Selon The Athletic, qui a consulté plusieurs représentants de la FIFA, cette mesure sans précédent dans l’histoire récente de la Coupe du monde a été confirmée. L’article 27 du règlement FIFA prévoit en effet la possibilité d’annuler, partiellement ou définitivement, une suspension consécutive à une sanction disciplinaire infligée sur le terrain. La Commission de discipline peut ainsi lever une suspension à titre provisoire, à condition que le joueur concerné ne commette pas, pendant une période donnée, une nouvelle infraction d’une gravité équivalente qui entraînerait la révocation de cette mesure. Un précédent récent et illustre concerne Cristiano Ronaldo, expulsé lors du match de qualification pour la Coupe du monde contre l’Irlande pour un coup de coude à un adversaire et suspendu trois journées. Deux de ces journées ayant été prononcées avec sursis, il a pu prendre part au Mondial en cours.