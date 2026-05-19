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Coupe du monde 2026 : quelles nations sont qualifiées et lesquelles font leur premier apparition ? Participants, calendrier, tirage au sort, format, phase de groupes, adversaires de l'Allemagne

Coupe du monde

En 2026, la Coupe du monde se déroulera pour la première fois aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avec un total de 48 équipes. Mais quelles sont les nations qui se sont qualifiées ? SPOX vous le dévoile !

La Coupe du monde de la FIFA se tiendra durant l’été 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le tirage au sort des groupes a déjà eu lieu en décembre 2025, et tous les participants à cette phase finale, qui réunira pour la première fois 48 équipes, sont désormais connus.

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SPOX vous dévoile quelles nations se sont qualifiées et quels participants en sont à leur première participation.

  • Coupe du monde 2026 : quelles nations sont qualifiées et lesquelles découvrent la compétition pour la première fois ? - Participants

    Lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026, 45 nations ont décroché leur billet pour la phase finale, les trois pays hôtes – les États-Unis, le Mexique et le Canada – étant d’ores et déjà qualifiés d’office.

    En Asie, le Japon s’est rapidement distingué et a été le premier pays à valider son billet sur le terrain. En Europe, l’Angleterre a réalisé un parcours parfait (six victoires en six matchs), talonnée par la France, vice-championne du monde. L’Allemagne a dissipé les derniers doutes en s’imposant contre la Slovaquie, tandis que la Turquie a dû passer par les barrages avant de célébrer sa qualification fin mars aux dépens du Kosovo.

    Plusieurs nations fêtent leur première participation : l’Ouzbékistan découvre la Coupe du monde, tandis que la Jordanie, le Cap-Vert et Curaçao, auteur de ce dernier exploit sur un score nul et vierge face à la Jamaïque, découvrent également l’événement.

    • Voici l’intégralité des équipes qualifiées :
    FédérationPays
    Europe Angleterre, France, Croatie, Portugal, Norvège, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Espagne, Belgique, Autriche, Écosse, Turquie, République tchèque, Suède, Bosnie-Herzégovine
    Afrique Maroc, Tunisie, Égypte, Algérie, Ghana, Cap-Vert, Afrique du Sud, Sénégal, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo
    Asie et Océanie Japon, Iran, Ouzbékistan, Jordanie, Corée du Sud, Australie, Qatar, Arabie saoudite, Irak
    Amérique du Sud Argentine, Équateur, Brésil, Paraguay, Uruguay, Colombie
    Amérique du Nord et Amérique centrale États-Unis, Mexique, Canada, Curaçao, Haïti, Panama
    Océanie Nouvelle-Zélande
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  • Coupe du monde 2026 : quelles nations sont qualifiées et lesquelles découvrent la compétition pour la première fois ? - Tirage au sort

    Le tirage au sort des groupes de la Coupe du monde 2026 a eu lieu le 5 décembre au Kennedy Center de Washington, D.C. Les douze groupes de la phase de groupes ont été déterminés ; vous en trouverez la liste ci-dessous :

    Groupe AMexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, République tchèque
    Groupe BBosnie-Herzégovine, Canada, Qatar, Suisse
    Groupe CBrésil, Maroc, Haïti, Écosse
    Groupe DTurquie, États-Unis, Australie, Paraguay
    Groupe EAllemagne, Curaçao, Côte d’Ivoire, Équateur
    Groupe FPays-Bas, Japon, Suède, Tunisie
    Groupe GBelgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande
    Groupe HEspagne, Uruguay, Cap-Vert, Arabie saoudite
    Groupe IFrance, Norvège, Sénégal, Irak
    Groupe JArgentine, Autriche, Algérie, Jordanie
    Groupe KPortugal, Colombie, RD Congo, Ouzbékistan
    Groupe LAngleterre, Croatie, Ghana, Panama
  • deutschland-luxemburg-1200Getty Images

    Coupe du monde 2026 : quelles nations sont qualifiées et lesquelles découvrent la compétition pour la première fois ? - Format, phase de groupes, adversaires de l'Allemagne

    Les 48 participants à la prochaine Coupe du monde ont été répartis dans quatre chapeaux de tirage au sort, selon leur classement mondial actualisé. Le tirage au sort de la phase de groupes s’est donc déroulé à partir de quatre chapeaux comprenant chacun douze équipes.

    Le chapeau 1 accueillait d’office les trois pays hôtes – États-Unis, Canada et Mexique – puis les autres têtes de série ont été complétées selon le classement mondial FIFA. L’Allemagne, vainqueur de son groupe de qualification, en faisait partie, ce qui lui a permis d’éviter des cadors comme l’Argentine ou la France dès la phase de groupes.

    Malgré tout, la Mannschaft se retrouve dans un groupe délicat, où l’objectif affiché reste la qualification pour les huitièmes de finale. Les hommes de Julian Nagelsmann entameront la compétition le 14 juin face à Curaçao, avant d’affronter la Côte d’Ivoire six jours plus tard. Ils concluront la phase de groupes le 25 juin contre l’Équateur.

  • Coupe du monde 2026 : calendrier

    • Phase de groupes : du 11 au 27 juin 
    • Seizièmes de finale : du 28 juin au 3 juillet 
    • Huitièmes de finale : du 4 au 7 juillet 
    • Quarts de finale : du 9 au 11 juillet 
    • Demi-finales : 14 et 15 juillet 
    • Finale : 19 juillet