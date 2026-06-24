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Coupe du monde 2026, tableau du tournoi : quelles équipes classées troisièmes de leur groupe se qualifient actuellement et quels sont les affrontements prévus en seizièmes de finale ? Classement des troisièmes, scénarios possibles pour les seizièmes de finale et adversaires de l'Allemagne

Coupe du monde
Allemagne

La phase de groupes de la Coupe du monde s’achève à vive allure. Pour la première fois dans l’histoire de la compétition, elle sera suivie d’un tour à élimination directe : les seizièmes de finale. Mais quelles nations s’affronteront alors ? La nouvelle règle, qui permet aux huit meilleurs troisièmes de groupe d’accéder également à la phase à élimination directe, complexifie le tableau. Vous trouverez ici toutes les informations pour savoir quelles équipes classées troisièmes se qualifieraient actuellement et quelles confrontations résulteraient de ce format pour le premier tour à élimination directe.

Avec l’augmentation du nombre de nations participantes à 48, des seizièmes de finale seront disputés pour la première fois dans l’histoire d’une Coupe du monde. Outre les premiers et deuxièmes de chaque groupe, les huit meilleurs troisièmes accéderont également à la phase à élimination directe. Ce classement sera établi selon un classement externe. 

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Découvrez ci-dessous le classement actuel des troisièmes de groupe, les différentes combinaisons possibles pour le premier tour à élimination directe et les adversaires potentiels de l’Allemagne. 

  • Coupe du monde 2026, tableau du tournoi : quelles équipes classées troisièmes se qualifient actuellement et quels sont les affrontements prévus en seizièmes de finale ? Classement des troisièmes - le tableau

    Sans surprise, le classement des troisièmes de groupe est d’abord établi selon le nombre de points obtenus durant la phase de groupes. En cas d’égalité, deux critères entrent en jeu, dans l’ordre : 

    • Ensuite, on examine la différence de buts puis le nombre de buts marqués, des critères familiers en Bundesliga. 
    • Ensuite,le classement fair-play entre en jeu : le total de points de pénalité le plus faible est privilégié. Un point est attribué pour un carton jaune, trois pour un carton jaune-rouge et quatre pour un carton rouge ; un joueur qui écope d’un jaune puis d’un rouge dans la même rencontre coûte cinq points à son pays.
    • Si besoin, le classement mondial de la FIFA est alors consulté ; en cas d’égalité persistante, on remonte aux classements antérieurs jusqu’à ce qu’une nation prenne l’avantage.
      • Classement actuel des troisièmes de groupe (au 24 juin 2026) : Place
    • ÉquipeGroupeMatchesButsPoints
      1Bosnie-HerzégovineB35-64
      2SuèdeF26-63
      3ÉcosseC21-13
      4CroatieL23-43
      5AlgérieJ22-43
      6ParaguayD22-43
      7Cap-VertH22-22
      8BelgiqueG21-12
       /    
      9République tchèqueA22-31
      10République démocratique du CongoK21-21
      11ÉquateurE20-11
      12SénégalI23-60
    • Vous trouverez ici le classement de chacun des douze groupes de la Coupe du monde.
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  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Coupe du monde 2026, tableau du tournoi : quelles équipes classées troisièmes de leur groupe se qualifient actuellement et quels sont les affrontements prévus en seizièmes de finale ? Scénarios possibles pour le tour des 32 et adversaires potentiels de l'Allemagne.

    Au total, 495 combinaisons théoriques peuvent encore qualifier huit nations pour la phase à élimination directe. Pour chacune d’elles, la FIFA a établi un scénario figé qui garantit la suite de la compétition et empêche, notamment, que deux sélections se retrouvent dès les premiers tours de la phase à élimination directe après s’être déjà croisées en phase de groupes. Ce scénario est calculé par un ordinateur paramétré pour couvrir toutes les éventualités. 

    C’est pourquoi le tableau final indique plusieurs adversaires potentiels pour les troisièmes de chaque groupe lorsqu’ils affrontent les huit vainqueurs de groupe. Pour l’Allemagne, par exemple, il s’agit des équipes classées troisièmes des groupes A, B, C, D et F. De fait, des probabilités distinctes entrent en jeu. Ainsi, l’équipe de la DFB aura davantage de chances de croiser le 3^e du groupe C ou D plutôt que celui des groupes A, B ou F au stade des 16^(es) de finale. 

