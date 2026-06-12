Coupe du monde : Infantino ironise sur l’Italie : « On pourrait élargir le tournoi à 64 équipes, peut-être que l’Italie se qualifierait ainsi. On pourrait même passer à 208 équipes pour voir si elle y arrive. »

La Coupe du monde 2026, première édition organisée conjointement par trois pays (États-Unis, Mexique et Canada), a officiellement commencé. Ce format élargi est une volonté affichée du président de la FIFA, Gianni Infantino. Acclamé mais aussi critiqué, le patron du football mondial s’exprime en ce moment auprès de plusieurs médias sur le tournoi qui vient de démarrer.





Parmi les différentes interviews accordées par le dirigeant suisse aux origines italiennes évidentes, l’une d’elles, donnée à la chaîne brésilienne CazéTV, fait débat : il y évoque notamment l’équipe de Franceet ses trois manques de qualification consécutifs à la Coupe du monde, avec une boutade qui pique les Bleus.