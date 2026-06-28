Avec les six derniers matchs de la phase de groupes, disputés entre la fin de soirée d’hier et la nuit (heure italienne), nous connaissons enfin les noms de toutes les équipes nationales qualifiées pour les seizièmes de finale de l’édition 2026 de la Coupe du monde. Voici les sélections qui accèdent à la phase à élimination directe : LE MEXIQUE, L’AFRIQUE DU SUD (groupe A), LA SUISSE, LE CANADA, LA BOSNIE (groupe B), le Brésil et le Maroc (groupe C), les États-Unis, l’Australie et le Paraguay (groupe D), l’Allemagne, la Côte d’Ivoire et l’Équateur (groupe E), les Pays-Bas, le Japon et la Suède (groupe F), la Belgique et l’Égypte (groupe G), Espagne, Cap-Vert (groupe H), France, Norvège, Sénégal (groupe I), Argentine, Autriche, Algérie (groupe J), Colombie, Portugal, République Démocratique du Congo (groupe K), Angleterre, Croatie, Ghana (groupe L).