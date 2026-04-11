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Coupe du monde : bonne nouvelle pour Neymar, Carlo Ancelotti indique qu’il accepterait de convier la star brésilienne au tournoi planétaire, sous une condition
Ancelotti laisse la porte ouverte
Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur, Neymar a dû subir une arthroscopie du genou gauche en décembre et a donc manqué les dix premiers matchs de la saison. De retour sur les terrains, il a néanmoins été écarté à plusieurs reprises du groupe de Santos pour des raisons physiques et disciplinaires. Mais Carlo Ancelotti a clarifié la situation : la porte reste ouverte pour le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção. S’exprimant auprès de L’Équipe, le technicien italien a salué l’envergure de l’ancien Barcelonais et Parisien, tout en précisant ce qu’il doit accomplir pour décrocher son billet pour l’Amérique du Nord.
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L'ultimatum de la forme physique
Ancelotti a rappelé avec fermeté que, si le talent ne fait jamais débat, la condition physique constitue la priorité absolue dans la sélection de son groupe. L’entraîneur a prévenu qu’aucun joueur, quelle que soit sa renommée, ne sera convoqué s’il n’est pas capable de répondre aux exigences élevées d’une compétition internationale.
« Neymar est capable de revenir. Je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, et c'est très clair : je ne convoquerai que des joueurs qui sont physiquement prêts », a déclaré Ancelotti avec fermeté. « Après sa blessure au genou en décembre, Neymar s'est bien remis et il marque des buts. Il doit poursuivre sur cette lancée et améliorer encore sa condition physique. Il est sur la bonne voie. »
Une légende en cours d’évaluation
Avec 79 buts en 128 matches, Neymar demeure une figure majeure de l’histoire de la Seleção, et Ancelotti est parfaitement conscient de l’attente du public, qui souhaite voir l’attaquant tenter une dernière fois de remporter le trophée qui lui a toujours échappé. « Neymar fait partie, et continue de faire partie, de l’histoire du football brésilien. Il est très talentueux, et il est naturel que les gens pensent qu’il peut nous aider à remporter la prochaine Coupe du monde. À l’heure actuelle, il est évalué par la Confédération brésilienne de football (CBF) et par moi-même, et il lui reste encore deux mois pour montrer qu’il possède les qualités nécessaires pour disputer la prochaine Coupe du monde », a expliqué l’entraîneur.
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Des rencontres décisives en championnat constituent le point de départ
Neymar aura très vite l'occasion de faire ses preuves lors de matchs décisifs pour Santos en championnat national. Il devrait mener l'attaque ce samedi lors d'un choc très attendu du championnat brésilien contre l'Atlético-MG à la Vila Belmiro. Si Neymar parvient à conserver son niveau actuel et à éviter tout nouveau contretemps physique, son rêve de disputer une dernière Coupe du monde reste tout à fait d'actualité.