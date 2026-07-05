Décision rarissime et déjà controversée : la Commission disciplinaire de la FIFA a suspendu avec sursis la sanction d’un match infligée à l’attaquant américain Folarin Balogun, expulsé directement lors du dernier match contre la Bosnie après une intervention sur le défenseur du Sassuolo Tarik Muharemovic, revue par la VAR. Suite à ce revirement, l’attaquant sera donc bien disponible pour les huitièmes de finale contre la Belgique.
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Coupe du monde : l’affaire Balogun s’étend : un appel entre Trump et Infantino aurait précédé l’annulation de la suspension. La réponse de la FIFA
L’ARTICLE 27
Conformément à son règlement, la FIFA ne peut pas examiner les recours visant les décisions disciplinaires, aussi controversées soient-elles, prises par l’arbitre sur le terrain. Toutefois, l’article 27 lui permet de lever totalement ou partiellement une suspension dans des circonstances exceptionnelles, comme celles concernant Balogun. Une décision historique qui a également réjoui le président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump, lequel a personnellement remercié la FIFA via son compte Truth. Des spéculations circulent déjà concernant d’éventuelles pressions exercées par l’administration américaine sur les dirigeants de l’instance mondiale du football.
LE MYSTÈRE DE L’APPEL TÉLÉPHONIQUE
Selon notre collègue de Talksport, Ben Jacobos, Donald Trump aurait contacté directement Gianni Infantino, président de la FIFA, pour que le cas de Folarin Balogun soit réexaminé. L’objectif : permettre à l’attaquant de Monaco de rejoindre l’effectif de Mauricio Pochettino et de disputer le match de mardi 7 juillet (2 h) à Kansas City face à la Belgique, un match à élimination directe pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde. Une compétition où plane désormais l’ombre imposante du président américain, qui, le 19 juillet, doit accompagner Infantino lors de la remise du trophée au futur vainqueur, rompant ainsi avec un protocole jusqu’ici respecté. Interrogée sur l’affaire Balogun, la FIFA n’a bien sûr pas confirmé la version de Talksport, revendiquant l’indépendance absolue de la Commission disciplinaire qui s’est prononcée sur la question.
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