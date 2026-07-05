Coup de théâtre à la Coupe du monde : à la veille du huitième de finale très attendu, dans la nuit de lundi à mardi, entre les États-Unis, pays hôte, et la Belgique, qui se jouera au stade de Seattle, La Commission de discipline de la FIFA a décidé, à titre conservatoire, de suspendre le carton rouge et la suspension d’un match infligés à l’attaquant américain Folarin Balogun, expulsé lors du huitième de finale contre la Bosnie pour une faute sur Tarik Muharemovic. Le joueur, qui évolue à Monaco, sera donc bien disponible pour le sélectionneur Mauricio Pochettino.
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Coupe du monde : coup de théâtre pour Balogun, la FIFA lève sa suspension après son expulsion contre la Bosnie ; il sera bien présent pour le huitième de finale face à la Belgique
NORMA RONALDO
Selon The Athletic, qui a consulté plusieurs représentants de la FIFA, une mesure sans précédent dans l’histoire récente de la Coupe du monde a été confirmée. L’article 27 de la FIFA prévoit en effet la possibilité d’annuler, totalement ou partiellement, une suspension consécutive à une sanction disciplinaire infligée sur le terrain. La Commission de discipline peut ainsi lever provisoirement une suspension, à condition que le joueur concerné ne commette pas, pendant une période déterminée, une nouvelle infraction d’une gravité équivalente qui entraînerait la reprise de la sanction. Un précédent récent et illustre concerne Cristiano Ronaldo, expulsé lors du match de qualification pour la Coupe du monde contre l’Irlande pour un coup de coude à un adversaire, et suspendu trois journées. Deux de ces journées ayant été prononcées avec sursis, il a pu prendre part au Mondial en cours.
Pochettino sourit
Folarin Balogun, expulsé par l'arbitre Raphael Claus – après consultation du VAR – pour une faute immédiatement apparue comme fortuite, conséquence d'une intervention hasardeuse plus qu'intentionnelle sur Muharemovic, sera bien disponible pour le match de mardi 7 juillet. Il pourra ainsi disputer son quatrième match dans cette édition de la Coupe du monde, où il a déjà inscrit trois buts. Ces derniers jours, la FIFA avait toutefois précisé qu’aucun recours formel n’était possible pour annuler la suspension ; la seule voie de recours résidait dans l’application de l’article 27, qui conserve le carton rouge mais permet, à titre discrétionnaire, de lever l’interdiction dejouer.
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