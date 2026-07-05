Coup de théâtre à la Coupe du monde, à la veille du huitième de finale très attendu de la nuit de lundi à mardi entre les États-Unis, pays hôte, et la Belgique, qui se disputera au stade de Seattle. La Commission de discipline de la FIFA a décidé, à titre conservatoire, de suspendre le carton rouge et la suspension d’un match infligés à l’attaquant américain Folarin Balogun, expulsé lors du huitième de finale contre la Bosnie pour une faute sur Tarik Muharemovic. Le joueur, qui évolue à Monaco, sera donc bien à la disposition du sélectionneur Mauricio Pochettino.
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Coupe du monde : coup de théâtre pour Balogun, la FIFA lève sa suspension après son expulsion face à la Bosnie ; il sera bien présent pour le huitième de finale contre la Belgique
NORMA RONALDO
Selon The Athletic, qui a consulté plusieurs représentants de la FIFA, cette mesure sans précédent dans l’histoire récente de la Coupe du monde a été confirmée. L’article 27 du règlement FIFA prévoit en effet la possibilité d’annuler, partiellement ou définitivement, une suspension consécutive à une sanction disciplinaire infligée sur le terrain. La Commission de discipline peut ainsi lever une suspension à titre provisoire, à condition que le joueur concerné ne commette pas, pendant une période donnée, une nouvelle infraction d’une gravité équivalente qui entraînerait la révocation de cette mesure. Un précédent récent et illustre concerne Cristiano Ronaldo, expulsé lors du match de qualification pour la Coupe du monde contre l’Irlande pour un coup de coude à un adversaire et suspendu trois journées. Deux de ces journées ayant été prononcées avec sursis, il a pu prendre part au Mondial en cours.
Pochettino sourit
Folarin Balogun, expulsé par l'arbitre Raphael Claus – après consultation du VAR – pour une faute immédiatement apparue comme fortuite, conséquence d'une intervention hasardeuse plus qu'intentionnelle sur Muharemovic, sera bien disponible pour le match de mardi 7 juillet. Il pourra ainsi disputer son quatrième match de cette Coupe du monde, où il a déjà inscrit trois buts. Ces derniers jours, la FIFA avait toutefois précisé qu’aucun recours formel n’était possible pour annuler la suspension ; la seule voie de recours résidait dans l’application de l’article 27, qui conserve le carton rouge mais permet, à titre discrétionnaire, de lever l’interdiction dejouer.
LE REMERCIEMENT DE TRUMP
La réaction n’a pas tardé, et elle est venue de la plus haute instance politique : le président des États-Unis, Donald Trump, a salué sur son réseau social Truth la décision de la FIFA concernant Balogun : « Merci à la FIFA d’avoir fait ce qui était juste et d’avoir réparé une grande injustice. » Selon notre collègue de Talksport, Ben Jacobs, Trump aurait même appelé le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour faire pression et obtenir l’annulation de la suspension de Balogun. La FIFA, sans surprise, n’a pas confirmé cette version.
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