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Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Traduit par

Coupe du monde : l’Écosse bat Haïti 1-0 grâce à un but de McGinn et prend la tête du groupe devant le Brésil et le Maroc. La Tartan Army peut rêver avec McTominay, mais les Caribéens méritent des applaudissements

Coupe du monde
Haïti vs Écosse
Haïti
Écosse

Comment s'est déroulé le match entre Haïti et l'Écosse lors de la Coupe du monde 2026 ?

Après 28 ans d’absence, l’Écosse est de retour en Coupe du monde et s’offre enfin une victoire qui lui échappait depuis Italie 90. Grâce à ce 1-0 face à Haïti, les hommes de Clarke prennent la tête du groupe C et se rapprochent de la qualification. Malgré la défaite, les Haïtiens, emmenés par Pierrot, ont tenu la dragée haute jusqu’au bout et ont même caressé l’espoir d’un match nul qui aurait été historique pour leur première sortie mondiale depuis 1974. McGinn a été décisif, tandis que McTominay a frappé le poteau.


Grâce au nul entre le Brésil et le Maroc, les Écossais prennent la tête de leur groupe. Dans une rencontre équilibrée, les individualités ont fait la différence. McTominay frôle d’abord le cadre puis touche le poteau ; McGinn, le capitaine d’Aston Villa, reprend ensuite un rebond du gardien sur une action d’Adams, l’attaquant de Turin, et ouvre le score (1-0). Ce sera également le score final malgré une seconde période de caractère signée Haïti, qui frôle l’égalisation dans le temps additionnel par Pierrot. La Tartan Army peut à nouveau exulter.

  • Haïti-Écosse : 0-1


    Buteur : McGinn


    BUTS ET FAITS MARQUANTS –


    85' – Quelle occasion pour Haïti ! Pierrot, de la tête, voit le ballon frôler le poteau.

    73' – Encore McGinn, le milieu d'Aston Villa, frôle le doublé.

    35' – Première véritable occasion pour Haïti : Pierrot se signale déjà

    25' – L'Écosse ouvre le score : Adams tente sa chance, Placide repousse, mais McGinn, opportuniste et un brin chanceux, voit son tir dévié finir au fond des filets.

    17' – McTominay, dont la frappe puissante des 20 mètres vient heurter le poteau, manque de chance.

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  • FICHE TECHNIQUE

    Haïti (4-4-2) : Placide, Arcus, Adé, Delcroix, Experience, Deedson (remplacé à la 16^e min. de la 2^e mi-temps par Casimir), Jean Jacques, Bellegarde, Providence (remplacé à la 39^e min. de la 2^e mi-temps par Fortuné), Pierrot, Isidor (remplacé à la 30^e min. de la 2^e mi-temps par Duverne). Remplaçants : Duverger Josuè, Etienne, Joseph, Lacroix, Metusala, Nazon, Paugain, Pierre Alexandre, Pierre, Saintè Carl, Simon, Thermoncy. Entraîneur : Migné


    Écosse (4-4-2) : Gunn, Hickey (Patterson, 29^e s.t.), Hendry, Hanley, Robertson, Gannon-Doak (Christie, 29^e s.t.), McTominay, Ferguson, McGinn (Curtis, 37^e s.t.), Shankland (McLean, 37^e s.t.), Adams (Dykes, 29^e s.t.). Remplaçants : Kelly, Fletcher, Gordon, Hirst, Hyam, McKenna, Ralston, Souttar, Stewart, Tierney. Entraîneur : Clarke


    Arbitre : Ghorbal (Algérie)


    Avertissements : Bellegarde (H), Hickey (S), McLean (S)

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