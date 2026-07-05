Coupe du monde : l’affaire Balogun s’étend : un appel entre Trump et Infantino aurait précédé l’annulation de la suspension. La réponse de la FIFA

Selon notre collègue de Talksport, Ben Jacobos, Donald Trump aurait contacté directement Gianni Infantino, président de la FIFA, pour que le cas de Folarin Balogun soit réexaminé. L’objectif : permettre à l’attaquant de Monaco de rejoindre l’effectif de Mauricio Pochettino et de disputer le match de mardi 7 juillet (2 h) à Kansas City face à la Belgique, un match à élimination directe pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde. Une compétition où plane désormais l’ombre imposante du président américain, qui, le 19 juillet, doit accompagner Infantino lors de la remise du trophée au futur vainqueur, rompant ainsi avec un protocole jusqu’ici respecté. Interrogée sur l’affaire Balogun, la FIFA n’a bien sûr pas confirmé la version de Talksport, revendiquant l’indépendance absolue de la Commission disciplinaire qui s’est prononcée sur la question.