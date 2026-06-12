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Simone Gervasio

Traduit par

Coupe du monde : Infantino ironise sur l’Italie : « On pourrait élargir la compétition à 64 équipes, peut-être que l’Italie se qualifierait alors. On pourrait même monter à 208 pour voir si elle y parvient. »

Italie
Coupe du monde

Les propos du président de la FIFA.

La Coupe du monde 2026, première édition organisée conjointement par trois pays (États-Unis, Mexique et Canada), a officiellement commencé. Ce format élargi est une volonté affichée du président de la FIFA, Gianni Infantino. Acclamé mais aussi critiqué, le patron du football mondial accorde actuellement plusieurs interviews à divers médias pour commenter le début de la compétition.


Parmi les différentes interviews accordées par le dirigeant suisse aux origines italiennes évidentes, l’une d’elles, donnée à la chaîne brésilienne CazéTV, fait débat : il y évoque notamment l’équipe de Franceet ses trois absences consécutives à la Coupe du monde, avec une boutade qui pique les Bleus.

  • « Attendons de voir comment se déroule cette Coupe du monde à 48 équipes. C’est un événement d’envergure. Nous avons déjà envisagé de passer à 64 équipes pour impliquer encore davantage la planète entière. La question a été soumise au Conseil de la FIFA, mais, en attendant, savourons cette première édition à 48. Avec 64 équipes, l’Italie se qualifierait peut-être… et on pourrait même monter à 208 pour être sûrs de sa présence », a-t-il lancé en riant. Il fait ainsi référence au fait que, dans les faits, un peu plus de 200 sélections nationales sont affiliées à la FIFA.

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  • Comme indiqué, cette Coupe du monde est la première à réunir 48 équipes, soit 16 de plus que lors des dernières éditions. Ce nouveau format élargi pourrait toutefois être encore étendu à l'avenir. Il a en effet été proposé de le porter à 64 équipes nationales. Officiellement soutenue par la CONMEBOL, cette réforme envisagée pour l’édition 2030 prévoit 128 rencontres au total, répartiesen 16 poules de 4 équipes. Si ce scénario se concrétise, davantage de sélections, dont l’Italie, pourraient alors prétendre à une place dans la compétition.