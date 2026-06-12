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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Traduit par

Coupe du monde : Infantino ironise sur l’Italie : « On pourrait élargir le tournoi à 64 équipes, peut-être que l’Italie se qualifierait ainsi. On pourrait même passer à 208 équipes pour voir si elle y arrive. »

Italie
Coupe du monde

Les propos du président de la FIFA.

La Coupe du monde 2026, première édition organisée conjointement par trois pays (États-Unis, Mexique et Canada), a officiellement commencé. Ce format élargi est une volonté affichée du président de la FIFA, Gianni Infantino. Acclamé mais aussi critiqué, le patron du football mondial s’exprime en ce moment auprès de plusieurs médias sur le tournoi qui vient de démarrer.


Parmi les différentes interviews accordées par le dirigeant suisse aux origines italiennes évidentes, l’une d’elles, donnée à la chaîne brésilienne CazéTV, fait débat : il y évoque notamment l’équipe de Franceet ses trois manques de qualification consécutifs à la Coupe du monde, avec une boutade qui pique les Bleus.

  • « Attendons de voir comment se déroulera cette Coupe du monde à 48 équipes. C’est un événement d’envergure. Nous avons déjà envisagé de passer à 64 équipes pour impliquer encore davantage le football mondial. La question a été soumise au Conseil de la FIFA, mais, en attendant, savourons cette première édition à 48. Avec 64 équipes, l’Italie se qualifierait peut-être… et on pourrait même monter à 208 pour être sûrs de sa présence », a-t-il lancé dans un sourire, faisant référence au fait que quelque 200 sélections nationales sont effectivement affiliées à la FIFA.

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  • Comme indiqué, cette Coupe du monde est la première à réunir 48 équipes, soit 16 de plus que lors des dernières éditions. Ce nouveau format élargi pourrait toutefois être encore étendu à l'avenir. Il a en effet été proposé de le porter à 64 équipes nationales. Officiellement soutenue par la CONMEBOL, cette réforme envisagée pour l’édition 2030 prévoit 128 rencontres au total, réparties en 16 poules de 4 équipes. Rien n’est encore acté, mais une telle évolution pourrait, à terme, ouvrir davantage les portes de la compétition à de nouvelles sélections, y compris à l’Italie.