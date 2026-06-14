Coupe du monde : l’Écosse bat Haïti 1-0 grâce à un but de McGinn et prend la tête du groupe devant le Brésil et le Maroc. La Tartan Army peut rêver avec McTominay, mais les Caribéens méritent des applaudissements

Après 28 ans d’absence, l’Écosse est de retour en Coupe du monde et s’offre enfin une victoire qui lui échappait depuis Italie 90. Grâce à ce 1-0 face à Haïti, les hommes de Clarke prennent la tête du groupe C et se rapprochent de la qualification. Malgré la défaite, les Haïtiens, emmenés par Pierrot, ont tenu la dragée haute jusqu’au bout et ont même caressé l’espoir d’un match nul qui aurait été historique pour leur première sortie mondiale depuis 1974. McGinn a été décisif, tandis que McTominay a frappé le poteau.





Grâce au nul entre le Brésil et le Maroc, les Écossais prennent la tête de leur groupe. Dans une rencontre équilibrée, les individualités ont fait la différence. McTominay frôle d’abord le cadre puis touche le poteau ; McGinn, le capitaine d’Aston Villa, reprend ensuite un rebond du gardien sur une action d’Adams, l’attaquant de Turin, et ouvre le score (1-0). Ce sera également le score final malgré une seconde période de caractère signée Haïti, qui frôle l’égalisation dans le temps additionnel par Pierrot. La Tartan Army peut à nouveau exulter.