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Michael Olise France 2026 World CupGetty

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Coupe du monde 2026 : tous les joueurs sous le coup d'un avertissement : qui risque de manquer la demi-finale en cas de carton jaune ?

Coupe du monde

Voici la liste des joueurs actuellement sous le coup d’un avertissement : un nouveau carton jaune les exclurait automatiquement de la demi-finale.

  • FRANCE-MAROC

    Maroc :

    Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Bilal El Khannouss


    France :

    Michael Olise, Manu Koné

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  • ESPAGNE - BELGIQUE

    Espagne :

    Ferran Torres


    Belgique : Brandon Mechele

    Brandon Mechele

  • NORVÈGE - ANGLETERRE

    Norvège :

    Antonio Nusa


    Angleterre :

    Jude Bellingham, Nico O’Reilly, Declan Rice, Marc Guehi

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  • ARGENTINE - SUISSE

    Argentine :

    Gonzalo Montiel


    Suisse :

    Granit Xhaka, Denis Zakaria, Miro Muheim


  • LE RÈGLEMENT

    Tous les cartons jaunes reçus lors de la phase de groupes ont été effacés avant les seizièmes de finale. Une seconde amnistie a été appliquée après les quarts de finale, afin qu’aucun joueur ne rate la finale de la Coupe du monde pour une faute commise en demi-finale, sauf en cas de sanction grave comme un carton rouge direct.