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Erling Haaland(C)Getty Images

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Coupe du monde : Erling Haaland inscrit un nouveau doublé, tandis que l’attaquant du Torino, Pedersen, trouve également le chemin des filets ; la Norvège l’emporte 3-2 face au Sénégal et se qualifie pour les seizièmes de finale

Norvège vs Sénégal
Coupe du monde
Norvège
Sénégal

L'équipe de Solbakken enchaîne avec une deuxième victoire consécutive et se prépare désormais à défier la France dans un duel décisif pour la première place du groupe.

Lorsque Leo Messi et Kylian Mbappé « passent à l’offensive », Erling Haaland ne peut se permettre de rester muet. L’attaquant de Manchester City inscrit son deuxième doublé consécutif dans cette Coupe dumonde, retrouve la 4e place du classement des buteurs (rejoignant le Français et revenant à une longueur de « La Pulga »), et devient le meilleur buteur norvégien de l’histoire de la compétition. Surtout, il offre à la sélection de Solbakken, avec une journée d’avance, la qualification pour les seizièmes de finale, grâce à la victoire 3-2 sur le Sénégal au MetLife Stadium de New York.


De son côté, Messi entre encore un peu plus dans la légende : auteur d’un doublé face à l’Autriche, il devient le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde.

  • PEDERSEN MARQUE ÉGALEMENT

    Au final, l’image la plus forte reste celle des célébrations de l’équipe scandinave, qui se positionne sous la tribune de ses supporters et reproduit le désormais célèbre « Viking Row ». Dans cette victoire étriquée face aux vice-champions d’Afrique, on retrouve aussi la griffe d’un « Italien », l’ailier du Torino Marc Pedersen, qui a ouvert le score à la 43^e minute de la première période d’une frappe en diagonale qui a surpris Mendy sur son premier poteau. Le « Erling Haaland Show » peut alors commencer : il reçoit d’abord une passe décisive d’Odegaard en début de seconde période et bat à nouveau Mendy, puis, après la réduction du score signée Ismaila Sarr, il scelle le score à la 58^e minute d’une simple poussée sur une offrande de Berg. À la 93^e, Sarr, qui inscrit son troisième but dans la compétition et rejoint ainsi Bouba Diop au classement des meilleurs buteurs sénégalais en Coupe du monde, réduit le score. Les Lions de la Teranga subissent toutefois leur deuxième défaite en autant de sorties après le 1-3 concédé face à la France.


    MBAPPÉ ET DEMBELÉ : LA FRANCE S'IMPOSE FACILEMENT FACE À L'IRAK

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  • COMMENT LE CLASSEMENT ÉVOLUE

    Au terme de cette rencontre, le classement du groupe I place la France en tête après sa victoire aisée 3-0 contre l’Irak, à égalité avec la Norvège, les deux équipes comptant six points et étant déjà qualifiées pour le tour suivant aux côtés de Mbappé et de ses coéquipiers : Grâce à une meilleure différence de buts (+5 contre +4), un match nul lors de la confrontation directe de vendredi soir suffira aux Bleus pour s’assurer la première place, tandis que la Norvège n’a d’autre choix que de s’imposer. Avec zéro point, le Sénégal conserve un mince espoir de figurer parmi les huit meilleurs troisièmes et de se qualifier, mais il doit impérativement battre son prochain adversaire avec au moins trois buts d’écart pour atteindre une différence de buts de 0 (actuellement à -3).

  • LE BILAN DU MATCH

    NORVÈGE - SÉNÉGAL : 3-2


    Buts : 43' M. Pedersen (NOR), 48', 58' E. Haaland (NOR), 53', 93' I. Sarr (SEN)


    NORVÈGE (4-3-3) : Nyland ; Ryerson (13^e Pedersen), Ajer, Heggem (84^e Ostigard), Wolfe ; Odegaard, Berge, Aursnes (46^e Berg) ; Sorloth (84^e Bobb), Haaland, Nusa (71^e Schjelderup). Entraîneur : Solbakken.


    SÉNÉGAL (4-2-3-1) : Mendy (63^e Diaw) ; Diatta, Koulibaly (72^e P.M. Sarr), Niakhate, Diouf (54^e Jakobs) ; I. Gueye, P. Gueye (54e Mbaye) ; I. Sarr, Camara (63e Ciss), Mané ; Jackson. Sélectionneur : Thiaw.


    Arbitre : Sampaio


    Avertissements : –

    Exclus : –

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