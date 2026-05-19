Coupe du monde 2026 : quelles nations sont qualifiées et lesquelles font leur premier apparition ? Participants, calendrier, tirage au sort, format, phase de groupes, adversaires de l'Allemagne

Lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026, 45 nations ont décroché leur billet pour la phase finale, les trois pays hôtes – les États-Unis, le Mexique et le Canada – étant d’ores et déjà qualifiés d’office.

En Asie, le Japon s’est rapidement distingué et a été le premier pays à valider son billet sur le terrain. En Europe, l’Angleterre a réalisé un parcours parfait (six victoires en six matchs), talonnée par la France, vice-championne du monde. L’Allemagne a dissipé les derniers doutes en s’imposant contre la Slovaquie, tandis que la Turquie a dû passer par les barrages avant de célébrer sa qualification fin mars aux dépens du Kosovo.

Plusieurs nations fêtent leur première participation : l’Ouzbékistan découvre la Coupe du monde, tandis que la Jordanie, le Cap-Vert et Curaçao, auteur de ce dernier exploit sur un score nul et vierge face à la Jamaïque, découvrent également l’événement.

Voici l’intégralité des équipes qualifiées :