Voici la liste des joueurs actuellement sous le coup d’un avertissement : un nouveau carton jaune les exclurait automatiquement de la demi-finale.
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Coupe du monde 2026 : tous les joueurs sous le coup d'un avertissement : qui risque de manquer la demi-finale en cas de carton jaune ?
FRANCE-MAROC
Maroc :
Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Bilal El Khannouss
France :
Michael Olise, Manu Koné
ESPAGNE - BELGIQUE
Espagne :
Ferran Torres
Belgique : Brandon Mechele
Brandon Mechele
NORVÈGE - ANGLETERRE
Norvège :
Antonio Nusa
Angleterre :
Jude Bellingham, Nico O’Reilly, Declan Rice, Marc Guehi
ARGENTINE - SUISSE
Argentine :
Gonzalo Montiel
Suisse :
Granit Xhaka, Denis Zakaria, Miro Muheim
LE RÈGLEMENT
Tous les cartons jaunes reçus lors de la phase de groupes ont été effacés avant les seizièmes de finale. Une seconde amnistie a été appliquée après les quarts de finale, afin qu’aucun joueur ne rate la finale de la Coupe du monde pour une faute commise en demi-finale, sauf en cas de sanction grave comme un carton rouge direct.
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