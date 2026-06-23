Coupe du monde : Erling Haaland inscrit un nouveau doublé, et le joueur du Torino, Martin Pedersen, trouve également le chemin des filets ; la Norvège bat le Sénégal 3-2 et se qualifie pour les seizièmes de finale

Lorsque Leo Messi et Kylian Mbappé prennent les devants, Erling Haaland ne peut se permettre de rester muet. L’avant-centre de Manchester City inscrit un deuxième doublé consécutif dans cette Coupe dumonde, remonte à la 4^e place du classement des buteurs (à égalité avec le Français et à une longueur de « La Pulga ») et devient le meilleur réalisateur norvégien de l’histoire de la compétition. Surtout, il offre à la sélection de Solbakken, avec une journée d’avance, la qualification pour les seizièmes de finale, grâce à la victoire 3-2 sur le Sénégal au MetLife Stadium de New York.





De son côté, Messi entre encore un peu plus dans la légende : auteur d’un doublé face à l’Autriche, il devient le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde.