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cm grafica haaland norvegia 2026 16 9Getty Images

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Coupe du monde : Erling Haaland inscrit un nouveau doublé, et le joueur du Torino, Martin Pedersen, trouve également le chemin des filets ; la Norvège bat le Sénégal 3-2 et se qualifie pour les seizièmes de finale

Norvège vs Sénégal
Coupe du monde
Norvège
Sénégal

L'équipe de Solbakken enchaîne avec une deuxième victoire consécutive et se prépare désormais à défier la France dans un duel au sommet pour la première place du groupe.

Lorsque Leo Messi et Kylian Mbappé prennent les devants, Erling Haaland ne peut se permettre de rester muet. L’avant-centre de Manchester City inscrit un deuxième doublé consécutif dans cette Coupe dumonde, remonte à la 4^e place du classement des buteurs (à égalité avec le Français et à une longueur de « La Pulga ») et devient le meilleur réalisateur norvégien de l’histoire de la compétition. Surtout, il offre à la sélection de Solbakken, avec une journée d’avance, la qualification pour les seizièmes de finale, grâce à la victoire 3-2 sur le Sénégal au MetLife Stadium de New York.


De son côté, Messi entre encore un peu plus dans la légende : auteur d’un doublé face à l’Autriche, il devient le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde.

  • PEDERSEN MARQUE ÉGALEMENT

    Au final, l’image la plus forte reste celle des célébrations scandinaves : le groupe se range sous la tribune de ses supporters et exécute le désormais célèbre « Viking Row ». Dans cette victoire étriquée face aux vice-champions d’Afrique, on retrouve aussi la griffe d’un « Italien », l’ailier du Torino Marc Pedersen, qui a ouvert le score à la 43^e minute de la première période d’une frappe en diagonale qui a surpris Mendy sur son premier poteau. Le « Erling Haaland Show » peut alors commencer : il reçoit d’abord une passe décisive d’Odegaard en début de seconde période et bat une nouvelle fois Mendy, puis, après la réduction du score d’Ismaila Sarr qui redonne provisoirement espoir au Sénégal, il fixe le score à 3-1 d’une simple poussée sur une offrande de Berg (58^e). À la 93^e, Sarr, désormais auteur de trois buts dans la compétition, égalant ainsi le record national de Bouba Diop, réduit le score, mais le Sénégal encaisse tout de même une deuxième défaite en autant de sorties après le 1-3 concédé face à la France.


    MBAPPÉ ET DEMBÉLÉ : LA FRANCE S'IMPOSE FACILEMENT FACE À L'IRAK

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  • COMMENT LE CLASSEMENT ÉVOLUE

    Grâce à ce succès, la France occupe la première place du groupe I après avoir dominé l’Irak 3-0 ; elle compte six points, tout comme la Norvège déjà qualifiée. Grâce à une meilleure différence de buts (+5 contre +4), un match nul lors de la confrontation directe de vendredi soir suffira aux Bleus pour s’assurer la première place, tandis que la Norvège n’a d’autre choix que de s’imposer. Avec zéro point, le Sénégal conserve un mince espoir de figurer parmi les huit meilleurs troisièmes et de se qualifier, mais il doit impérativement battre son prochain adversaire avec au moins trois buts d’écart pour atteindre une différence de buts de 0 (actuellement à -3).

  • LE BILAN DU MATCH

    NORVÈGE - SÉNÉGAL : 3-2


    Buts : 43' M. Pedersen (NOR), 48', 58' E. Haaland (NOR), 53', 93' I. Sarr (SEN)


    NORVÈGE (4-3-3) : Nyland ; Ryerson (13^e Pedersen), Ajer, Heggem (84^e Ostigard), Wolfe ; Odegaard, Berge, Aursnes (46^e Berg) ; Sorloth (84^e Bobb), Haaland, Nusa (71^e Schjelderup). Sélectionneur : Solbakken.


    SÉNÉGAL (4-2-3-1) : Mendy (63^e Diaw) ; Diatta, Koulibaly (72^e P.M. Sarr), Niakhate, Diouf (54^e Jakobs) ; I. Gueye, P. Gueye (54e Mbaye) ; I. Sarr, Camara (63e Ciss), Mané ; Jackson. Sélectionneur : Thiaw.


    Arbitre : Sampaio


    Avertissements : –

    Exclusions : –

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