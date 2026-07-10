97' – Un tir du gauche lointain de Cucurella est repoussé par Lammens.

92' - Sortie hasardeuse d'Unai Simon, mais la défense espagnole repousse le danger.

88' - Tir de Cubarsi, Lammens repousse, et Merino, fraîchement entré en jeu, reprend et marque

71' – Problème musculaire pour Courtois, qui cède sa place à Lammens

62' - De l'autre côté, De Bruyne tente sa chance sans succès. Sur la contre-attaque, tentative d'Oyarzabal

61' - Encore Yamal, toujours d'une frappe enroulée du gauche, mais Courtois s'interpose

55' - Belle action orchestrée par Doku et De Bruyne, conclue par une frappe de De Cuyper qui termine dans le petit filet

52' – Frappe dangereuse du gauche de Yamal, repoussée en corner par la défense belge

41' - De Ketelaere égalise d'une belle tête, à bout portant, sur un centre de Castagne depuis la droite

40' – Encore Yamal, dont la frappe du gauche frôle le poteau après une belle percée

35' – Coup franc dangereux de Yamal, repoussé par Courtois

30' - Tir-centre de Dani Olmo repoussé par Courtois, Fabian Ruiz suit et ouvre le score du droit

21' – Yamal enroule sa frappe gauche depuis l'entrée de la surface, mais le ballon frôle la lucarne

10' – Une frappe de Rodri est repoussée par Ngoy





Avant le coup d’envoi, Tielemans, initialement aligné par Garcia, a déclaré forfait à l’échauffement en raison d’un problème physique ; il est remplacé par Vanaken et ne prend même pas place sur le banc.