initialement aligné par Garcia, a déclaré forfait à l’échauffement en raison d’un problème physique ; il est remplacé par Vanaken et ne prend même pas place sur le banc.

    • Publicité

  • ESPAGNE - BELGIQUE, LA FICHE DU MATCH

    Espagne - Belgique : 2-1

    BUTEURS : 30' Fabian Ruiz (E), 41' De Ketelaere (B), 88' Merino (E)


    ESPAGNE (4-3-3-1) : Unai Simon ; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella ; Rodri, Fabian Ruiz (55' Pedri) ; Lamine Yamal, Dani Olmo (86' Merino), Baena (55' Ferran Torres) ; Oyarzabal (79' Nico Williams). Entraîneur : De la Fuente.


    BELGIQUE (4-2-3-1) : Courtois (71^e Lammens) ; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper (60^e Seys) ; Raskin, Vanaken (60^e Lukaku) ; Trossard (60' Witsel), De Bruyne (86' Saelemaekers), Doku ; De Ketelaere. Sélectionneur : Garcia.


    Arbitre : Oliver (ANG)

    Aucun joueur n’a été expulsé.

    AVERTISSEMENTS : Cubarsi (S), De Bruyne (B), Laporte (S), Witsel (B)



    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Coupe du monde
France crest
France
FRA
Espagne crest
Espagne
ESP