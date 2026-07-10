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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

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Coupe du monde : l’Espagne écarte la Belgique grâce à Merino et file en demi-finales, où elle défiera la France. La « Roja » n’est plus qu’à une marche du record de l’Italie

Espagne vs Belgique
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Belgique

Espagne-Belgique : 2-1 lors du deuxième quart de finale de la Coupe du monde 2026.

L'Espagne s'impose 2-1 face à la Belgique au SoFi Stadium d'Inglewood, à Los Angeles, et se qualifie pour les demi-finales de laCoupe du monde 2026. Mardi à 21 heures (heure italienne), à Dallas, l'Espagne affrontera la France.


Les Furie Rosse dominent la première partie de la première mi-temps et ouvrent le score par Fabian Ruiz, mais, alors qu’elles sont à leur meilleur niveau, elles ne parviennent pas à doubler la mise. Dès sa première occasion, la Belgique égalise d’une tête de De Ketelaere. En seconde période, plus équilibrée, l’Espagne reprend progressivement l’ascendant et, après plusieurs remplacements, l’équipe de De la Fuente l’emporte grâce à un but de Merino en fin de match, suite à une déviation malchanceuse de Lammens (entré enjeu à la place de Courtois, blessé). Comme face au Portugal en huitièmes de finale, Merino entre en fin de rencontre et fait la différence.


L’Espagne reste invaincue depuis 36 matchs toutes compétitions confondues ; seule l’Italie (37 matchs entre 2018 et 2021) a fait mieux parmi les sélections européennes.



ESPAGNE-BELGIQUE 2-1

BUTEURS : 30' Fabian Ruiz (E), 41' De Ketelaere (B), 88' Merino (E)


  • BUTS ET FAITS MARQUANTS

    97' – Un tir du gauche lointain de Cucurella est repoussé par Lammens.

    92' – Sortie hasardeuse d'Unai Simon, mais la défense espagnole éloigne le danger.

    88' - Tir de Cubarsi, repoussé de justesse par un Lammens très hésitant, et Merino, qui vient d'entrer en jeu, marque sur la rebond

    71' – Problème musculaire pour Courtois, qui cède sa place à Lammens

    62' – Sur l’autre front, De Bruyne tente sa chance, en vain. En contre, Oyarzabal s’essaie

    61' - Encore Yamal, toujours d'une frappe enroulée du gauche, mais Courtois s'interpose

    55' - Belle action orchestrée par Doku et De Bruyne, conclue par une frappe de De Cuyper qui termine dans le petit filet

    52' – Frappe du gauche dangereuse de Yamal, déviée en corner par la défense belge

    41' - De Ketelaere égalise d'une belle tête, à bout portant, sur un centre de Castagne depuis la droite

    40' – Encore Yamal, dont la frappe du gauche frôle le poteau après une percée solitaire

    35' – Coup franc dangereux de Yamal, repoussé par Courtois

    30' - Tir-centre de Dani Olmo repoussé par Courtois, Fabian Ruiz suit et ouvre le score du droit

    21' – Yamal enroule sa frappe gauche des vingt mètres, mais le ballon frôle la lucarne

    10' – Une frappe de Rodri est repoussée par Ngoy


    Avant le coup d’envoi, Tielemans, initialement aligné par Garcia, a déclaré forfait à l’échauffement en raison d’un problème physique ; il est remplacé par Vanaken et ne prend même pas place sur le banc.

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  • ESPAGNE - BELGIQUE, LE RÉSUMÉ DU MATCH

    ESPAGNE - BELGIQUE 2-1

    BUTEURS : 30' Fabian Ruiz (E), 41' De Ketelaere (B), 88' Merino (E)


    ESPAGNE (4-3-3-1) : Unai Simon ; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella ; Rodri, Fabian Ruiz (55' Pedri) ; Lamine Yamal, Dani Olmo (86' Merino), Baena (55' Ferran Torres) ; Oyarzabal (79' Nico Williams). Sélectionneur : De la Fuente.


    BELGIQUE (4-2-3-1) : Courtois (71' Lammens) ; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper (60' Seys) ; Raskin, Vanaken (60' Lukaku) ; Trossard (60' Witsel), De Bruyne (86' Saelemaekers), Doku ; De Ketelaere. Sélectionneur : Garcia.


    Arbitre : Oliver (ANG)

    EXCLUS :

    AVERTISSEMENTS : Cubarsi (S), De Bruyne (B), Laporte (S), Witsel (B)



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