L'Espagne s'impose 2-1 face à la Belgique au SoFi Stadium d'Inglewood, à Los Angeles, et se qualifie pour les demi-finales de laCoupe du monde 2026. Mardi à 21 heures (heure italienne), à Dallas, l'Espagne affrontera la France.
Les Furie Rosse dominent la première partie de la première mi-temps et ouvrent le score par Fabian Ruiz, mais, alors qu’elles sont à leur meilleur niveau, elles ne parviennent pas à doubler la mise. À la première occasion, la Belgique égalise d’une tête de De Ketelaere. En seconde période, plus équilibrée, l’Espagne reprend progressivement le contrôle et, après plusieurs remplacements, l’équipe de De la Fuente l’emporte grâce à un but de Merino en fin de match. Comme face au Portugal en huitièmes, Merino entre en jeu tardivement et fait la différence.
L’Espagne reste invaincue depuis 36 matchs toutes compétitions confondues ; seule l’Italie, entre 2018 et 2021 (37 matchs), a fait mieux parmi les sélections européennes.
ESPAGNE - BELGIQUE : 2-1
BUTEURS : 30' Fabian Ruiz (E), 41' De Ketelaere (B), 88' Merino (E)