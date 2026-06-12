La Coupe du monde 2026, première édition organisée conjointement par trois pays (États-Unis, Mexique et Canada), a officiellement commencé. Ce format élargi est une volonté affichée du président de la FIFA, Gianni Infantino. Acclamé mais aussi critiqué, le patron du football mondial accorde actuellement plusieurs interviews à divers médias pour commenter le début de la compétition.





Parmi les différentes interviews accordées par le dirigeant suisse aux origines italiennes évidentes, l’une d’elles, donnée à la chaîne brésilienne CazéTV, fait débat : il y évoque notamment l’équipe de Franceet ses trois absences consécutives à la Coupe du monde, avec une boutade qui pique les Bleus.