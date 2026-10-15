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Italy v Belarus - FIFA Women´s World Cup 2027 European Qualifiers Play-offs Round 1: Second LegGetty Images Sport
Federico Zanon
Traduit par

Coupe du monde 2027 : l’Italie fait match nul contre la Biélorussie et affrontera la Finlande en finale des barrages

Italie
Women's football
Italie vs Biélorussie
Biélorussie
World Cup Qualification UEFA

Premier objectif atteint : grâce au match nul 1-1 obtenu au Franchi et à la victoire 2-0 de vendredi dernier contre la Biélorussie à Tbilissi, l’équipe d’Italie féminine franchit le premier tour des barrages. La Finlande se dresse désormais sur la route du Mondial au Brésil, dernier obstacle à une troisième qualification consécutive pour la phase finale de la Coupe du monde.


Après une première période dominée, au cours de laquelle Bonansea a ouvert le score au bout de neuf minutes, l’Italie a concédé l’égalisation de la Biélorussie par Alkhovik en seconde période, payant quelques erreurs défensives.

  • OBJECTIF ATTEINT

    Soncin, qui a fait tourner son effectif, s’est exprimé après la rencontre : « L’objectif a été atteint, c’était ce que nous voulions. Certes, poursuit Soncin, nous aurions pu faire mieux sur certains points, mais nous avons très envie d’aborder le prochain rassemblement, en novembre, dans de meilleures conditions. Il y avait une belle ambiance au Franchi ce soir et nous regrettons de ne pas avoir gagné. Mais le message qui est passé est extrêmement positif : nous voulons aller au Brésil, parce que c’est un rêve que nous partageons tous et que cet objectif peut rapprocher encore davantage les petites filles de ce sport. »


  • La demande de Malagò

    « Félicitations aux Italiennes pour leur qualification pour la finale des barrages », déclare d’emblée le commissaire de la FIGC, Giovanni Malagò, avant de poursuivre : « La Finlande nous attend désormais pour une double confrontation décisive, au cours de laquelle nous devrons faire valoir toutes nos qualités et la détermination nécessaire pour atteindre un objectif fondamental : la qualification pour la Coupe du monde 2027. Nous devons soutenir ces joueuses et leur faire sentir que nous sommes à leurs côtés. »


  • PLACE À LA FINLANDE : LES DATES

    La double confrontation face à la Finlande est prévue début décembre. Les Italiennes joueront à domicile le match retour (samedi 5 décembre), après s’être déplacées chez les Finlandaises pour le match aller (mardi 1er décembre).

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