    Consultez ci-dessous les probabilités détaillées pour chaque possible adversaire de la Mannschaft. Dans la section suivante, nous vous présentons les affiches qui pourraient se dessiner au stade des 16es de finale selon le scénario actuel...

  • Coupe du monde 2026, tableau du tournoi : quelles équipes classées troisièmes de leur groupe se qualifient actuellement et quels sont les affrontements prévus en seizièmes de finale ? Affrontements possibles lors de la phase des 32

    • Appariements possibles au stade des seizièmes de finale de la Coupe du monde – Situation au 24 juin :
    Date (CEST)AffrontementAffiche
    28 juin à 21 hCorée du Sud - CanadaDeuxième du groupe A contre deuxième du groupe B 
    29 juin à 19 hBrésil - Japon 1^(er) du groupe C vs 2^e du groupe F
    29 juin à 22h30Allemagne - ParaguayPremier du groupe E contre troisième des groupes A, B, C, D ou F
    30 juin à 3 hPays-Bas - MarocPremier du groupe F contre deuxième du groupe C
    30 juin, 19 hCôte d’Ivoire - NorvègeDeuxième du groupe E contre deuxième du groupe I
    30 juin, 23hFrance - SuèdeLe premier du groupe I affronte le troisième des groupes C, D, F, G ou H.
    1^(er) juillet, 3 hMexique - Écosse1^(er) du groupe A vs 3^e du groupe C/E/F/H/I
    1^(er) juillet, 18 hAngleterre vs. AlgérieLe 1^(er) du groupe L affronte le 3^e du groupe E/H/I/J/K
    1^(er) juillet, 22 hÉgypte vs. Cap-VertPremier du groupe G contre troisième du groupe A/E/H/I/J
    2 juillet à 02h00États-Unis - Bosnie-HerzégovinePremier du groupe D face au troisième du groupe B/E/F/I/J
    2 juillet à 21hEspagne - AutricheLe 1^(er) du groupe H affronte le 2^e du groupe J
    3 juillet à 01h00Portugal vs. GhanaDeuxième du groupe K vs. deuxième du groupe L
    3 juillet à 5 hSuisse - BelgiqueLe premier du groupe B affronte le troisième des groupes E, F, G, I ou J.
    3 juillet à 20 hAustralie - IranDeuxième de la poule D vs. deuxième de la poule G
    4 juillet à minuitArgentine vs Uruguay1^(er) du groupe J contre 2^e du groupe H
    4 juillet à 3h30Colombie - CroatiePremier du groupe K vs. meilleur troisième des groupes D, E, I, J ou L
    • Les troisièmes de chaque groupe sont indiqués en gras.
  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Coupe du monde 2026, tableau du tournoi : quelles équipes classées troisièmes de leur groupe se qualifient actuellement et quels sont les affrontements prévus en seizièmes de finale ? Classement des troisièmes, scénarios possibles pour les seizièmes de finale et adversaires de l'Allemagne - Diffusion à la télévision gratuite et en streaming en direct

    La diffusion des seizièmes de finale est assurée conjointement par l’ARD et la ZDF sur les chaînes publiques, ainsi que par MagentaTV, qui retransmet l’intégralité des matchs de la Coupe du monde en direct. 

    Toutefois, la chaîne de Telekom diffusera en exclusivité pas moins de six matchs du tour des 32. 

    MagentaTV diffuse l’intégralité des rencontres de la Coupe du monde endirect.

  • Coupe du monde 2026, tableau du tournoi : quelles équipes classées troisièmes de leur groupe se qualifient actuellement et quels sont les affrontements prévus en seizièmes de finale ? Classement des troisièmes, scénarios possibles pour les seizièmes de finale et adversaires de l'Allemagne : aperçu de tous les groupes

    Groupe AMexiqueAfrique du SudCorée du SudRépublique tchèque
    Groupe BCanadaSuisseBosnie-HerzégovineQatar
    Groupe CBrésilMarocÉcosseHaïti
    Groupe DÉtats-UnisTurquieParaguayAustralie
    Groupe EAllemagneÉquateurCôte d’IvoireCuraçao
    Groupe FPays-BasJaponSuèdeTunisie
    Groupe GBelgiqueÉgypteIranNouvelle-Zélande
    Groupe HEspagneUruguayArabie saouditeCap-Vert
    Groupe IFranceSénégalNorvègeIrak
    Groupe JArgentineAutricheAlgérieJordanie
    Groupe KPortugalColombieOuzbékistanRépublique démocratique du Congo
    Groupe LAngleterreCroatieGhanaPanama
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