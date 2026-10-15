Coupe du monde 2027 : l’Italie fait match nul contre la Biélorussie et affrontera la Finlande en finale des barrages

Premier objectif atteint : grâce au match nul 1-1 obtenu au Franchi et à la victoire 2-0 de vendredi dernier contre la Biélorussie à Tbilissi, l’équipe d’Italie féminine franchit le premier tour des barrages. La Finlande se dresse désormais sur la route du Mondial au Brésil, dernier obstacle à une troisième qualification consécutive pour la phase finale de la Coupe du monde.





Après une première période dominée, au cours de laquelle Bonansea a ouvert le score au bout de neuf minutes, l’Italie a concédé l’égalisation de la Biélorussie par Alkhovik en seconde période, payant quelques erreurs défensives.