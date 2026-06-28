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Coupe du monde 2026 : programme complet des seizièmes de finale. Le tournoi s’ouvre sur la rencontre Afrique du Sud - Canada. Mais quels adversaires attendent l’Argentine, la France, l’Allemagne, l’Angleterre, le Portugal et l’Espagne ?

Coupe du monde

Les 16 rencontres prévues du 28 juin au 4 juillet

Avec les six derniers matchs de la phase de groupes, disputés entre la fin de soirée d’hier et la nuit (heure italienne), nous connaissons enfin les noms de toutes les équipes nationales qualifiées pour les seizièmes de finale de l’édition 2026 de la Coupe du monde. Voici les sélections qui accèdent à la phase à élimination directe : LE MEXIQUE, L’AFRIQUE DU SUD (groupe A), LA SUISSE, LE CANADA, LA BOSNIE (groupe B), le Brésil et le Maroc (groupe C), les États-Unis, l’Australie et le Paraguay (groupe D), l’Allemagne, la Côte d’Ivoire et l’Équateur (groupe E), les Pays-Bas, le Japon et la Suède (groupe F), la Belgique et l’Égypte (groupe G), Espagne, Cap-Vert (groupe H), France, Norvège, Sénégal (groupe I), Argentine, Autriche, Algérie (groupe J), Colombie, Portugal, République Démocratique du Congo (groupe K), Angleterre, Croatie, Ghana (groupe L).

  • C'EST PARTI !

    À peine le temps d'archiver les derniers résultats de la première phase de la compétition qu'il est déjà temps de se plonger dans les premiers matchs comptant pour les seizièmes de finale. Les deux premières nations à s’affronter pour une place parmi les 16 meilleures seront l’Afrique du Sud et le Canada, qui croiseront le fer dimanche 28 juin à 21 h à Los Angeles. Le dernier match des seizièmes de finale opposera la Colombie au Ghana, programmé à 3 h du matin le samedi 4 juillet à Kansas City.


    Voici le programme complet :

    • Publicité

  • AFRIQUE DU SUD - CANADA

    AFRIQUE DU SUD- CANADA - 28 juin 2026, 21h00 à Los Angeles

  • BRÉSIL – JAPON

    Brésil - Japon : 29 juin 2026, 19 h, Houston


  • ALLEMAGNE - PARAGUAY

    ALLEMAGNE - PARAGUAY - 29 juin 2026, 22h30, Boston


  • PAYS-BAS - MAROC

    Pays-Bas - Maroc : 30 juin 2026, 3h00, à Monterrey

  • CÔTE D’IVOIRE - NORVÈGE

    CÔTE D’IVOIRE - NORVÈGE : 30 juin 2026, 19 h, Dallas

  • FRANCE-SUÈDE

    France - Suède : 30 juin 2026, 23h00 (New York/New Jersey)

  • MEXIQUE-ÉQUATEUR

    Mexique- Équateur : 1^(er) juillet 2026, 3 h 00, Mexico

  • ANGLETERRE - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

    Angleterre - République démocratique du Congo, 1^(er) juillet 2026, 18h00, Atlanta.


  • Belgique-Sénégal

    Belgique - Sénégal, le 1er juillet 2026 à 22h00 à Seattle.


  • ÉTATS-UNIS - BOSNIE

    États-Unis - Bosnie : 2 juillet 2026, 02h00, San Francisco

  • ESPAGNE-AUTRICHE

    Espagne - Autriche : 2 juillet 2026, 21h00, Los Angeles


  • PORTUGAL - CROATIE

    PORTUGAL- CROATIE - 3 juillet 2026, 1h00, Toronto

  • SUISSE-ALGÉRIE

    SUISSE-ALGÉRIE - 3 juillet 2026, 5h00 à Vancouver

  • AUSTRALIE-ÉGYPTE

    AUSTRALIE - ÉGYPTE, le 3 juillet 2026 à 20h00 à Dallas

  • ARGENTINE - CAP-VERT

    ARGENTINE - CAP-VERT - 4 juillet 2026, 00h00 à Miami

  • COLOMBIE - GHANA

    COLOMBIE - GHANA - 4 juillet 2026, 3h30, Kansas City