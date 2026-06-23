Lorsque Leo Messi et Kylian Mbappé « passent à l’offensive », Erling Haaland ne peut se permettre de rester muet. L’attaquant de Manchester City inscrit son deuxième doublé consécutif dans cette Coupe dumonde, retrouve la 4e place du classement des buteurs (rejoignant le Français et revenant à une longueur de « La Pulga »), et devient le meilleur buteur norvégien de l’histoire de la compétition. Surtout, il offre à la sélection de Solbakken, avec une journée d’avance, la qualification pour les seizièmes de finale, grâce à la victoire 3-2 sur le Sénégal au MetLife Stadium de New York.





De son côté, Messi entre encore un peu plus dans la légende : auteur d’un doublé face à l’Autriche, il devient le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde.