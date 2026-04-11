Ancelotti a rappelé avec fermeté que, si le talent ne fait jamais débat, la condition physique constitue la priorité absolue dans la sélection de son groupe. L’entraîneur a prévenu qu’aucun joueur, quelle que soit sa renommée, ne sera convoqué s’il n’est pas capable de répondre aux exigences élevées d’une compétition internationale.

« Neymar est capable de revenir. Je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, et c'est très clair : je ne convoquerai que des joueurs qui sont physiquement prêts », a déclaré Ancelotti avec fermeté. « Après sa blessure au genou en décembre, Neymar s'est bien remis et il marque des buts. Il doit poursuivre sur cette lancée et améliorer encore sa condition physique. Il est sur la bonne voie. »