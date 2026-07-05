Selon The Athletic, qui a consulté plusieurs représentants de la FIFA, une mesure sans précédent dans l’histoire récente de la Coupe du monde a été confirmée. L’article 27 de la FIFA prévoit en effet la possibilité d’annuler, totalement ou partiellement, une suspension consécutive à une sanction disciplinaire infligée sur le terrain. La Commission de discipline peut ainsi lever provisoirement une suspension, à condition que le joueur concerné ne commette pas, pendant une période déterminée, une nouvelle infraction d’une gravité équivalente qui entraînerait la reprise de la sanction. Un précédent récent et illustre concerne Cristiano Ronaldo, expulsé lors du match de qualification pour la Coupe du monde contre l’Irlande pour un coup de coude à un adversaire, et suspendu trois journées. Deux de ces journées ayant été prononcées avec sursis, il a pu prendre part au Mondial en cours.