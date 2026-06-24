Coupe du monde 2026, tableau du tournoi : quelles équipes classées troisièmes de leur groupe se qualifient actuellement et quels sont les affrontements prévus en seizièmes de finale ? Classement des troisièmes, scénarios possibles pour les seizièmes de finale et adversaires de l'Allemagne

Au total, 495 combinaisons théoriques peuvent encore qualifier huit nations pour la phase à élimination directe. Pour chacune d’elles, la FIFA a établi un scénario figé qui garantit la suite de la compétition et empêche, notamment, que deux sélections se retrouvent dès les premiers tours de la phase à élimination directe après s’être déjà croisées en phase de groupes. Ce scénario est calculé par un ordinateur paramétré pour couvrir toutes les éventualités.

C’est pourquoi le tableau final indique plusieurs adversaires potentiels pour les troisièmes de chaque groupe lorsqu’ils affrontent les huit vainqueurs de groupe. Pour l’Allemagne, par exemple, il s’agit des équipes classées troisièmes des groupes A, B, C, D et F. De fait, des probabilités distinctes entrent en jeu. Ainsi, l’équipe de la DFB aura davantage de chances de croiser le 3^e du groupe C ou D plutôt que celui des groupes A, B ou F au stade des 16^(es) de finale.

Consultez ci-dessous les probabilités détaillées pour chaque possible adversaire de la Mannschaft. Dans la section suivante, nous vous présentons les affiches qui pourraient se dessiner au stade des 16es de finale selon le scénario actuel...